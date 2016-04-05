Letusrock написав:о це так поворот)). шуфрич нажаль родом з Закарпаття а Медведчук просто купив собі депутатський округ. Міг наприклад купити депутатство у Сумах чи Херсоні, тоді б вони були винні у всіх бідах країни Балтику не можна порівнювати з Україною, на мою думку
А Львівський округ теж міг би купити? Причина війни не в націоналістах, а у ватанах і лояльних до руського міра, яких прийшли асвабаждать кацапи. Не треба перекладати провину з хворої голови на здорову.
називати ватною область яка межує з чотирма країнами ЄС якось дивно. звісно тут поменше патріотів ніж в Львові, але зовсім з інших причин до яких РФ немає жодного відношення. Нагадаю Закарпаття у складі України тільки останні 78 років а до того тисячі років було інакше
Стосовно Медведчука то за нього проголосували пенсіонери, бюджетники та безробітні бо прийшов красивий серйозний дядя з Києва, наобіцяв золоті гори, пороздавав трохи грошей. Медведчук епохи зародження сдпу(о) нівкого не асоціювався з росією. навіть порошенко був в цій партії. тому не натягуйте сову на глобус
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 21 лют, 2023 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:о це так поворот)). шуфрич нажаль родом з Закарпаття а Медведчук просто купив собі депутатський округ. Міг наприклад купити депутатство у Сумах чи Херсоні, тоді б вони були винні у всіх бідах країни Балтику не можна порівнювати з Україною, на мою думку
А Львівський округ теж міг би купити? Причина війни не в націоналістах, а у ватанах і лояльних до руського міра, яких прийшли асвабаждать кацапи. Не треба перекладати провину з хворої голови на здорову.
Причина війни? По буквах в десятий раз: *Які справжні причини цієї війни? Дуже прості. Півтора роки тому народ України вийшов на вулицю з вимогою підписати Угоду про Асоціацію з ЄС. Ціла країна підтримала європейське прагнення.
Єдиний, хто був проти – це Росія. Проте я не питаю дозволу Росії, чи йти до Європи. Я запитаю в українців, чого вони хочуть. Вони хочуть бути частиною великої європейської сім’ї.* https://www.bbc.com/ukrainian/politics/ ... terview_ms Тобто причина війни - незгода ріфляндії.
От тільки нюанс -- початкова точка. До війни. Яка? Така -- ватани були. Були і все. Факт. Мир, дружба, жвачка з оркостаном.
Тобто щоб було так, як в прибалтиках, спочатку треба було або вирішити проблему незгоди оркостану. Або ватанів. Хоча ватани - лише привід для початку війни. І не більше.
Ще раз ключове -- ватани були. Це ізначальна точка. І війни не було. Ффакт. Війна ж це наслідок. Уж точно не того, що ватани були і є перед війною.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 лют, 2023 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:називати ватною область яка межує з чотирма країнами ЄС якось дивно. звісно тут поменше патріотів ніж в Львові, але зовсім з інших причин до яких РФ немає жодного відношення. Нагадаю Закарпаття у складі України тільки останні 78 років а до того тисячі років було інакше
на жаль, область таки ватна, це я як людина. що виросла на Закарпатті кажу. Частково це повязано з великою кількістю етнічних росіян(в час совка була величезна кількість військових частин, як на такий малий регіон), але тільки частково. Кумівство і проштовхування своїх, моя хата скраю і т. д. Хороший приклад - є збір на ТРО від "Повернися живим":https://savelife.in.ua/tro-333/ Яка область остання?
Letusrock написав:називати ватною область яка межує з чотирма країнами ЄС якось дивно. звісно тут поменше патріотів ніж в Львові, але зовсім з інших причин до яких РФ немає жодного відношення. Нагадаю Закарпаття у складі України тільки останні 78 років а до того тисячі років було інакше
на жаль, область таки ватна, це я як людина. що виросла на Закарпатті кажу. Частково це повязано з великою кількістю етнічних росіян(в час совка була величезна кількість військових частин, як на такий малий регіон), але тільки частково. Кумівство і проштовхування своїх, моя хата скраю і т. д. Хороший приклад - є збір на ТРО від "Повернися живим":https://savelife.in.ua/tro-333/ Яка область остання?
бачу працює ворожий агент на розкол територіальної цілістності України і розпалювання ворожнечі