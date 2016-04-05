Хто про що, а русня про арестовича. Навіщо його слухати? Він є ворогом України і дбає тільки про власні гроші.
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Додано: Вів 21 лют, 2023 17:05
Хто про що, а русня про арестовича. Навіщо його слухати? Він є ворогом України і дбає тільки про власні гроші.
Додано: Вів 21 лют, 2023 17:07
Я вже не знаю, як розжувати очевидне))
Якими прикладами.
Ось є злодій. Ось є нормальний громадянин.
Початкова ситуація: злодій не чіпає громадянина.
Далі злодій нападає на громадянина.
Чому?
Бо щось змінилось в злодія, чи щось змінилось в громадянина.
Тепер дивимось, що однозначно вказав не Детройт зі стелі, а пан Порошенко -- рфія напала, бо народ України зробив євровибір, з чим вона незгодна.
В даному випадку мова може йти за ціну євровибору...
Прямого у лоб бескомпромісного євровибору, коли злодій під боком.
Україна має повне право на такий вибір (а за провину й мови не може бути), все правильно і т.д., але з урахуванням наявності злодія -- отака фактична ціна.
Додано: Вів 21 лют, 2023 17:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1) різниця в менталітеті: кримчани і донеччане чекали щоб рф прийшла і заберпечила їм як ви пишете більші зп, а для закарпатця паспорт це інструмент досягти цього самому, без жодного натяку про мітинги/барикади/революції і т.д.
2) небачу в ЄС хто б зміг чи схотів силою анексувати Закарпаття, і головне для чого(!!)
Додано: Вів 21 лют, 2023 17:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Причини війни дві основних
1 Вавка в голові пуйла
2 Вавка спричинена хронічною хворобою під назвою ресурсне прокляття росії
Тезово
а - Щоб поділити те що створює 1% працівників між 99% населення потрібна сильна рука(раніше пушнина, потім зерно , тепер нафтогазові)
б - якщо діяльність 70% населення залежить від подачок держави..то ні про яку децентралізовану економіку не може йти мова
в - якщо зєднати потребу в диктаторі і централізовану економіку- завжди вийде форма якогось самодержавья..
Шансів що самодержець буде прогресивним в той час коли 70% населення хоче жити так як вчора - нуль.
При цьому кожних 30 років(тривалість активного життя одного покоління) треба утилізувати тих хто жив за правилами держави ..і просрав своє майбутнє.
З цим і повязані постійні пошуки зовнішнього ворога.
Додано: Вів 21 лют, 2023 17:17
....Шуфрич підтримував в головах ватноголових думку що їх проблеми тому що Україна відмовляється продатись роССії.
Додано: Вів 21 лют, 2023 17:19
detroytred
Якщо громадянин здоровий - він може дати відсіч злодію. І той ще подумає, чи нападати.
А якщо злодій бачить, що одна рука здатна дати відсіч, а інша згодна (да навіть прагне, "бо зарплата та пенсія вище") підкоритися - він безумовно нападе.
Додано: Вів 21 лют, 2023 17:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
До Шуфрича більше, він був депутатои, як і Фаріон. Мабудь разом бігали з кульками "НЕТ НАТО", раз обоє агенти?
До аполітичного Letusrock теж є прентензії. В тому чіслі і через його позицію "моя хата з краю", з краю опинились мирні Маріуполя чи Бучи, але нічого, може доведется і аполітичному побувати на краю, десь під Бахмутом.
Додано: Вів 21 лют, 2023 17:25
Безумовно.
Тобто Ви написали умови, коли громадянин у своїх діях-рішеннях може собі дозволити не рахуватися з наявністю злодія.
Мова про те, що в нас получилося по максимальній ціні.
Додано: Вів 21 лют, 2023 17:26
Лично я, ещё задолго до 24.02.2022 говорил, что Арестович - трындабол-нарцис
И слушать его не стоит ...
Но скольких маникюрщиц он убаюкал своими тихими рассказами про "2-3 тижня" ...
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 21 лют, 2023 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 21 лют, 2023 17:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а ви вже там? чи потрібна галочка в виборчому бюлетені вам дає бронь від мобілізації?
а про Маріуполь подивіться відео 2014 чи 2015 року де хлопець бігає по вулицям з привітанням "Слава Україні" а у відповідь сердиті погляди та тишина. Але звісно у бідах Маріуполя винен хтось з-під словацького кордону
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