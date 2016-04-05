budivelnik написав:ви здурі пробуєте доказати що населення Закарпаття це угорці і 85% інших прихильників Європейських Держав... Тобто в Закарпатті України згідно ваших маніпуляційних тверджень не існує.
я стверджував тільки що на Закарпатті ЛИШЕ ДО 15% угорців а всім іншим плювати на угорщину (малося на увазі що інші 85% для поїздки виберуть будь-яку іншу країну тільки не угорщину). А ви все перекрутили з ніг на голову. Катастрофа.. наступні пости буду писати після консультацій з юристом, щоб уникати подвійного тлумачення
Зверніть увагу В Україні болгар, білорусів,молдаван в 1,5 рази більше ніж угорців, румунів/поляків/євреїв/вірменів -стільки ж скільки й угорців... А чому ми чуємо тільки про те що закарпатці хочуть в угорщину? Чомусь інші національності нашої Держави задоволені своїм статусом в ній.. а угорці з її орбаном - виходить якісь ущербні?
То може не національність грає роль? А наявність корисних ідіотів які підтримують тези які вкидаються зза кордону.. І якщо вони підтримують ці тези за гроші - це ще якось можна зрозуміти А якщо їх використовують як болванчиків на чужому святі? Невже вам приємно виглядати недоумком?...ще й безкоштовно?
ПС На юриста вам грошей не вистарчить А думати перед писаниною самому - ніколи і нікому не зашкодило.
ППС Перепис 2001 року ___ тисяч осіб українці ____ 37541,70 росіяни ____ 8334,10 білоруси ____ 275,80 молдавани ____ 258,60 кримські татари ____ 248,20 болгари ____ 204,60 угорці ____ 156,60 румуни ____ 151,00 поляки ____ 144,10 євреї ____ 103,60 вірмени ____ 99,90 греки ____ 91,50 татари ____ 73,30 цигани ____ 47,60 азербайджанці ____ 45,20 грузини ____ 34,20 німці ____ 33,30 гагаузи ____ 31,90 інші національності ____ 177,10
budivelnik написав:А чому ми чуємо тільки про те що закарпатці хочуть в угорщину?
відчуття що я переписуюсь з нейронною мережею в режимі тестування, чесно )) та ніхто не хоче ні в яку бісову угорщину, звідки ви це взагалі взяли?? я ж писав що паспорт лише інструмент що заробляти більше грошей, мати вільний вїзд і необмежений термін перебування а ви тут наплели все до купи, фантазії, домисли, стеріотипи P.S. Якщо якийсь Іштван з Берегова і хотів в Угорщину то він просто взяв і ... переїхав туди на ПМЖ. Уявляєте? ))
budivelnik написав:Міг звичайно... Тільки Казахстан прикрився Китайською Парасолькою Азейбарджан - Турецькою Прибалтика - Натівською
Хто залишився? Таджикістан...так в Афганістані вже зуби обломали ..а таджики це ж ті ж афганці...
Тому й вибрали Україну Головна причина - вавка в голові диктатора Другорядні причини - переконаність що українців придумав австрійський генштаб. Як наслідок - найкращий вибір щоб а - не дати українцям жити краще б - скинути на зовнішні фактори негатив..щоб не пояснювати ерефникам чого ж вони живучи 20 років в найкращій країні під керівництвом найрозумнішого лідера - не мають унітазів.
Саме так.
Тільки ота умовна (без договорів) китайська парасолька агресора не стримає.
А Україну у 2008-му яка парасолька прикривала?)) При черговому приступі в агресора.
До 2014-го яка в Україні була парасолька від агресії?))) При прорашенських МО і т.д., співпраці, обміні.
Тому, ну як не крути, а Порошенко правий -- причина у виборі. Причина (вибір), наслідок (війна).
Letusrock написав:та ніхто не хоче ні в яку бісову угорщину, звідки ви це взагалі взяли??
Ще раз для тих в кого рації на бронепоїзді а не на лампах.... Є такий метод в рекламі... Незалежно в хорошому/поганому чи ще якомусь світлі але назва рекламованого товару повинна бути якнайчастіше... Те що Ви примітив а-ля Успіх - я бачу навіть без нейронної мережі. А от те що Ви здурі піднімаєте теми яку проплатив наш ворог і при цьому цього не бачите - про що говорить?
detroytred написав:До 2014-го яка в Україні була парасолька від агресії?)
Не було і що? Просто до 2014 - ще працювали скрепи повязані з анексією частини Грузії... Перестали працювати - почались пошуки наступного ворога.. Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії....
Тепер про вибір напрямку розвитку Внаслідок того , що в Україні відсутнє ресурсне прокляття, ми не мали ніякого іншого вибору ще з 998 року(після прийняття хрещення) Якби не Хрестились а мусульманились - може й був би інший..а так... Те що наша історія постійно повязана з Державою яка постійно кудись лізла і щось прорубувала - це наша біда...але не наша вина. Наш вибір шляху (для нас) ніколи не був рука об руку з росією. Тому й не дивно що в часи як тільки ми хоч трішечки ставали на ноги - ми відразу рвались в бік від росії Точно так само не дивно що росія постійно пробувала нас зупинити і втримати коло себе.
budivelnik написав:Причини війни дві основних 1 Вавка в голові пуйла 2 Вавка спричинена хронічною хворобою під назвою ресурсне прокляття росії
Тезово а - Щоб поділити те що створює 1% працівників між 99% населення потрібна сильна рука(раніше пушнина, потім зерно , тепер нафтогазові) б - якщо діяльність 70% населення залежить від подачок держави..то ні про яку децентралізовану економіку не може йти мова в - якщо зєднати потребу в диктаторі і централізовану економіку- завжди вийде форма якогось самодержавья..
Шансів що самодержець буде прогресивним в той час коли 70% населення хоче жити так як вчора - нуль. При цьому кожних 30 років(тривалість активного життя одного покоління) треба утилізувати тих хто жив за правилами держави ..і просрав своє майбутнє. З цим і повязані постійні пошуки зовнішнього ворога.
Навіть самі росіяни визнають той факт, що кількість буріння в них зросла на 7% для забезпечення падіння видобутку на 5%. https://nangs.org/news/upstream/ekspert ... n-v-rossii Минуло лише 2 тижня після введення європейських санкцій на нафтопродукти, які обвалили експортні ціни нафти. За 4 місяці оркам доведеться вчитися жити без грошей, воювати без безлімітного б/к до арти та без техніки. І авіація теж дуже дорога штука.
budivelnik написав:Є такий метод в рекламі... Незалежно в хорошому/поганому чи ще якомусь світлі але назва рекламованого товару повинна бути якнайчастіше... Те що Ви примітив а-ля Успіх - я бачу навіть без нейронної мережі. А от те що Ви здурі піднімаєте теми яку проплатив наш ворог і при цьому цього не бачите - про що говорить?
ваша твердолобість просто шокує.. ви що дійсно на повному серйозі вважаєте що в мадярів є який небуть шанс отримати від України щось більше ніж тони сміття по Тисі? про яку рекламу ви говорите? так і бачу як Pesikot з чернігова побіжить робити собі паспорт завдяки моїй рекламі. Подібна безапеляційність буває тільки у вчителів початкових класів