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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3594359535963597
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 09:06

[политическое животное] Трамп пообіцяв протягом доби припинити війну в Україні, якщо знову стане президентом США

«Я зателефоную двом людям — Путіну та Зеленському. Я скажу їм: "Нам треба зустрітися". Я гарантую, що зможу вирішити це питання. Ми укладемо угоду протягом 24 годин».


vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 09:22

  Denik написав:
  andrijk777 написав:"Повинна бути поразка" згідний.
Але поставите себе на місце путіна і подивіться на РЕАЛЬНУ ситуацію на карті.
Виходячи з РЕАЛЬНОЇ ситуації на карті поразка РФ навіть не проглядається. І це прекрасно розуміють і США і Європа.

Карта для довбойобів-росіян. За концепціями НАТО рахуються втрати.
Маючи зараз 1000 танків і 2000 БМП можна дійти до москви, намотавши ще півмільйона орків на гусянку.

за три дня
flyman
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  #<1 ... 3594359535963597
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