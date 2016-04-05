Додано: Пон 20 лют, 2023 22:50

ЛАД написав: alibob написав: Є така думка:

"Конец войны наступит, когда украинские танки будут на Красной площади, – секретарь СНБО Данилов в интервью The Sun."



https://www.thesun.co.uk/news/21440706/ ... ks-moscow/ Є така думка:"Конец войны наступит, когда украинские танки будут на Красной площади, – секретарь СНБО Данилов в интервью The Sun."

Данилов в последнее время превратился в болтуна, если не провокатора. Данилов в последнее время превратился в болтуна, если не провокатора.

Данилов, Буданов, Подоляк, Арестович-Фейгин и т.д и тому подобное...Кто ещё там не болтун остался или не гадалка с youtube?Разве есть такие популярные личности в Украине, у которых просмотры выросли в геометрической прогрессии, за время войны и которые не превратились в этих самых болтунов?P.S. "Больше Javelin, снаряды для HIMARS и радары. США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $450 млн" - это всё, что привёз дедушка Байден? Да...Не густо... Снаряды для Himers 150-300км хотя-бы будут? А что с современным ПРО или дальше из рогаток стрелять, по баллистическим ракетам придётся?