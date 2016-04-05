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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 21 лют, 2023 17:30
Letusrock написав: cohan написав:
чесна, боитесь венгров?
скоріше венгри нас бояться).
питання з подвохом?
P.S. стеріотип закарпаття=угорці втомлює. по факту 15% мають угорське коріння чи знають угорську, іншим 85% до душі будь яка інша країна ЄС крім HU
Навіщо так примітивно маніпулювати чи нагло брехати про 85%?
Нагадаєте проти кого боролись закарпатці в часи Карпатської Руси?
По області _ 1254600 осіб 2001 __ 1989 __2001 у % до 1989
українці __ 1010100 осіб__ 80,5 %___ 78,4 %___ 103,4
угорці ___ 151500 осіб_ 12,1 %___ 12,5 %___ 97,3
румуни __ 32100 осіб_ 2,6 %___ 2,4 %___ 109
росіяни __ 3100 осіб_ 2,5 %___ 4 %___ 62,7
цигани ___ 1400 осіб_ 1,1 %___ 1 %___ 115,4
словаки __ 5600 осіб_ 0,5 %___ 0,6 %___ 77,7
німці ____ 3500 осіб_ 0,3 %___ 0 %___ 0,3
Востаннє редагувалось budivelnik
в Вів 21 лют, 2023 17:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 21 лют, 2023 17:31
budivelnik написав: detroytred написав:
По буквах в десятий раз:
*Які справжні причини цієї війни? Дуже прості.
Причини війни дві основних
1 Вавка в голові пуйла
2 Вавка спричинена хронічною хворобою під назвою ресурсне прокляття росії
Тезово
а - Щоб поділити те що створює 1% працівників між 99% населення потрібна сильна рука(раніше пушнина, потім зерно , тепер нафтогазові)
б - якщо діяльність 70% населення залежить від подачок держави..то ні про яку децентралізовану економіку не може йти мова
в - якщо зєднати потребу в диктаторі і централізовану економіку- завжди вийде форма якогось самодержавья..
Шансів що самодержець буде прогресивним в той час коли 70% населення хоче жити так як вчора - нуль.
При цьому кожних 30 років(тривалість активного життя одного покоління) треба утилізувати тих хто жив за правилами держави ..і просрав своє майбутнє.
З цим і повязані постійні пошуки зовнішнього ворога.
Ви написали причини чому рфія злодій.
Мова була про причину чому рфія напала (саме так напала - з анексією, з літаками-танками-ракетами) у 2014 на Україну.
От до 2014 не нападала так, а потім напала.
На Білорусь й досі не напала.
На Казахстан. І т.д.
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Додано: Вів 21 лют, 2023 17:32
Starikan написав:detroytred
Якщо громадянин здоровий - він може дати відсіч злодію. І той ще подумає, чи нападати.
А якщо злодій бачить, що одна рука здатна дати відсіч, а інша згодна (да навіть прагне, "бо зарплата та пенсія вище") підкоритися - він безумовно нападе.
наша проблема в тому що неважливо одна рука чи дві руки коли в злодія є кулемет.
я хотів би вірити що проукраїнський Схід/Південь дав би можливість запобігти війні, але наврят
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Додано: Вів 21 лют, 2023 17:34
detroytred написав:
Мова була про причину чому рфія напала (саме так напала - з анексією, з літаками-танками-ракетами) у 2014 на Україну.
Тому що в 2014 прийшов черговий цикл загострення агресії в державі яка не може існувати без агресії довше ніж 30 років.
Перед цим в цієї держави агресора була Грузія 2008
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Додано: Вів 21 лют, 2023 17:36
budivelnik написав:
Навіщо так примітивно маніпулювати чи нагло брехати про 85%?
Нагадаєте проти кого боролись закарпатці в часи Карпатської Руси?
??? ви про що?
я ж те й мав на увазі що етнічних угорців тільки біля 15% а всі поширюють стеріотип щозакарпатець=угорець
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Додано: Вів 21 лют, 2023 17:44
Letusrock написав: budivelnik написав:
Навіщо так примітивно маніпулювати чи нагло брехати про 85%?
Нагадаєте проти кого боролись закарпатці в часи Карпатської Руси?
По області _ 1254600 осіб 2001 _____ 1989 __2001 у % до 1989українці __ 1010100 осіб__ 80,5 %___ 78,4 %___ 103,4
угорці ___ 151500 осіб____ 12,1 %___ 12,5 %___ 97,3
румуни __ 32100 осіб______ 2,6 %____ 2,4 %____ 109
росіяни __ 3100 осіб______ 2,5 %____ 4 %______ 62,7
цигани ___ 1400 осіб______ 1,1 %____ 1 %______ 115,4
словаки __ 5600 осіб______ 0,5 %____ 0,6 %____ 77,7
німці ____ 3500 осіб______ 0,3 %____ 0 %______ 0,3
??? ви про що?
я ж те й мав на увазі що етнічних угорців тільки біля 15% а всі поширюють стеріотип щозакарпатець=угорець
Про те що Ви в категорії або корисних ідіотів або поплічників путіна(шуфрича/медведчука)
Ті також переконували населення ОРДЛО що вони росіяни...і що протистоять істинорідним росіянам домбабве і лугандону -поляки з галичини...
ви здурі пробуєте доказати що населення Закарпаття це угорці і 85% інших прихильників Європейських Держав...
Тобто в Закарпатті України згідно ваших маніпуляційних тверджень не існує.
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Додано: Вів 21 лют, 2023 17:47
budivelnik написав: detroytred написав:
Мова була про причину чому рфія напала (саме так напала - з анексією, з літаками-танками-ракетами) у 2014 на Україну.
Тому що в 2014 прийшов черговий цикл загострення агресії в державі яка не може існувати без агресії довше ніж 30 років.
Перед цим в цієї держави агресора була Грузія 2008
Тобто в 2008 агресор обрав об'єктом Грузію, а не Україну.
В 2014-му, коли прийшов черговий цикл загострення, теж міг обрати ... іншого, а не Україну.
І, як це не цинічно, то -- зточив би зуби, обламався в умовному Казахстані. Під тиском Заходу нарешті дозрівшого до протистояння з агресором. Впав би, розпався.
Але ж все ж таки -- напав на саме Україну.
Тому що -- (див. чітку відповідь Порошенка про причину нападу).
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Додано: Вів 21 лют, 2023 17:52
budivelnik написав:
ви здурі пробуєте доказати що населення Закарпаття це угорці і 85% інших прихильників Європейських Держав...
Тобто в Закарпатті України згідно ваших маніпуляційних тверджень не існує.
я стверджував тільки що на Закарпатті ЛИШЕ ДО 15% угорців а всім іншим плювати на угорщину (малося на увазі що інші 85% для поїздки виберуть будь-яку іншу країну тільки не угорщину). А ви все перекрутили з ніг на голову. Катастрофа.. наступні пости буду писати після консультацій з юристом, щоб уникати подвійного тлумачення
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Додано: Вів 21 лют, 2023 17:52
Andrey2512 написав: sergey_sryvkin написав:
а русня про арестовича. Навіщо його слухати?
От любви до ненависти 1 шаг, да?) Его всем скармливали на Телемарафоне начиная с 24 февраля) и вмиг он стал врагом.
Смотрел телемарафон сначала по пару часов в день, потом по часу, с лета по пол-часа в перемотке, сейчас эту ядреную смесь лапши, петляний и пафоса при полном отсутствии какой-либо адекватной информации смотреть не имеет смысла.
Арестович был интересен, пока хоть между строк упоминал о состоянии дел.
Сейчас весь его эфир заполняют сплошные ух-резглагольствования, и его ранее обширная аудитория спешно голосует ногами
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Додано: Вів 21 лют, 2023 17:58
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Мова була про причину чому рфія напала (саме так напала - з анексією, з літаками-танками-ракетами) у 2014 на Україну.
Тому що в 2014 прийшов черговий цикл загострення агресії в державі яка не може існувати без агресії довше ніж 30 років.
Перед цим в цієї держави агресора була Грузія 2008
Тобто в 2008 агресор обрав об'єктом Грузію, а не Україну.
В 2014-му, коли прийшов черговий цикл загострення, теж міг обрати ... іншого, а не Україну.
І, як це не цинічно, то -- зточив би зуби, обламався в умовному Казахстані. Під тиском Заходу нарешті дозрівшого до протистояння з агресором. Впав би, розпався.
Але ж все ж таки -- напав на саме Україну.
Тому що -- (див. чітку відповідь Порошенка про причину нападу).
Міг звичайно...
Тільки Казахстан прикрився Китайською Парасолькою
Азейбарджан - Турецькою
Прибалтика - Натівською
Хто залишився? Таджикістан...так в Афганістані вже зуби обломали ..а таджики це ж ті ж афганці...
Тому й вибрали Україну
Головна причина - вавка в голові диктатора
Другорядні причини - переконаність що українців придумав австрійський генштаб.
Як наслідок - найкращий вибір щоб
а - не дати українцям жити краще
б - скинути на зовнішні фактори негатив..щоб не пояснювати ерефникам чого ж вони живучи 20 років в найкращій країні під керівництвом найрозумнішого лідера - не мають унітазів.
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