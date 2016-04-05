konstantin kirovograd написав:vitaliian какая же там война...там опасно только на границе где стреляют сделаными из труб ракетами которые сбивают на взлёте ещё.Это не та война как у нас с кинжалами и искандерами.На остальной территории только опасность терактов. А едут туда потому что очень богатая страна и можно заработать даже чернорабочим больше чем в европе
Цены... Мы с моим тамошним приятелем сравнивали (до войны) цены на продукты. Грубо - цифры почти одинаковые, только у нас в гривнах, а у них в шекелях (*8).
Ваш приятель явно запарился и считал не в шекелях, а в турецких лирах. Не смешите мои тапки))
Данилов в последнее время превратился в болтуна, если не провокатора.
Данилов, Буданов, Подоляк, Арестович-Фейгин и т.д и тому подобное...Кто ещё там не болтун остался или не гадалка с youtube? Разве есть такие популярные личности в Украине, у которых просмотры выросли в геометрической прогрессии, за время войны и которые не превратились в этих самых болтунов? .........
Подоляку практически по должности положено. Арестович говорит много, но достаточно логично. Во всяком случае, я практически всегда понимаю, зачем он это говорит (как было со знаменитой фразой о 2-3 неделях). А начальник разведки, постоянно раздающий интервью, или секретарь СНБО, уже чуть ли не систематически выступающий с... скажем мягко, провокационными заявлениями, это уже перебор.
roberto dark написав:Ваш приятель явно запарился и считал не в шекелях, а в турецких лирах. Не смешите мои тапки
Просроченные продукты стоят очень дёшево. Вы это хотели сказать?
В США рассекретили записку Джорджа Буша Бараку Обаме, оставленную при смене президентов. Согласно ей, правительство США уже тогда считало, что у кремлёвского руководства есть планы как минимум по аннексии Крыма. Буш советовал Обаме противодействовать российским планам.
Никита тоже угрожал. И этими угрозами практически добился своего - гарантий Кубе. А американцы в Корее не решились.
Никита, собственно, не угрожал, а поставил ракеты на Кубе. А уже потом шёл торг со Штатами. Но по факту Никита был при всех своих недостатках намного серьёзнее и ответственнее нынешнего идиота. Хотя согласен, я несколько упростил и огрубил.
ЛАД написав: Никита, собственно, не угрожал, а поставил ракеты на Кубе. А уже потом шёл торг со Штатами. Но по факту Никита был при всех своих недостатках намного серьёзнее и ответственнее нынешнего идиота. Хотя согласен, я несколько упростил и огрубил.
Насчет серьезнее и ответственнее - не знаю, но он не обладал такой властью, как нынешний. В его системе были свои противовесы - Президиум ЦК, секретари обкомов. Которые его потом и турнули. А сейчас наверху - полный сталинизм, никто в его номенклатуре даже пикнуть не может. Разве что откровенно не расстреливает неугодных.
andrijk777 написав:"Повинна бути поразка" згідний. Але поставите себе на місце путіна і подивіться на РЕАЛЬНУ ситуацію на карті. Виходячи з РЕАЛЬНОЇ ситуації на карті поразка РФ навіть не проглядається. І це прекрасно розуміють і США і Європа.
Карта для довбойобів-росіян. За концепціями НАТО рахуються втрати. Маючи зараз 1000 танків і 2000 БМП можна дійти до москви, намотавши ще півмільйона орків на гусянку.