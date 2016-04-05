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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3597359835993600
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 12:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:о це так поворот)).
шуфрич нажаль родом з Закарпаття а Медведчук просто купив собі депутатський округ. Міг наприклад купити депутатство у Сумах чи Херсоні, тоді б вони були винні у всіх бідах країни
Балтику не можна порівнювати з Україною, на мою думку

А Львівський округ теж міг би купити? Причина війни не в націоналістах, а у ватанах і лояльних до руського міра, яких прийшли асвабаждать кацапи. Не треба перекладати провину з хворої голови на здорову.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:ватанах і лояльних до руського міра

називати ватною область яка межує з чотирма країнами ЄС якось дивно.
звісно тут поменше патріотів ніж в Львові, але зовсім з інших причин до яких РФ немає жодного відношення. Нагадаю Закарпаття у складі України тільки останні 78 років а до того тисячі років було інакше

Стосовно Медведчука то за нього проголосували пенсіонери, бюджетники та безробітні бо прийшов красивий серйозний дядя з Києва, наобіцяв золоті гори, пороздавав трохи грошей. Медведчук епохи зародження сдпу(о) нівкого не асоціювався з росією. навіть порошенко був в цій партії. тому не натягуйте сову на глобус
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 21 лют, 2023 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:06

  lapay написав:
  Letusrock написав:о це так поворот)).
шуфрич нажаль родом з Закарпаття а Медведчук просто купив собі депутатський округ. Міг наприклад купити депутатство у Сумах чи Херсоні, тоді б вони були винні у всіх бідах країни
Балтику не можна порівнювати з Україною, на мою думку

А Львівський округ теж міг би купити? Причина війни не в націоналістах, а у ватанах і лояльних до руського міра, яких прийшли асвабаждать кацапи. Не треба перекладати провину з хворої голови на здорову.

Причина війни?
По буквах в десятий раз:
*Які справжні причини цієї війни? Дуже прості. Півтора роки тому народ України вийшов на вулицю з вимогою підписати Угоду про Асоціацію з ЄС. Ціла країна підтримала європейське прагнення.

Єдиний, хто був проти – це Росія. Проте я не питаю дозволу Росії, чи йти до Європи. Я запитаю в українців, чого вони хочуть. Вони хочуть бути частиною великої європейської сім’ї.*
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/ ... terview_ms
Тобто причина війни - незгода ріфляндії.

От тільки нюанс -- початкова точка. До війни. Яка?
Така -- ватани були. Були і все. Факт.
Мир, дружба, жвачка з оркостаном.

Тобто щоб було так, як в прибалтиках, спочатку треба було або вирішити проблему незгоди оркостану. Або ватанів.
Хоча ватани - лише привід для початку війни. І не більше.

Ще раз ключове -- ватани були. Це ізначальна точка. І війни не було. Ффакт.
Війна ж це наслідок. Уж точно не того, що ватани були і є перед війною.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 лют, 2023 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:називати ватною область яка межує з чотирма країнами ЄС якось дивно.
звісно тут поменше патріотів ніж в Львові, але зовсім з інших причин до яких РФ немає жодного відношення. Нагадаю Закарпаття у складі України тільки останні 78 років а до того тисячі років було інакше

на жаль, область таки ватна, це я як людина. що виросла на Закарпатті кажу. Частково це повязано з великою кількістю етнічних росіян(в час совка була величезна кількість військових частин, як на такий малий регіон), але тільки частково. Кумівство і проштовхування своїх, моя хата скраю і т. д.
Хороший приклад - є збір на ТРО від "Повернися живим":https://savelife.in.ua/tro-333/
Яка область остання?
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:звісно тут поменше патріотів ніж в Львові

Тому і обрали у ВР Шуфрича, а не Фаріон.
Ще раз, щоб закрити тему - хто більше зробив для запобіганню/наближенню війни - Фаріон чи Шуфрич?
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:24

  lapay написав:
  Letusrock написав:звісно тут поменше патріотів ніж в Львові

Тому і обрали у ВР Шуфрича, а не Фаріон.
Ще раз, щоб закрити тему - хто більше зробив для запобіганню/наближенню війни - Фаріон чи Шуфрич?

Шуфріч зі своїм ватанством, як був до війни, так і був.
Але війна почалоась (рашка напала), тому що -- продовжить самі.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:25

  prodigy написав:
  pesikot написав:У Путина выступление ...

Всё тоже самое ... НАТО у ворот, русофобия, Украина придумана Австро-Венгрией


космические корабли бороздят...банальная лапша

"это не мы...это они сами"

"... и бурные аплодисменты, переходящие в овации"
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:40

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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 13:49

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:називати ватною область яка межує з чотирма країнами ЄС якось дивно.
звісно тут поменше патріотів ніж в Львові, але зовсім з інших причин до яких РФ немає жодного відношення. Нагадаю Закарпаття у складі України тільки останні 78 років а до того тисячі років було інакше

на жаль, область таки ватна, це я як людина. що виросла на Закарпатті кажу. Частково це повязано з великою кількістю етнічних росіян(в час совка була величезна кількість військових частин, як на такий малий регіон), але тільки частково. Кумівство і проштовхування своїх, моя хата скраю і т. д.
Хороший приклад - є збір на ТРО від "Повернися живим":https://savelife.in.ua/tro-333/
Яка область остання?

бачу працює ворожий агент на розкол територіальної цілістності України і розпалювання ворожнечі
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:06

  lapay написав:
Те, про що мріяла Фаріон


То ви теж за комунізм??? Оце так новина!
п.с. Бувші комуністи як і КГБшники це фантастика.
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