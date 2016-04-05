Додано: Пон 20 лют, 2023 21:16

Ой+ написав: fler написав: Мабуть, цим питанням займуться наші військові одразу після перемоги. Вони мають пристойну зарплату, сильні, мужні красені. Жінки повертатимуться з-за кордону. Процес відбудови країни створить додаткові робочі місця і т.д. Мабуть, цим питанням займуться наші військові одразу після перемоги. Вони мають пристойну зарплату, сильні, мужні красені. Жінки повертатимуться з-за кордону. Процес відбудови країни створить додаткові робочі місця і т.д.

Я би запропонував не відкладати, а в стилі проектів одного активного форумчанина:

1) Надавати що три місяці відпустку 10 днів із виплатою 50% забезпечення, а в разі задокументованого покращення демографії доплачувати ще 50%.

2) В разі розширення демографії з понад 1 об'єктом надавати додаткову премію і пільговий іпотечний кредит, краще два.

3. Ну і т.д.



Умовний Захід переварив основну масу біженців і готовий прийняти ще. На жаль після війни є підстави для руху не тільки на повернення, а на возз'єднання сімей, але не в Україні. Я би запропонував не відкладати, а в стилі проектів одного активного форумчанина:1) Надавати що три місяці відпустку 10 днів із виплатою 50% забезпечення, а в разі задокументованого покращення демографії доплачувати ще 50%.2) В разі розширення демографії з понад 1 об'єктом надавати додаткову премію і пільговий іпотечний кредит, краще два.3. Ну і т.д.Умовний Захід переварив основну масу біженців і готовий прийняти ще. На жаль після війни є підстави для руху не тільки на повернення, а на возз'єднання сімей, але не в Україні.

Думаю, подавляющее большинство всё же вернётся, хотя многие и останутся и, соответственно, будет "воссоединение семей", о котором Вы пишете.Меры по улучшению демографии, наверно, будут, если на это хватит денег. Тут можно использовать и опыт Союза после ВОВ. Не помню подробностей, когда-то читал/слышал рассказы - было значительно ослаблено законодательство по алиментам. Правда, не знаю, как это сработает сейчас. Тогда была резкая нехватка мужчин. Очень надеюсь, у нас такого не будет (тогда всё-таки счёт шёл на миллионы).Но вообще практика последних десятилетий показывает, что материальное стимулирование повышения рождаемости даёт только довольно кратковременный эффект.Так что депопуляция будет продолжаться. И волей-неволей придётся задуматься о поощрении миграции из-за границы. Правда, не очень себе представляю, кого мы можем привлечь. На Россию после этой войны рассчитывать не приходится, а с азиатами/африканцами, если даже удастся, возникнут проблемы их адаптации, с которыми столкнулась и Европа.