antey1969 написав:Бред. Никто на Западе Украины не собирается брать Москву. Там скорее настроения "чому наші хлопці повинні гинути на Сході, коли тамтешні чоловіки втікли та хлебчуть оковиту на Заході".
Так, більшість обивателів просто чекають закінчення війни з більш-менш позитивним результатом для України
vitaliian написав:Данилов на Западе, голоса тех кто голосовал за Пороха. На Западной настроения радикальнее - брать Москву и СПб. Кто ещё кроме Данилова это предлагает, и что ещё радикальнее может предложить пап?
Звідки такі уявлення? Чи є соц. опитування чи позиція форумчан із заходу України дає підстави так вважати? Я особисто абсолютно такого не зустрічав, зато чимало вважає, що вовати за схід потрібно при умові, що всі східняки у перших рядах. Ну та і вибори "не на часі". Поки прореагував, то бачу вже аналогічні думки.
vitaliian написав:На Западной настроения радикальнее - брать Москву и СПб. Кто ещё кроме Данилова это предлагает, и что ещё радикальнее может предложить пап?
радикальні настрої хіба що в політиків та активістів. Зараз майже в кожного "перечіного" є родичі на війні, і ніхто не хоче щоб рідні пробули на фронті навіть на 1 день довше мінімально необхідного. P.S. додам що захід країни теж неоднорідний. це якби я стверджував що Дніпро та Харків це одне й те ж що Луганськ наприклад
Питання територіальної цілісності України є вкрай важливим. Адже, якщо одна країна може переконатись, що вона може забрати частину території іншої країни, і світова спільнота нічого не робить, то це може повторитись у Південній Америці або деінде. Тож ми зараз маємо голосно, в один голос говорити, що так поводитись не можна, що це суперечить міжнародним нормам.
ядерна зброя
Ядерна зброя не повинна бути використана. Існують форуми, де фахівці з усіх країн, зокрема з Росії, обговорюють ці питання. Завжди щороку є консенсус - документ, який всі підписують. Цього року такий документ не підписали, бо російська делегація в останній момент не захотіла його підписати.
[политическое животное] Трамп пообіцяв протягом доби припинити війну в Україні, якщо знову стане президентом США
«Я зателефоную двом людям — Путіну та Зеленському. Я скажу їм: "Нам треба зустрітися". Я гарантую, що зможу вирішити це питання. Ми укладемо угоду протягом 24 годин».
Цікаво чому журналісти прямо не спитають Трампа: - якщо путін вам скаже "я хочу продовжити вбивати українців", а Зеленський повідомить "ми не хочемо щоб нас вбивали" як ви тоді плануєте досягти угоди за 24 год?
vitaliian написав:На Западной настроения радикальнее - брать Москву и СПб. Кто ещё кроме Данилова это предлагает, и что ещё радикальнее может предложить пап?
радикальні настрої хіба що в політиків та активістів. Зараз майже в кожного "перечіного" є родичі на війні, і ніхто не хоче щоб рідні пробули на фронті навіть на 1 день довше мінімально необхідного. P.S. додам що захід країни теж неоднорідний. це якби я стверджував що Дніпро та Харків це одне й те ж що Луганськ наприклад
У фарион где больше поклонников на ЗУ или в Харькове? Конечно я не говорил за всех, но ЗУ гораздо более радикальна, чем Восток. Послушайте Данилова и Арестович. Две противоположные точки зрения. Ребенку должно быть ясно на кого оно рассчитано. И зачем они такие разные.
vitaliian написав:На Западной настроения радикальнее - брать Москву и СПб. Кто ещё кроме Данилова это предлагает, и что ещё радикальнее может предложить пап?
радикальні настрої хіба що в політиків та активістів. Зараз майже в кожного "перечіного" є родичі на війні, і ніхто не хоче щоб рідні пробули на фронті навіть на 1 день довше мінімально необхідного. P.S. додам що захід країни теж неоднорідний. це якби я стверджував що Дніпро та Харків це одне й те ж що Луганськ наприклад
У фарион где больше поклонников на ЗУ или в Харькове? Конечно я не говорил за всех, но ЗУ гораздо более радикальна, чем Восток. Послушайте Данилова и Арестович. Две противоположные точки зрения. Ребенку должно быть ясно на кого оно рассчитано. И зачем они такие разные.
Хороший полицейский - плохой полицейский. Развод старый как мир)))
flyman написав:Трамп: "тоді дам всім неслухняним 3.14ЬІ"
Трамп думає тільки про свою шкурку, як і деякі форумні письменники. Скаже, що це європейська проблема, і віднині вся зброя тільки за євро. Добре, що вже не буде в нього другого шансу, от би і нам так, а то цей довбаний шоубіз зі своєю короткозорістю...
Востаннє редагувалось lapay в Вів 21 лют, 2023 11:30, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Данилов в последнее время превратился в болтуна, если не провокатора.
взагалі не розумію для кого він це говорить. такі постійні голослівні погрози ризикують стати новим мемом а-ля "останнє китайське попередження"
Все просто , потом его с треском уволят и на выборах Арестович будет собирать голоса русскоязычного востока, тех кто голосовал за опзж, а Данилов на Западе, голоса тех кто голосовал за Пороха. На Западной настроения радикальнее - брать Москву и СПб. Кто ещё кроме Данилова это предлагает, и что ещё радикальнее может предложить пап?
На ЗУ інші настрої: - Діду, москалі полетіли в космос! - Що всі? - Ні тільки один. - Дурнку, то чому ти радієш?