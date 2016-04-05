sashaqbl написав: на жаль, область таки ватна, це я як людина. що виросла на Закарпатті кажу. Частково це повязано з великою кількістю етнічних росіян(в час совка була величезна кількість військових частин, як на такий малий регіон), але тільки частково. Кумівство і проштовхування своїх, моя хата скраю і т. д. Хороший приклад - є збір на ТРО від "Повернися живим":https://savelife.in.ua/tro-333/ Яка область остання?
бачу працює ворожий агент на розкол територіальної цілістності України і розпалювання ворожнечі
Коли американці малюють мапи штатів (та навіть округів) з аналізом хто за кого і чому голосував на їхніх виборах - це теж розкол та розпалювання?
Letusrock написав:ви ж не думаєте що беруть паспорти бо бо хтось щиро полюбив ту ж угорщину чи румунію. це ж лише елементарна зручність для перетину кордонів, жодних обмежень у терміні перебувані в ЄС, можливість працювати в UK (!!). все тільки заради кращого майбутнього і благополуччя сімей. Плювати всім чи той паспорт угорський чи албанський, головне що відкриває всі двері
Проблема в тому, що в Криму теж брали російські паспорти і кричали за росію, бо там зарплати більші. І на Донбасі... І де вони зараз?