Додано: Вів 21 лют, 2023 16:36

yanyura написав: Внимательно слушают выступление *уйла:



12:55 PM · 21 февр. 2023 г.

https://twitter.com/saintjavelin/status ... o-20230221 Внимательно слушают выступление *уйла:

Сміятися з рашоклоунів - це добре і потрібно для підтримки духу.Якщо ж до беземоційної оцінки, то поки по факту, як відмітив вище Андрій777, орки окупували і втримають контроль над частиною нашої території. І до того ж ведуть наступальні дії, згідно інфо ГШ.Стосовно виступу: як зрозуміли це самі орки, головне -- оркостан продовжує політику переорієнтацію на азіатів і Ко; і бла-бла про самодостатність.По суті він нічого нового не сказав.Тобто дивитись треба не на те, що сказав, а чого не сказав.Не сказав він головного -- переформатування оркостану з (відносно) ринкової економіки на війну. Навпаки -- заспокоїв підприємців і олігархів.Не пролунало й -- все для фронту, все для пабєди.Він прямо сказав багатіям - не бздіть; що бажаєте, то й робіть зі своїми статками. Тобто не тікайте.Захід вас обкраде, а я - ні.(хто йому повірив - це вже інша справа).З сумного -- це те, що нехай хоч і шлося, як космічні кораблі бороздять терени дикого космосу, але все ж таки не йшлося про -- накшалт відключень світла сьогодні не буде...Імхо. Якщо не буде поставок нам принципово більше зброї, то час грає не на нас.