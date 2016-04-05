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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3598359936003601
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:22

  Investor_K написав:Байден сьогодні о котрій годині?

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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:32

  Letusrock написав:Незнаю як там у Львові чи Тернополі, але на Закарпатті 50% напевно незнають хто така фаріон а інші 50 вважають її клоном жериновського.
завдяки таким фаріонам москалі і розкрутили тему про "заборону язика" в 2014, войовничих бандерівців та інше

Фігню ви пишете повну і нерозуміння ситуації.
Ось путін в сьогоднішньому виступі разів 15 назвав нас "неонацистами". І хто головний "неонацист"? Зеленський!! Єврей!
ХТО В НАС НЕОНАЦИСТ? путін і Ко тупо подивився на стелю і розкрутили тему про "неонацизм". ВСЕ. Ніяких Фаріон не потрібно.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:на жаль, область таки ватна, це я як людина. що виросла на Закарпатті кажу. Частково це повязано з великою кількістю етнічних росіян(в час совка була величезна кількість військових частин, як на такий малий регіон), але тільки частково. Кумівство і проштовхування своїх, моя хата скраю і т. д.
Хороший приклад - є збір на ТРО від "Повернися живим":https://savelife.in.ua/tro-333/
Яка область остання?


а як повязана ватність із збір грошей? може я тоді не вірно розумію значення слова "вата".
Визнаю що закарпатців можна багато в чому дорікнути (любов до грошей, суспільна пасивність і т.д., незначна ) але називати область ватною бо батьки/діди 5% відсотків населення родом із рф чи казахстану якось несправедливо
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 15:13

Внимательно слушают выступление *уйла:
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12:55 PM · 21 февр. 2023 г.

https://twitter.com/saintjavelin/status ... o-20230221
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  #<1 ... 3598359936003601
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