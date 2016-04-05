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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 лют, 2023 09:41
Letusrock написав: ЛАД написав:
Но вообще практика последних десятилетий показывает, что материальное стимулирование повышения рождаемости даёт только довольно кратковременный эффект.
матеріальне стимулювання дає тільки шалений приріст ромського наслення + в неблагополучних родинах.
Потрібно не гроші платити а давати сертифікати які можна використати виключно на освіту / покращення житлових умов..
А то наклепають дітей а за "децькі" купляють горілку ящиками. Це звісно стосується тільки вище зазначених категорій
Ефекту не буде. Треба міняти законодавство на користь чоловіків. А баби щоб сиділи дома як в мусульман. Еле ж ми йдем в демократичну Європу, так зване рівноправ"я (але М1860). Тупик. Хіба навезти філіпінок, але це теж фантастика.
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Додано: Вів 21 лют, 2023 09:45
vitaliian написав:
[политическое животное] Трамп пообіцяв протягом доби припинити війну в Україні, якщо знову стане президентом США
«Я зателефоную двом людям — Путіну та Зеленському. Я скажу їм: "Нам треба зустрітися". Я гарантую, що зможу вирішити це питання. Ми укладемо угоду протягом 24 годин».
Цікаво чому журналісти прямо не спитають Трампа:
- якщо путін вам скаже "я хочу продовжити вбивати українців", а Зеленський повідомить "ми не хочемо щоб нас вбивали" як ви тоді плануєте досягти угоди за 24 год?
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Додано: Вів 21 лют, 2023 09:47
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Додано: Вів 21 лют, 2023 09:49
ЛАД написав:
Данилов в последнее время превратился в болтуна, если не провокатора.
взагалі не розумію для кого він це говорить. такі постійні голослівні погрози ризикують стати новим мемом а-ля "останнє китайське попередження"
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Додано: Вів 21 лют, 2023 09:49
Letusrock написав: vitaliian написав:
[политическое животное] Трамп пообіцяв протягом доби припинити війну в Україні, якщо знову стане президентом США
«Я зателефоную двом людям — Путіну та Зеленському. Я скажу їм: "Нам треба зустрітися". Я гарантую, що зможу вирішити це питання. Ми укладемо угоду протягом 24 годин».
Цікаво чому журналісти прямо не спитають Трампа:
- якщо путін вам скаже "я хочу продовжити вбивати українців", а Зеленський повідомить "ми не хочемо щоб нас вбивали" як ви тоді плануєте досягти угоди за 24 год?
Компромиссный вариант посредине - пусть взрывает дома и убивает русских. Они ж его выбрали? Значит не против
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Додано: Вів 21 лют, 2023 09:52
flyman написав:
Ефекту не буде. Треба міняти законодавство на користь чоловіків. А баби щоб сиділи дома як в мусульман. Еле ж ми йдем в демократичну Європу, так зване рівноправ"я (але М1860). Тупик. Хіба навезти філіпінок, але це теж фантастика
чому небуде? якщо народження дитини дасть змогу переїхати з 1к квартири в двокімнатну то робочий клас почне розмножуватися, а цигане з алкашами перестануть
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Додано: Вів 21 лют, 2023 09:52
Letusrock написав:
Цікаво чому журналісти прямо не спитають Трампа:
- якщо путін вам скаже "я хочу продовжити вбивати українців", а Зеленський повідомить "ми не хочемо щоб нас вбивали" як ви тоді плануєте досягти угоди за 24 год?
Тому що журналісти свої
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Додано: Вів 21 лют, 2023 09:56
Letusrock написав: ЛАД написав:
Данилов в последнее время превратился в болтуна, если не провокатора.
взагалі не розумію для кого він це говорить. такі постійні голослівні погрози ризикують стати новим мемом а-ля "останнє китайське попередження"
Все просто , потом его с треском уволят и на выборах Арестович будет собирать голоса русскоязычного востока, тех кто голосовал за опзж, а Данилов на Западе, голоса тех кто голосовал за Пороха. На Западной настроения радикальнее - брать Москву и СПб. Кто ещё кроме Данилова это предлагает, и что ещё радикальнее может предложить пап?
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Додано: Вів 21 лют, 2023 10:12
ЛАД написав:
Так что депопуляция будет продолжаться. И волей-неволей придётся задуматься о поощрении миграции из-за границы. Правда, не очень себе представляю, кого мы можем привлечь. На Россию после этой войны рассчитывать не приходится, а с азиатами/африканцами, если даже удастся, возникнут проблемы их адаптации, с которыми столкнулась и Европа.
Неможу погодитись, для чого нам мігрантів з Африки, щоб конкурувати з ними за миску рису? третина країни в руїнах, роботи нема прямо зараз при тому що купа людей заняті в ЗСУ, і мільйони виїхали. А що буде як всі повернуться..
Всі би хотіли вірити що настане абсолютна безпека (рф розвалиться на десяток держав) і нас будуть заливати сотнями мільярдів інвестицій... але якщо так не буде, і настануть важкі повоєнні часи, а захід буде лише мінімально підтримувати не даючи статися дефолту.
Я вже писав колись на прикладі Закарпаття, що тут умовний плиточник має 1000 доларів тільки тому що його конкурент працює в Чехії за 2000 євро. А якщо повернеться цей з Чехії плюс приїде Ібрагім з Марокко, то всі троє будуть мати по 300
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Додано: Вів 21 лют, 2023 10:15
Поставки Bradley відкриває додаткові можливості поставки машин на базі цієї БМП.
В новому пакеті 4 машини вогневої підтримки M7 Bradley. В них замість ПТРК є радар для пошуку наземних цілей та лазер для його підсвітки в випадку використання керованих снарядів.
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