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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3595359635973598>
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 09:41

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Но вообще практика последних десятилетий показывает, что материальное стимулирование повышения рождаемости даёт только довольно кратковременный эффект.


матеріальне стимулювання дає тільки шалений приріст ромського наслення + в неблагополучних родинах.
Потрібно не гроші платити а давати сертифікати які можна використати виключно на освіту / покращення житлових умов..
А то наклепають дітей а за "децькі" купляють горілку ящиками. Це звісно стосується тільки вище зазначених категорій

Ефекту не буде. Треба міняти законодавство на користь чоловіків. А баби щоб сиділи дома як в мусульман. Еле ж ми йдем в демократичну Європу, так зване рівноправ"я (але М1860). Тупик. Хіба навезти філіпінок, але це теж фантастика.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 09:45

  vitaliian написав:
[политическое животное] Трамп пообіцяв протягом доби припинити війну в Україні, якщо знову стане президентом США

«Я зателефоную двом людям — Путіну та Зеленському. Я скажу їм: "Нам треба зустрітися". Я гарантую, що зможу вирішити це питання. Ми укладемо угоду протягом 24 годин».




Цікаво чому журналісти прямо не спитають Трампа:
- якщо путін вам скаже "я хочу продовжити вбивати українців", а Зеленський повідомить "ми не хочемо щоб нас вбивали" як ви тоді плануєте досягти угоди за 24 год?
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подарки от путина Новосибирск

https://t.me/nexta_live/47009
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Данилов в последнее время превратился в болтуна, если не провокатора.


взагалі не розумію для кого він це говорить. такі постійні голослівні погрози ризикують стати новим мемом а-ля "останнє китайське попередження"
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 09:49

  Letusrock написав:
  vitaliian написав:
[политическое животное] Трамп пообіцяв протягом доби припинити війну в Україні, якщо знову стане президентом США

«Я зателефоную двом людям — Путіну та Зеленському. Я скажу їм: "Нам треба зустрітися". Я гарантую, що зможу вирішити це питання. Ми укладемо угоду протягом 24 годин».




Цікаво чому журналісти прямо не спитають Трампа:
- якщо путін вам скаже "я хочу продовжити вбивати українців", а Зеленський повідомить "ми не хочемо щоб нас вбивали" як ви тоді плануєте досягти угоди за 24 год?

Компромиссный вариант посредине - пусть взрывает дома и убивает русских. Они ж его выбрали? Значит не против
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Ефекту не буде. Треба міняти законодавство на користь чоловіків. А баби щоб сиділи дома як в мусульман. Еле ж ми йдем в демократичну Європу, так зване рівноправ"я (але М1860). Тупик. Хіба навезти філіпінок, але це теж фантастика

чому небуде? якщо народження дитини дасть змогу переїхати з 1к квартири в двокімнатну то робочий клас почне розмножуватися, а цигане з алкашами перестануть
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 09:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Цікаво чому журналісти прямо не спитають Трампа:
- якщо путін вам скаже "я хочу продовжити вбивати українців", а Зеленський повідомить "ми не хочемо щоб нас вбивали" як ви тоді плануєте досягти угоди за 24 год?

Тому що журналісти свої
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 09:56

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Данилов в последнее время превратился в болтуна, если не провокатора.


взагалі не розумію для кого він це говорить. такі постійні голослівні погрози ризикують стати новим мемом а-ля "останнє китайське попередження"

Все просто , потом его с треском уволят и на выборах Арестович будет собирать голоса русскоязычного востока, тех кто голосовал за опзж, а Данилов на Западе, голоса тех кто голосовал за Пороха. На Западной настроения радикальнее - брать Москву и СПб. Кто ещё кроме Данилова это предлагает, и что ещё радикальнее может предложить пап?
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Так что депопуляция будет продолжаться. И волей-неволей придётся задуматься о поощрении миграции из-за границы. Правда, не очень себе представляю, кого мы можем привлечь. На Россию после этой войны рассчитывать не приходится, а с азиатами/африканцами, если даже удастся, возникнут проблемы их адаптации, с которыми столкнулась и Европа.


Неможу погодитись, для чого нам мігрантів з Африки, щоб конкурувати з ними за миску рису? третина країни в руїнах, роботи нема прямо зараз при тому що купа людей заняті в ЗСУ, і мільйони виїхали. А що буде як всі повернуться..
Всі би хотіли вірити що настане абсолютна безпека (рф розвалиться на десяток держав) і нас будуть заливати сотнями мільярдів інвестицій... але якщо так не буде, і настануть важкі повоєнні часи, а захід буде лише мінімально підтримувати не даючи статися дефолту.

Я вже писав колись на прикладі Закарпаття, що тут умовний плиточник має 1000 доларів тільки тому що його конкурент працює в Чехії за 2000 євро. А якщо повернеться цей з Чехії плюс приїде Ібрагім з Марокко, то всі троє будуть мати по 300
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:15

Поставки Bradley відкриває додаткові можливості поставки машин на базі цієї БМП.
В новому пакеті 4 машини вогневої підтримки M7 Bradley. В них замість ПТРК є радар для пошуку наземних цілей та лазер для його підсвітки в випадку використання керованих снарядів.
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