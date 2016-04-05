Данилов в последнее время превратился в болтуна, если не провокатора.
Данилов, Буданов, Подоляк, Арестович-Фейгин и т.д и тому подобное...Кто ещё там не болтун остался или не гадалка с youtube? Разве есть такие популярные личности в Украине, у которых просмотры выросли в геометрической прогрессии, за время войны и которые не превратились в этих самых болтунов?
P.S. "Больше Javelin, снаряды для HIMARS и радары. США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $450 млн" - это всё, что привёз дедушка Байден? Да...Не густо... Снаряды для Himers 150-300км хотя-бы будут? А что с современным ПРО или дальше из рогаток стрелять, по баллистическим ракетам придётся?
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 20 лют, 2023 23:18, всього редагувалось 2 разів.
konstantin kirovograd написав:vitaliian какая же там война...там опасно только на границе где стреляют сделаными из труб ракетами которые сбивают на взлёте ещё.Это не та война как у нас с кинжалами и искандерами.На остальной территории только опасность терактов. А едут туда потому что очень богатая страна и можно заработать даже чернорабочим больше чем в европе
Цены... Мы с моим тамошним приятелем сравнивали (до войны) цены на продукты. Грубо - цифры почти одинаковые, только у нас в гривнах, а у них в шекелях (*8).
Ваш приятель явно запарился и считал не в шекелях, а в турецких лирах. Не смешите мои тапки))
Данилов в последнее время превратился в болтуна, если не провокатора.
Данилов, Буданов, Подоляк, Арестович-Фейгин и т.д и тому подобное...Кто ещё там не болтун остался или не гадалка с youtube? Разве есть такие популярные личности в Украине, у которых просмотры выросли в геометрической прогрессии, за время войны и которые не превратились в этих самых болтунов? .........
Подоляку практически по должности положено. Арестович говорит много, но достаточно логично. Во всяком случае, я практически всегда понимаю, зачем он это говорит (как было со знаменитой фразой о 2-3 неделях). А начальник разведки, постоянно раздающий интервью, или секретарь СНБО, уже чуть ли не систематически выступающий с... скажем мягко, провокационными заявлениями, это уже перебор.