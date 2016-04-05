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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3600360136023603>
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Ми скоріш аполітична область чим і схожі трохи на москалів: "ми поза політикою", не важливо хто у владі, лиш би нас не чіпав..


так люди звикли самі вирішувати свої проблеми, не апелюючи до влади і не чекаючи манну з небес.
Тому більшості було завжди по барабану хто там президент чи прем"єр, головне аби нам жити не заважали
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 16:29

  Letusrock написав:
  cohan написав:чесна, боитесь венгров?


скоріше венгри нас бояться).
питання з подвохом?
P.S. стеріотип закарпаття=угорці втомлює. по факту 15% мають угорське коріння чи знають угорську, іншим 85% до душі будь яка інша країна ЄС крім HU


але ж паспорти роздають...
так саме й як Румуньски на Буковини
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 16:32

  ЛАД написав:2. Путин, конечно, большой выдумщик. Но какие-то основания иметь надо. По крайней мере, вначале. Потом уже об основаниях можно "забыть", но только потом. А вот Фарион, "огородить Донбасс забором", "москаляку на гілляку", факельные марши, некоторая символика и пр. как раз и давали аргументы Путину. + заводили восток.

Это по приказу Фарион войска вторглись в другую страну ?
Это по приказу Фарион происходят убийства и разрушения ?

А Путин да, большой выдумщик
Тьфу, блядь ...

ЛАД, ты или прикидываешься ветошью, или реально тупой
Путину не нужны никакие аргументы. Вот просто не нужны
Вот сегодня он опять говорил, что Украину создали в Австро-Венгрии
Это Фарион в этом виновата ?

Он захотел и начал войну
Но у тебя виноват не Путин, а Фарион, которая никто
Этакое замещение в твоём мозгу
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 16:36

  yanyura написав:Внимательно слушают выступление *уйла:
Зображення
12:55 PM · 21 февр. 2023 г.

https://twitter.com/saintjavelin/status ... o-20230221

Сміятися з рашоклоунів - це добре і потрібно для підтримки духу.

Якщо ж до беземоційної оцінки, то поки по факту, як відмітив вище Андрій777, орки окупували і втримають контроль над частиною нашої території. І до того ж ведуть наступальні дії, згідно інфо ГШ.

Стосовно виступу: як зрозуміли це самі орки, головне -- оркостан продовжує політику переорієнтацію на азіатів і Ко; і бла-бла про самодостатність.
По суті він нічого нового не сказав.
Тобто дивитись треба не на те, що сказав, а чого не сказав.
Не сказав він головного -- переформатування оркостану з (відносно) ринкової економіки на війну. Навпаки -- заспокоїв підприємців і олігархів.
Не пролунало й -- все для фронту, все для пабєди.
Він прямо сказав багатіям - не бздіть; що бажаєте, то й робіть зі своїми статками. Тобто не тікайте.
Захід вас обкраде, а я - ні.
(хто йому повірив - це вже інша справа).

З сумного -- це те, що нехай хоч і шлося, як космічні кораблі бороздять терени дикого космосу, але все ж таки не йшлося про -- накшалт відключень світла сьогодні не буде...

Імхо. Якщо не буде поставок нам принципово більше зброї, то час грає не на нас.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Он захотел и начал войну
Но у тебя виноват не Путин, а Фарион, которая никто
Этакое замещение в твоём мозгу


у вас притензії лише до ЛАДа? от lapay стверджує що це Шуфрич винен у війні
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 16:42

  pesikot написав:У Путина выступление ...
Всё тоже самое ... НАТО у ворот, русофобия, Украина придумана Австро-Венгрией

А также вЯличие и западные извращенцы.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 16:44

  pesikot написав:
  ЛАД написав:2. Путин, конечно, большой выдумщик. Но какие-то основания иметь надо. По крайней мере, вначале. Потом уже об основаниях можно "забыть", но только потом. А вот Фарион, "огородить Донбасс забором", "москаляку на гілляку", факельные марши, некоторая символика и пр. как раз и давали аргументы Путину. + заводили восток.

Это по приказу Фарион войска вторглись в другую страну ?
Это по приказу Фарион происходят убийства и разрушения ?

А Путин да, большой выдумщик
Тьфу, блядь ...

ЛАД, ты или прикидываешься ветошью, или реально тупой
Путину не нужны никакие аргументы. Вот просто не нужны
Вот сегодня он опять говорил, что Украину создали в Австро-Венгрии
Это Фарион в этом виновата ?

Он захотел и начал войну
Но у тебя виноват не Путин, а Фарион, которая никто
Этакое замещение в твоём мозгу

начал путаться в показаниях старичок, раньше говорил что Украину создали в ссср

такой себе аналог "импортозамещения" :mrgreen:

а вообще еще в прошлом веке один умный человек сказал что
"фашисты будущего будут называть себя антифашистами"(с)
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 16:46

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Он захотел и начал войну
Но у тебя виноват не Путин, а Фарион, которая никто
Этакое замещение в твоём мозгу


у вас притензії лише до ЛАДа? от lapay стверджує що це Шуфрич винен у війні

Вас песікот збив спантелику.
Не ведіться на примітивну демагогію.
Підміна предмету.
Примітивний, але найчастіше використвуємий прийом. Бо дуже зручний! І, як правило, ніхто його не помітить.

Провина за напад, за війну виключно на нападнику, на агресорі.
Але мова не про провину!
Не про провину.

А про причини війни. Причини дій агресора. Причини дій винуватця!!! війни. Причини злочинних дій злодія -- нападника, агресора.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 16:49

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Он захотел и начал войну
Но у тебя виноват не Путин, а Фарион, которая никто
Этакое замещение в твоём мозгу


у вас притензії лише до ЛАДа? от lapay стверджує що це Шуфрич винен у війні

Так вы там вне политики, вам не важно, а про Шуфрича вспомнили ?
Так может вы там не вне политики, а ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  cohan написав:але ж паспорти роздають...
так саме й як Румуньски на Буковини


ви ж не думаєте що беруть паспорти бо бо хтось щиро полюбив ту ж угорщину чи румунію.
це ж лише елементарна зручність для перетину кордонів, жодних обмежень у терміні перебувані в ЄС, можливість працювати в UK (!!). все тільки заради кращого майбутнього і благополуччя сімей. Плювати всім чи той паспорт угорський чи албанський, головне що відкриває всі двері
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