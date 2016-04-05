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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3596359735983599
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 11:37

  vitaliian написав:
  Letusrock написав:
  vitaliian написав:На Западной настроения радикальнее - брать Москву и СПб. Кто ещё кроме Данилова это предлагает, и что ещё радикальнее может предложить пап?

радикальні настрої хіба що в політиків та активістів. Зараз майже в кожного "перечіного" є родичі на війні, і ніхто не хоче щоб рідні пробули на фронті навіть на 1 день довше мінімально необхідного.
P.S. додам що захід країни теж неоднорідний. це якби я стверджував що Дніпро та Харків це одне й те ж що Луганськ наприклад

У фарион где больше поклонников на ЗУ или в Харькове? Конечно я не говорил за всех, но ЗУ гораздо более радикальна, чем Восток. Послушайте Данилова и Арестович. Две противоположные точки зрения. Ребенку должно быть ясно на кого оно рассчитано. И зачем они такие разные.

Фаріон політична маргіналка, це як Жирік був
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 11:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:У фарион где больше поклонников на ЗУ или в Харькове? Конечно я не говорил за всех, но ЗУ гораздо более радикальна, чем Восток. Послушайте Данилова и Арестович. Две противоположные точки зрения. Ребенку должно быть ясно на кого оно рассчитано. И зачем они такие разные.


Незнаю як там у Львові чи Тернополі, але на Закарпатті 50% напевно незнають хто така фаріон а інші 50 вважають її клоном жериновського.
завдяки таким фаріонам москалі і розкрутили тему про "заборону язика" в 2014, войовничих бандерівців та інше
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 11:55

  pesikot написав:У Путина выступление ...

Всё тоже самое ... НАТО у ворот, русофобия, Украина придумана Австро-Венгрией


космические корабли бороздят...банальная лапша

"это не мы...это они сами"
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:00

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Но вообще практика последних десятилетий показывает, что материальное стимулирование повышения рождаемости даёт только довольно кратковременный эффект.


матеріальне стимулювання дає тільки шалений приріст ромського наслення + в неблагополучних родинах.
Потрібно не гроші платити а давати сертифікати які можна використати виключно на освіту / покращення житлових умов..
А то наклепають дітей а за "децькі" купляють горілку ящиками. Це звісно стосується тільки вище зазначених категорій


велика кількість дітей це не тільки великі витрати.
вихователька або вчителька дуже можуть займатися собою на роботі?
так от і батьки коли діти зберуться додому також не матимуть часу на себе бо то з одним то з другим якщо дітей багато в сім’ї.
не даром взагалі є рух "кідс фрі". так що хто хоче витрачати на себе свій час їм не допоможуть сертифікати.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:02

  flyman написав:
  vitaliian написав:У фарион где больше поклонников на ЗУ или в Харькове? Конечно я не говорил за всех, но ЗУ гораздо более радикальна, чем Восток. П

Фаріон політична маргіналка, це як Жирік був

Її рейтинг це 0,.. % будь де, на відміну від Жиріка. І знову ж таки - її зять не на фронті, а інші хай би воювали.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Незнаю як там у Львові чи Тернополі, але на Закарпатті 50% напевно незнають хто така фаріон а інші 50 вважають її клоном жериновського.
завдяки таким фаріонам москалі і розкрутили тему про "заборону язика" в 2014, войовничих бандерівців та інше

Тільки не фаріони наближали війну, а медведчуки і шуфричі, яких викохало Закарпаття.
Те, про що мріяла Фаріон, стало реальністю в Балтиці, тому що там не голосували за медведчуків і януковичів, і не було кому гальмувати вступ в ЄС і НАТО.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:велика кількість дітей це не тільки великі витрати.
вихователька або вчителька дуже можуть займатися собою на роботі?
так от і батьки коли діти зберуться додому також не матимуть часу на себе бо то з одним то з другим якщо дітей багато в сім’ї.
не даром взагалі є рух "кідс фрі". так що хто хоче витрачати на себе свій час їм не допоможуть сертифікати.


так, я маю тільки двох але останні роки просто пролетіли як один день. як згадаю скільки вільного часу мав в студентські роки то вити на місяць хочеться..
Але я мав на увазі що при живих грошах процент ромів/неблагополучних буде на порядок більший ніж при сертифікатах.
Моя родичка працювала в службі в справах дітей, була з перевірками в таборах, бачила як в одній сімії одночасно вагіна 15-річна, її 30-річна мама та 45-річна бабуля.
В питаннях приросту населення треба бути дуже зваженим. Я б не хотів щоб Україна перетворилась на ромсько-африканську країну.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Тільки не фаріони наближали війну, а медведчуки і шуфричі, яких викохало Закарпаття.
Те, про що мріяла Фаріон, стало реальністю в Балтиці, тому що там не голосували за медведчуків і януковичів, і не було кому гальмувати вступ в ЄС і НАТО.


о це так поворот)).
шуфрич нажаль родом з Закарпаття а Медведчук просто купив собі депутатський округ. Міг наприклад купити депутатство у Сумах чи Херсоні, тоді б вони були винні у всіх бідах країни
Балтику не можна порівнювати з Україною, на мою думку
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:28

Промова путіна скорочено:
- Праклятиє англосакси окупіровалі Украіну
- кх-кх
- Восємь лєт мамбили бамбас
- кх-кх
- Нємци на танках
- кх-кх
- Амєріканскіє біолабораторіі
- кх-кх
- Пабєдіть расію нєвазможно
- кх-кх
- Мі есьчо нічєго нє начіналі
- кх-кх
- Мі нє ваюєм с Украіной, ми ваюєм с Натой
- кх-кх
- кх-кх
- кх-кх

Вкрай конструктивний виступ. Як завжди.
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