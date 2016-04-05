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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 лют, 2023 09:06
[политическое животное] Трамп пообіцяв протягом доби припинити війну в Україні, якщо знову стане президентом США
«Я зателефоную двом людям — Путіну та Зеленському. Я скажу їм: "Нам треба зустрітися". Я гарантую, що зможу вирішити це питання. Ми укладемо угоду протягом 24 годин».
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Додано: Вів 21 лют, 2023 09:22
Denik написав: andrijk777 написав:
"Повинна бути поразка" згідний.
Але поставите себе на місце путіна і подивіться на РЕАЛЬНУ ситуацію на карті.
Виходячи з РЕАЛЬНОЇ ситуації на карті поразка РФ навіть не проглядається. І це прекрасно розуміють і США і Європа.
Карта для довбойобів-росіян. За концепціями НАТО рахуються втрати.
Маючи зараз 1000 танків і 2000 БМП можна дійти до москви, намотавши ще півмільйона орків на гусянку.
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