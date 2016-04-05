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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3593359435953596
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 22:50

  ЛАД написав:
  alibob написав:Є така думка:
"Конец войны наступит, когда украинские танки будут на Красной площади, – секретарь СНБО Данилов в интервью The Sun."

https://www.thesun.co.uk/news/21440706/ ... ks-moscow/

Данилов в последнее время превратился в болтуна, если не провокатора.

Данилов, Буданов, Подоляк, Арестович-Фейгин и т.д и тому подобное...Кто ещё там не болтун остался или не гадалка с youtube?
Разве есть такие популярные личности в Украине, у которых просмотры выросли в геометрической прогрессии, за время войны и которые не превратились в этих самых болтунов?

P.S. "Больше Javelin, снаряды для HIMARS и радары. США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $450 млн" - это всё, что привёз дедушка Байден? Да...Не густо... Снаряды для Himers 150-300км хотя-бы будут? А что с современным ПРО или дальше из рогаток стрелять, по баллистическим ракетам придётся?
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 20 лют, 2023 23:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 23:11

  Starikan написав:
  konstantin kirovograd написав:vitaliian
какая же там война...там опасно только на границе где стреляют сделаными из труб ракетами которые сбивают на взлёте ещё.Это не та война как у нас с кинжалами и искандерами.На остальной территории только опасность терактов.
А едут туда потому что очень богатая страна и можно заработать даже чернорабочим больше чем в европе

Цены...
Мы с моим тамошним приятелем сравнивали (до войны) цены на продукты.
Грубо - цифры почти одинаковые, только у нас в гривнах, а у них в шекелях (*8).

Ваш приятель явно запарился и считал не в шекелях, а в турецких лирах. Не смешите мои тапки))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 23:14

Португалія готова відправити в Україну три бойові танки Leopard 2A6 вже у березні.

Про це йдеться у матеріалі CNN, з посиланням на заяву Міноборони Португалії.

«Рішення було прийнято в рамках поточних контактів з союзниками та партнерами», - йдеться у повідомленні.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 23:36

  Ukrainian написав:Португалія готова відправити в Україну три бойові танки Leopard 2A6 вже у березні.

Про це йдеться у матеріалі CNN, з посиланням на заяву Міноборони Португалії.

«Рішення було прийнято в рамках поточних контактів з союзниками та партнерами», - йдеться у повідомленні.

В кремле нервно закурили
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 00:06

  roberto dark написав:
  ЛАД написав:
  alibob написав:Є така думка:
"Конец войны наступит, когда украинские танки будут на Красной площади, – секретарь СНБО Данилов в интервью The Sun."

https://www.thesun.co.uk/news/21440706/ ... ks-moscow/

Данилов в последнее время превратился в болтуна, если не провокатора.

Данилов, Буданов, Подоляк, Арестович-Фейгин и т.д и тому подобное...Кто ещё там не болтун остался или не гадалка с youtube?
Разве есть такие популярные личности в Украине, у которых просмотры выросли в геометрической прогрессии, за время войны и которые не превратились в этих самых болтунов?
.........

Подоляку практически по должности положено.
Арестович говорит много, но достаточно логично. Во всяком случае, я практически всегда понимаю, зачем он это говорит (как было со знаменитой фразой о 2-3 неделях).
А начальник разведки, постоянно раздающий интервью, или секретарь СНБО, уже чуть ли не систематически выступающий с... скажем мягко, провокационными заявлениями, это уже перебор.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 00:15

Интересный факт, не знал.
"Ядерный реактор плавился. На помощь пришел Джимми Картер." - https://www.washingtonpost.com/history/2023/02/20/jimmy-carter-nuclear-reactor-navy/
Вот из-за разницы между руководителями того времени и нынешними усиливается угроза ядерной войны. Полуграмотный майор КГБ, ничего толком не знающий о ЯО и никогда не знавший войны, может угрожать его применением.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 02:10

  ЛАД написав:Интересный факт, не знал.
"Ядерный реактор плавился. На помощь пришел Джимми Картер." - https://www.washingtonpost.com/history/2023/02/20/jimmy-carter-nuclear-reactor-navy/
Вот из-за разницы между руководителями того времени и нынешними усиливается угроза ядерной войны. Полуграмотный майор КГБ, ничего толком не знающий о ЯО и никогда не знавший войны, может угрожать его применением.

Никита тоже угрожал.
И этими угрозами практически добился своего - гарантий Кубе.
А американцы в Корее не решились.
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 02:42

  roberto dark написав:Ваш приятель явно запарился и считал не в шекелях, а в турецких лирах. Не смешите мои тапки

Просроченные продукты стоят очень дёшево. Вы это хотели сказать?
В США рассекретили записку Джорджа Буша Бараку Обаме, оставленную при смене президентов. Согласно ей, правительство США уже тогда считало, что у кремлёвского руководства есть планы как минимум по аннексии Крыма. Буш советовал Обаме противодействовать российским планам.

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 03:41

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Интересный факт, не знал.
"Ядерный реактор плавился. На помощь пришел Джимми Картер." - https://www.washingtonpost.com/history/2023/02/20/jimmy-carter-nuclear-reactor-navy/
Вот из-за разницы между руководителями того времени и нынешними усиливается угроза ядерной войны. Полуграмотный майор КГБ, ничего толком не знающий о ЯО и никогда не знавший войны, может угрожать его применением.

Никита тоже угрожал.
И этими угрозами практически добился своего - гарантий Кубе.
А американцы в Корее не решились.

Никита, собственно, не угрожал, а поставил ракеты на Кубе. А уже потом шёл торг со Штатами.
Но по факту Никита был при всех своих недостатках намного серьёзнее и ответственнее нынешнего идиота.
Хотя согласен, я несколько упростил и огрубил.
ЛАД
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