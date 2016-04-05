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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3595359635973598
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:15

  vitaliian написав:
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Данилов в последнее время превратился в болтуна, если не провокатора.


взагалі не розумію для кого він це говорить. такі постійні голослівні погрози ризикують стати новим мемом а-ля "останнє китайське попередження"

Все просто , потом его с треском уволят и на выборах Арестович будет собирать голоса русскоязычного востока, тех кто голосовал за опзж, а Данилов на Западе, голоса тех кто голосовал за Пороха. На Западной настроения радикальнее - брать Москву и СПб. Кто ещё кроме Данилова это предлагает, и что ещё радикальнее может предложить пап?

Бред.
Никто на Западе Украины не собирается брать Москву. Там скорее настроения "чому наші хлопці повинні гинути на Сході, коли тамтешні чоловіки втікли та хлебчуть оковиту на Заході".
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:18

China is deeply worried about the continuous escalation of the conflict and possibility of the situation spiraling out of control
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-2-21-23/index.html

По ходу Китай глибоко стурбований тим, що Україна досі не капітулювала.
Питання тільки, чи виллється оця "глибока стурбованість" в поставки зброї русні.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Бред.
Никто на Западе Украины не собирается брать Москву. Там скорее настроения "чому наші хлопці повинні гинути на Сході, коли тамтешні чоловіки втікли та хлебчуть оковиту на Заході".


Так, більшість обивателів просто чекають закінчення війни з більш-менш позитивним результатом для України
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Данилов на Западе, голоса тех кто голосовал за Пороха. На Западной настроения радикальнее - брать Москву и СПб. Кто ещё кроме Данилова это предлагает, и что ещё радикальнее может предложить пап?

Звідки такі уявлення? Чи є соц. опитування чи позиція форумчан із заходу України дає підстави так вважати? Я особисто абсолютно такого не зустрічав, зато чимало вважає, що вовати за схід потрібно при умові, що всі східняки у перших рядах.
Ну та і вибори "не на часі".
Поки прореагував, то бачу вже аналогічні думки.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:На Западной настроения радикальнее - брать Москву и СПб. Кто ещё кроме Данилова это предлагает, и что ещё радикальнее может предложить пап?

радикальні настрої хіба що в політиків та активістів. Зараз майже в кожного "перечіного" є родичі на війні, і ніхто не хоче щоб рідні пробули на фронті навіть на 1 день довше мінімально необхідного.
P.S. додам що захід країни теж неоднорідний. це якби я стверджував що Дніпро та Харків це одне й те ж що Луганськ наприклад
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 10:39

Цікаве інтервю з представником Держдепу на Мюнхенській конференції:https://www.bbc.com/ukrainian/features-64705676
Найцікавіші моменти:
щодо завершення війни
Питання територіальної цілісності України є вкрай важливим. Адже, якщо одна країна може переконатись, що вона може забрати частину території іншої країни, і світова спільнота нічого не робить, то це може повторитись у Південній Америці або деінде. Тож ми зараз маємо голосно, в один голос говорити, що так поводитись не можна, що це суперечить міжнародним нормам.

ядерна зброя
Ядерна зброя не повинна бути використана. Існують форуми, де фахівці з усіх країн, зокрема з Росії, обговорюють ці питання. Завжди щороку є консенсус - документ, який всі підписують. Цього року такий документ не підписали, бо російська делегація в останній момент не захотіла його підписати.
sashaqbl
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