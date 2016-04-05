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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3602360336043605
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 18:02

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:ви здурі пробуєте доказати що населення Закарпаття це угорці і 85% інших прихильників Європейських Держав...
Тобто в Закарпатті України згідно ваших маніпуляційних тверджень не існує.


я стверджував тільки що на Закарпатті ЛИШЕ ДО 15% угорців а всім іншим плювати на угорщину (малося на увазі що інші 85% для поїздки виберуть будь-яку іншу країну тільки не угорщину). А ви все перекрутили з ніг на голову. Катастрофа.. наступні пости буду писати після консультацій з юристом, щоб уникати подвійного тлумачення
Зверніть увагу
В Україні болгар, білорусів,молдаван в 1,5 рази більше ніж угорців, румунів/поляків/євреїв/вірменів -стільки ж скільки й угорців...
А чому ми чуємо тільки про те що закарпатці хочуть в угорщину?
Чомусь інші національності нашої Держави задоволені своїм статусом в ній..
а угорці з її орбаном - виходить якісь ущербні?

То може не національність грає роль?
А наявність корисних ідіотів які підтримують тези які вкидаються зза кордону..
І якщо вони підтримують ці тези за гроші - це ще якось можна зрозуміти
А якщо їх використовують як болванчиків на чужому святі?
Невже вам приємно виглядати недоумком?...ще й безкоштовно? :mrgreen:

ПС
На юриста вам грошей не вистарчить
А думати перед писаниною самому - ніколи і нікому не зашкодило.

ППС
Перепис 2001 року ___ тисяч осіб
українці ____ 37541,70
росіяни ____ 8334,10
білоруси ____ 275,80
молдавани ____ 258,60
кримські татари ____ 248,20
болгари ____ 204,60
угорці ____ 156,60
румуни ____ 151,00
поляки ____ 144,10
євреї ____ 103,60
вірмени ____ 99,90
греки ____ 91,50
татари ____ 73,30
цигани ____ 47,60
азербайджанці ____ 45,20
грузини ____ 34,20
німці ____ 33,30
гагаузи ____ 31,90
інші національності ____ 177,10
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 18:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А чому ми чуємо тільки про те що закарпатці хочуть в угорщину?


відчуття що я переписуюсь з нейронною мережею в режимі тестування, чесно ))
та ніхто не хоче ні в яку бісову угорщину, звідки ви це взагалі взяли??
я ж писав що паспорт лише інструмент що заробляти більше грошей, мати вільний вїзд і необмежений термін перебування
а ви тут наплели все до купи, фантазії, домисли, стеріотипи
P.S. Якщо якийсь Іштван з Берегова і хотів в Угорщину то він просто взяв і ... переїхав туди на ПМЖ. Уявляєте? ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 18:14

  budivelnik написав:Міг звичайно...
Тільки Казахстан прикрився Китайською Парасолькою
Азейбарджан - Турецькою
Прибалтика - Натівською

Хто залишився? Таджикістан...так в Афганістані вже зуби обломали ..а таджики це ж ті ж афганці...

Тому й вибрали Україну
Головна причина - вавка в голові диктатора
Другорядні причини - переконаність що українців придумав австрійський генштаб.
Як наслідок - найкращий вибір щоб
а - не дати українцям жити краще
б - скинути на зовнішні фактори негатив..щоб не пояснювати ерефникам чого ж вони живучи 20 років в найкращій країні під керівництвом найрозумнішого лідера - не мають унітазів.

Саме так.

Тільки ота умовна (без договорів) китайська парасолька агресора не стримає.

А Україну у 2008-му яка парасолька прикривала?))
При черговому приступі в агресора.

До 2014-го яка в Україні була парасолька від агресії?)))
При прорашенських МО і т.д., співпраці, обміні.

Тому, ну як не крути, а Порошенко правий -- причина у виборі.
Причина (вибір), наслідок (війна).
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 18:15

  Letusrock написав:та ніхто не хоче ні в яку бісову угорщину, звідки ви це взагалі взяли??
Ще раз для тих в кого рації на бронепоїзді а не на лампах....
Є такий метод в рекламі...
Незалежно в хорошому/поганому чи ще якомусь світлі але назва рекламованого товару повинна бути якнайчастіше...
Те що Ви примітив а-ля Успіх - я бачу навіть без нейронної мережі.
А от те що Ви здурі піднімаєте теми яку проплатив наш ворог і при цьому цього не бачите - про що говорить?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну что, к генераторам бензус есть ?
Зарядные станции заряжены ?
Запас налички есть ?
Бытовая химия закуплена ?
Туалетная бумага есть ?
Запас воды есть ?

Я не пугаю
Я интересуюсь
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 18:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:До 2014-го яка в Україні була парасолька від агресії?)
Не було і що?
Просто до 2014 - ще працювали скрепи повязані з анексією частини Грузії...
Перестали працювати - почались пошуки наступного ворога..
Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії....

Тепер про вибір напрямку розвитку
Внаслідок того , що в Україні відсутнє ресурсне прокляття, ми не мали ніякого іншого вибору ще з 998 року(після прийняття хрещення)
Якби не Хрестились а мусульманились - може й був би інший..а так...
Те що наша історія постійно повязана з Державою яка постійно кудись лізла і щось прорубувала - це наша біда...але не наша вина.
Наш вибір шляху (для нас) ніколи не був рука об руку з росією.
Тому й не дивно що в часи як тільки ми хоч трішечки ставали на ноги - ми відразу рвались в бік від росії
Точно так само не дивно що росія постійно пробувала нас зупинити і втримати коло себе.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 18:23

Дуже рекомендую прочитати

https://m.censor.net/ua/resonance/34004 ... _ne_bachat
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 18:24

  Starikan написав:........
Коли американці малюють мапи штатів (та навіть округів) з аналізом хто за кого і чому голосував на їхніх виборах - це теж розкол та розпалювання?

У них не ставят вопрос о том, что если какой-то штат говорит по-испански, то это "вата", которая хочет присоединиться к Испании или ещё к кому-то.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Причини війни дві основних
1 Вавка в голові пуйла
2 Вавка спричинена хронічною хворобою під назвою ресурсне прокляття росії

Тезово
а - Щоб поділити те що створює 1% працівників між 99% населення потрібна сильна рука(раніше пушнина, потім зерно , тепер нафтогазові)
б - якщо діяльність 70% населення залежить від подачок держави..то ні про яку децентралізовану економіку не може йти мова
в - якщо зєднати потребу в диктаторі і централізовану економіку- завжди вийде форма якогось самодержавья..

Шансів що самодержець буде прогресивним в той час коли 70% населення хоче жити так як вчора - нуль.
При цьому кожних 30 років(тривалість активного життя одного покоління) треба утилізувати тих хто жив за правилами держави ..і просрав своє майбутнє.
З цим і повязані постійні пошуки зовнішнього ворога.

Навіть самі росіяни визнають той факт, що кількість буріння в них зросла на 7% для забезпечення падіння видобутку на 5%.
https://nangs.org/news/upstream/ekspert ... n-v-rossii
Минуло лише 2 тижня після введення європейських санкцій на нафтопродукти, які обвалили експортні ціни нафти.
За 4 місяці оркам доведеться вчитися жити без грошей, воювати без безлімітного б/к до арти та без техніки. І авіація теж дуже дорога штука.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Є такий метод в рекламі...
Незалежно в хорошому/поганому чи ще якомусь світлі але назва рекламованого товару повинна бути якнайчастіше...
Те що Ви примітив а-ля Успіх - я бачу навіть без нейронної мережі.
А от те що Ви здурі піднімаєте теми яку проплатив наш ворог і при цьому цього не бачите - про що говорить?


ваша твердолобість просто шокує.. ви що дійсно на повному серйозі вважаєте що в мадярів є який небуть шанс отримати від України щось більше ніж тони сміття по Тисі?
про яку рекламу ви говорите? так і бачу як Pesikot з чернігова побіжить робити собі паспорт завдяки моїй рекламі.
Подібна безапеляційність буває тільки у вчителів початкових класів
Letusrock
 
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