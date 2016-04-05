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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3600360136023603
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Так вы там вне политики, вам не важно, а про Шуфрича вспомнили ?
Так может вы там не вне политики, а ?


не перекручуте, про шуфрича мені lapay згадав, виставляючи притензії
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 17:00

  flyman написав:
  sashaqbl написав: на жаль, область таки ватна, це я як людина. що виросла на Закарпатті кажу. Частково це повязано з великою кількістю етнічних росіян(в час совка була величезна кількість військових частин, як на такий малий регіон), але тільки частково. Кумівство і проштовхування своїх, моя хата скраю і т. д.
Хороший приклад - є збір на ТРО від "Повернися живим":https://savelife.in.ua/tro-333/
Яка область остання?
бачу працює ворожий агент на розкол територіальної цілістності України і розпалювання ворожнечі

Коли американці малюють мапи штатів (та навіть округів) з аналізом хто за кого і чому голосував на їхніх виборах - це теж розкол та розпалювання?
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 17:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:ви ж не думаєте що беруть паспорти бо бо хтось щиро полюбив ту ж угорщину чи румунію.
це ж лише елементарна зручність для перетину кордонів, жодних обмежень у терміні перебувані в ЄС, можливість працювати в UK (!!). все тільки заради кращого майбутнього і благополуччя сімей. Плювати всім чи той паспорт угорський чи албанський, головне що відкриває всі двері

Проблема в тому, що в Криму теж брали російські паспорти і кричали за росію, бо там зарплати більші. І на Донбасі... І де вони зараз?
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 17:00

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Так вы там вне политики, вам не важно, а про Шуфрича вспомнили ?
Так может вы там не вне политики, а ?


не перекручуте, про шуфрича мені lapay згадав, виставляючи притензії

Так и говорите об этой теме с lapay

Мне с вами есть много других тем обсудить :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 17:05

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:Послушайте Данилова и Арестович. Две противоположные точки зрения. Ребенку должно быть ясно на кого оно рассчитано. И зачем они такие разные.

Хороший полицейский - плохой полицейский.
Развод старый как мир)))

Хто про що, а русня про арестовича. Навіщо його слухати? Він є ворогом України і дбає тільки про власні гроші.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 17:07

Я вже не знаю, як розжувати очевидне))
Якими прикладами.

Ось є злодій. Ось є нормальний громадянин.
Початкова ситуація: злодій не чіпає громадянина.

Далі злодій нападає на громадянина.
Чому?
Бо щось змінилось в злодія, чи щось змінилось в громадянина.

Тепер дивимось, що однозначно вказав не Детройт зі стелі, а пан Порошенко -- рфія напала, бо народ України зробив євровибір, з чим вона незгодна.

В даному випадку мова може йти за ціну євровибору...
Прямого у лоб бескомпромісного євровибору, коли злодій під боком.

Україна має повне право на такий вибір (а за провину й мови не може бути), все правильно і т.д., але з урахуванням наявності злодія -- отака фактична ціна.
detroytred
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