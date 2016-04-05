Letusrock написав:Незнаю як там у Львові чи Тернополі, але на Закарпатті 50% напевно незнають хто така фаріон а інші 50 вважають її клоном жериновського. завдяки таким фаріонам москалі і розкрутили тему про "заборону язика" в 2014, войовничих бандерівців та інше
Фігню ви пишете повну і нерозуміння ситуації. Ось путін в сьогоднішньому виступі разів 15 назвав нас "неонацистами". І хто головний "неонацист"? Зеленський!! Єврей! ХТО В НАС НЕОНАЦИСТ? путін і Ко тупо подивився на стелю і розкрутили тему про "неонацизм". ВСЕ. Ніяких Фаріон не потрібно.
sashaqbl написав:на жаль, область таки ватна, це я як людина. що виросла на Закарпатті кажу. Частково це повязано з великою кількістю етнічних росіян(в час совка була величезна кількість військових частин, як на такий малий регіон), але тільки частково. Кумівство і проштовхування своїх, моя хата скраю і т. д. Хороший приклад - є збір на ТРО від "Повернися живим":https://savelife.in.ua/tro-333/ Яка область остання?
а як повязана ватність із збір грошей? може я тоді не вірно розумію значення слова "вата". Визнаю що закарпатців можна багато в чому дорікнути (любов до грошей, суспільна пасивність і т.д., незначна ) але називати область ватною бо батьки/діди 5% відсотків населення родом із рф чи казахстану якось несправедливо