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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3593359435953596>
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:03

vitaliian
какая же там война...там опасно только на границе где стреляют сделаными из труб ракетами которые сбивают на взлёте ещё.Это не та война как у нас с кинжалами и искандерами.На остальной территории только опасность терактов.
А едут туда потому что очень богатая страна и можно заработать даже чернорабочим больше чем в европе
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Є така думка:
"Конец войны наступит, когда украинские танки будут на Красной площади, – секретарь СНБО Данилов в интервью The Sun."

https://www.thesun.co.uk/news/21440706/ ... ks-moscow/
Востаннє редагувалось alibob в Пон 20 лют, 2023 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:15

  lapay написав:
  sergey_sryvkin написав:І де тут Грузія?.

2 січня 2002 року Європарламент зазначив, що Вірменія та Грузія можуть вступити до ЄС у майбутньому, оскільки обидві країни вважаються європейськими.[4]
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Вірменія_та_Європейський_Союз

А можуть не вступити.
І Китай може вступити. Колись. Можливо.
Це взагалі не привід рвати за них дупу ЗАРАЗ.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:16

  Ой+ написав:
  fler написав:Мабуть, цим питанням займуться наші військові одразу після перемоги. Вони мають пристойну зарплату, сильні, мужні красені. Жінки повертатимуться з-за кордону. Процес відбудови країни створить додаткові робочі місця і т.д.

Я би запропонував не відкладати, а в стилі проектів одного активного форумчанина:
1) Надавати що три місяці відпустку 10 днів із виплатою 50% забезпечення, а в разі задокументованого покращення демографії доплачувати ще 50%.
2) В разі розширення демографії з понад 1 об'єктом надавати додаткову премію і пільговий іпотечний кредит, краще два.
3. Ну і т.д.

Умовний Захід переварив основну масу біженців і готовий прийняти ще. На жаль після війни є підстави для руху не тільки на повернення, а на возз'єднання сімей, але не в Україні.

Думаю, подавляющее большинство всё же вернётся, хотя многие и останутся и, соответственно, будет "воссоединение семей", о котором Вы пишете.
Меры по улучшению демографии, наверно, будут, если на это хватит денег. Тут можно использовать и опыт Союза после ВОВ. Не помню подробностей, когда-то читал/слышал рассказы - было значительно ослаблено законодательство по алиментам. Правда, не знаю, как это сработает сейчас. Тогда была резкая нехватка мужчин. Очень надеюсь, у нас такого не будет (тогда всё-таки счёт шёл на миллионы).
Но вообще практика последних десятилетий показывает, что материальное стимулирование повышения рождаемости даёт только довольно кратковременный эффект.
Так что депопуляция будет продолжаться. И волей-неволей придётся задуматься о поощрении миграции из-за границы. Правда, не очень себе представляю, кого мы можем привлечь. На Россию после этой войны рассчитывать не приходится, а с азиатами/африканцами, если даже удастся, возникнут проблемы их адаптации, с которыми столкнулась и Европа.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:19

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 21:36

  vitaliian написав:konstantin kirovograd а евреи наоборот едут и едут в Израиль несмотря на войну


Сравнение не годится.
Для евреев Израиль единственная страна, где они являются государствообразующей нацией.
В остальных странах... Об антисемитизме не слышали?

konstantin kirovograd
А едут туда потому что очень богатая страна и можно заработать даже чернорабочим больше чем в европе

У Вас несколько превратное представление.
какая же там война...там опасно только на границе где стреляют сделаными из труб ракетами которые сбивают на взлёте ещё.Это не та война как у нас с кинжалами и искандерами.На остальной территории только опасность терактов.

Да, но опасность новой войны (настоящей) постоянная. Недаром в армию призывают даже женщин. А преимущество в численности гораздо больше, чем у нас с РФ. А размеры Израиля (особенно поперёк) просто смешные.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 22:02

  alibob написав:Є така думка:
"Конец войны наступит, когда украинские танки будут на Красной площади, – секретарь СНБО Данилов в интервью The Sun."

https://www.thesun.co.uk/news/21440706/ ... ks-moscow/

Данилов в последнее время превратился в болтуна, если не провокатора.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 22:10

К сожалению, результаты экономразвития РФ нас пока не очень радуют.
Российская экономика в 2022 году, по первой оценке Росстата, сократилась на 2,1% относительно 2021 года. Об этом 20 февраля сообщается в материалах федерального статистического ведомства.

По его подсчетам, объем ВВП в 2022 году в текущих ценах составил 151,456 трлн рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2021 года составил 97,9%.

Наиболее заметно индекс упал в оптовой и розничной торговле (-12,7%), водоснабжении и водоотведении (-6,8%), научной и технической деятельности (-5,1), здравоохранении (-3,2%), обрабатывающем производстве (-2,4%).

При этом индекс вырос в отраслях сельского и лесного хозяйства, рыболовства (+6,6%), строительства (+5%), гостиниц и общепита (+4,3%), государственного управления и обеспечения военной безопасности (+4,1%). В добыче полезных ископаемых индекс вырос на 0,4%.
......

https://www.fontanka.ru/2023/02/20/72076178/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 22:21

  beee написав:
pesikot написав:
  beee написав:А Джо взял и приехал в Киев.
Что тут скажешь. Удивительно время

рано ты продал свою недвигу :)
Зато долги раздал. Свобода

Выпускник 85го года нашего факультета говорил шо долги отдают токо трусы
При приёме в носочках в шале испуганным он не выглядел, но думал шо пять-десять минут - и он с генералом кофе будет пить
Ведь у него неделю назад был юбилей и он знал что Бабушкинский военком его уже не достанет :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 22:42

  konstantin kirovograd написав:vitaliian
какая же там война...там опасно только на границе где стреляют сделаными из труб ракетами которые сбивают на взлёте ещё.Это не та война как у нас с кинжалами и искандерами.На остальной территории только опасность терактов.
А едут туда потому что очень богатая страна и можно заработать даже чернорабочим больше чем в европе

Цены...
Мы с моим тамошним приятелем сравнивали (до войны) цены на продукты.
Грубо - цифры почти одинаковые, только у нас в гривнах, а у них в шекелях (*8).
Starikan
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