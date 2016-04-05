detroytred написав:До 2014-го яка в Україні була парасолька від агресії?)
Не було і що? Просто до 2014 - ще працювали скрепи повязані з анексією частини Грузії... Перестали працювати - почались пошуки наступного ворога.. Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії....
До 2014 року в Україні була парасолька від агресії. Ще раз -- при прорашенському МО та купі інших посадовців, при отому рівні співпраці, товаробміні, рашокапіталі в Україні, та ін. -- проти агресії була парасолька рашинська))
Як і вказав Порошенко, народ України зробив євровибір, тобто відкинув оту парасольку -- рфія не погодилася, пішла війною.
З тим, що Україні євровибір є кращим, я з Вами ніколи, підкреслюю - ніколи, не спорив. Навпаки. Тільки суцільні твердження на користь євронапрямку. Жодної думки нема і не було про те, що рашовектор, тайожний союз більше підходять для України.
Мова була не про те. На цьому треба завершувати. Бо занадто.
Я не розумію, що Ви заперечуєте. Коли ж самі визнаєте: "Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії...." Тобто у 2014 народ України наступив на мозоль пуйлу (зробив євровибір) - і відбулась агресія в сторону України. Точно так сказав Порошенко. Про причину війни.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 лют, 2023 19:08, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Є такий метод в рекламі... Незалежно в хорошому/поганому чи ще якомусь світлі але назва рекламованого товару повинна бути якнайчастіше... Те що Ви примітив а-ля Успіх - я бачу навіть без нейронної мережі. А от те що Ви здурі піднімаєте теми яку проплатив наш ворог і при цьому цього не бачите - про що говорить?
ваша твердолобість просто шокує.. ви що дійсно на повному серйозі вважаєте що в мадярів є який небуть шанс отримати від України щось більше ніж тони сміття по Тисі? про яку рекламу ви говорите? так і бачу як Pesikot з чернігова побіжить робити собі паспорт завдяки моїй рекламі. Подібна безапеляційність буває тільки у вчителів початкових класів
Ти вже в ловушці
Ти казав про аполітичність а виявляеться, що тобі є до цього діло Ти в політиці
От бач, як тебе схопили На рівному місці Ти сам все сказав
budivelnik написав:Причини війни дві основних 1 Вавка в голові пуйла 2 Вавка спричинена хронічною хворобою під назвою ресурсне прокляття росії
Тезово а - Щоб поділити те що створює 1% працівників між 99% населення потрібна сильна рука(раніше пушнина, потім зерно , тепер нафтогазові) б - якщо діяльність 70% населення залежить від подачок держави..то ні про яку децентралізовану економіку не може йти мова в - якщо зєднати потребу в диктаторі і централізовану економіку- завжди вийде форма якогось самодержавья..
Шансів що самодержець буде прогресивним в той час коли 70% населення хоче жити так як вчора - нуль. При цьому кожних 30 років(тривалість активного життя одного покоління) треба утилізувати тих хто жив за правилами держави ..і просрав своє майбутнє. З цим і повязані постійні пошуки зовнішнього ворога.
Навіть самі росіяни визнають той факт, що кількість буріння в них зросла на 7% для забезпечення падіння видобутку на 5%. https://nangs.org/news/upstream/ekspert ... n-v-rossii Минуло лише 2 тижня після введення європейських санкцій на нафтопродукти, які обвалили експортні ціни нафти. За 4 місяці оркам доведеться вчитися жити без грошей, воювати без безлімітного б/к до арти та без техніки. І авіація теж дуже дорога штука.
Было бы конечно прекрасно, но: https://www.bloomberg.com/news/articles ... ince-april. Шапкозакидательство типа сбиваем калибры банками огурцов, немотивированные чмобики просто толпами мечтают сдаться в плен, ракет нет и т д никого не приводили к успеху. Враг сильный, мотивированный и поэтому уважайте наших на передовой. Или сами поедьте проверьте. Хотя , писать победу на диване конечно всяко приятней.
budivelnik написав:Є такий метод в рекламі... Незалежно в хорошому/поганому чи ще якомусь світлі але назва рекламованого товару повинна бути якнайчастіше... Те що Ви примітив а-ля Успіх - я бачу навіть без нейронної мережі. А от те що Ви здурі піднімаєте теми яку проплатив наш ворог і при цьому цього не бачите - про що говорить?
ваша твердолобість просто шокує.. ви що дійсно на повному серйозі вважаєте що в мадярів є який небуть шанс отримати від України щось більше ніж тони сміття по Тисі? про яку рекламу ви говорите? так і бачу як Pesikot з чернігова побіжить робити собі паспорт завдяки моїй рекламі. Подібна безапеляційність буває тільки у вчителів початкових класів
чим більше ти мовчиш - тим розумнішим виглядаєшПитання до мягколобого 1 Хтось серьозно сприймав реконструктора гіркіна? А новінського ? Ти взагалі чув такі прізвища до 2010 ? А хто створив умови по яким ми втратили ОРДЛО? Хто дав пуйлу карту в руки з казочкою про захист росіян в донбабве і лугандоні? 2 Я розумію що мягколобість якраз від вати в голові... Ти можеш припустити , що твої викрики про Закарпаття в якій 15% угорців..серед 150 000 угорців можуть знайти сотню таких самих корисних ідіотів як ти і ці ідіоту почнуть якийсь кіпіш внаслідок якого на тиждень-місяць орбан заблокує поставки зброї ?
Уявляєш? А саме цим ти і займаєшся. Тому моя тобі порада Хочеш спати спокійно і не відмивати свої руки від крові українців які своїми тілами зупинять російську заразу - краще більше думай і менше пиши.
ПС Для корисних ідіотів - спеціальний алгоритм 1 Вирішили щось написати 2 Три рази з різних сторін розгляньте те що хотіли написати( найпристальніше з сторони лиття води на млин ворога) 3 Якщо нічого не знайшли -відкладіть допис до ранку ..і якщо ще й з ранку будуть чесатись руки - тоді вже й пишіть
detroytred написав:До 2014-го яка в Україні була парасолька від агресії?)
Не було і що? Просто до 2014 - ще працювали скрепи повязані з анексією частини Грузії... Перестали працювати - почались пошуки наступного ворога.. Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії....
До 2014 року в Україні була парасолька від агресії. Ще раз -- при прорашенському МО та купі інших посадовців, при отому рівні співпраці, товаробміні, рашокапіталі в Україні, та ін. -- проти агресії була парасолька рашинська)) Як і вказав Порошенко, народ України зробив євровибір, тобто відкинув оту парасольку -- рфія не погодилася, пішла війною. З тим, що Україні євровибір є кращим, я з Вами ніколи, підкреслюю - ніколи, не спорив. Навпаки. Тільки суцільні твердження на користь євронапрямку. Жодної думки нема і не було про те, що рашовектор, тайожний союз більше підходять для України. Мова була не про те. На цьому треба завершувати. Бо занадто. Я не розумію, що Ви заперечуєте. Коли ж самі визнаєте: "Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії...." Тобто у 2014 народ України наступив на мозоль пуйлу (зробив євровибір) - і відбулась агресія в сторону України. Точно так сказав Порошенко. Про причину війни.
На жаль ви так і не відійшли від пошуку чарівної палички(головного винуватого можновладця який щось не так зробив)
На все треба дивитись ширше... 1 Якби резерви РФ в 2014 не піднялись до найбільших розмірів і економічний розрахунок педераційників не показав що вони завдяки резервам переживуть санкції - нападу б не було 2 Якби прогнозисти всередині РФ не показали що економіка педерації не може далі зростати і ніяких 5000 доларів за 1000 м3 газу не передбачається....і вже в 2015 буде видиме падіння добробуту населення - педерація б не напала 3 Якби кум пуйла не переконав (разом з фсб і гру) що пуйла в Україні любить населення - педерація б не напала..
І таких якщо - тисячі... А ви про якусь дрібничку торгували/не торгували... Просто гляньте на Європу Пуйло задрав ціни на газ до 2000 ? і що ситі бюргери здались ..чи замість того щоб колотись але жерти кактус - збудували за 9 місяців завод по прийому СПГ і будують й далі і за наступних 9 місяців введуть ще три.
Тобто Якби українці в 1991 вибрали Чорновола ( так як чехи Гавела) - це один варіант розвитку Але вибрали дешевий газ/нафту...і брати навік.. Отримали дорогий газ/нафту і Бучу з Маріуполем....
ПС І Порошенка прогнали за те що хотів воювати А Зеленського вибрали за те що хотів миритись?
А тепер хвалимо Зеленського як Черчіля? А Порошенко винуватий як і всі пАпЕрЕднІкІ ?
flyman написав:Ефекту не буде. Треба міняти законодавство на користь чоловіків. А баби щоб сиділи дома як в мусульман. Еле ж ми йдем в демократичну Європу, так зване рівноправ"я (але М1860). Тупик. Хіба навезти філіпінок, але це теж фантастика
Так від війни по факту і так змінилися суспільні відносини. Суди завалені й будуть ще довго завалені справами по розлученням, розділу майна від тих, хто по розбігався. Так само повтікали й найбільш лякливі жінки - судді. Ніхто не даватиме грошей жінці яка без згоди чоловіка виїхала за кордон, хіба що на утримання дітей. Працюватиме залізне правило: гроші дають, тій кого ... (кохають). Водночас силовики зможуть утримувати жінок, не змушуючи їх працювати. А ще третя дитина - легальний спосіб звільнитися з армії, і фактично незаперечний.
Будівельник Разів декілька підкреслював, що мова не про винуватців, не про провину.
Не треба ці *якби...*. Вони були ці обставини по факту. Були. Саме ці обставини. (очевидно, що за інших обставин було б по іншому). Але були саме ці обставини. Не вистачало чого? Наступити на мозоль. Наступили (причина), наслідок (війна).
На всяк випадок ще раз підкреслю -- мова не про винуватих, не про провину. Провини у євровиборі нема. Повне право. Є ціна цієї дії, рішення, вибору.
Ще раз підкреслити, що мова не про винуватців і провину?))
До речі, ситих бюргерів, європейців старої Європи, форматують американці. Без американців було б все, як і раніше.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 лют, 2023 20:04, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:....... Катастрофа.. наступні пости буду писати після консультацій з юристом, щоб уникати подвійного тлумачення
Не поможет. Когда люди не хотят понимать собеседника, а заняты исключительно поиском "врагов народа". Казалось бы элементарный вопрос - причины агрессии и пропаганда "необходимости" войны. Любому хоть немного думающему человеку ясно, что это разные вещи. Но нет, вместо того, чтобы думать, у человека наливаются кровью глаза и бросается в бой с якобы "противником". Дураку понятно, что Фарион, или "Правый сектор", или просто какой-то, кричащий лозунги на площади ну никак не тянут на "причину агрессии". Но вот для пропаганды они более чем подходят. При этом я ни разу не слышал возражений ни от одного президента или министра, хотя всё это широко тиражировалось и в СМИ, и в интернете. Наверное никто сегодня не скажет, что причина 1 мировой убийство сербским студентом эрцгерцога Фердинанда и, тем более, что причина 2 мировой "захват" поляками радиостанции в Глейвице. Дураку понятно, что причина сегодняшней войны - имперские устремления РФ и ничего больше. Точно так же они напали бы на Беларусь или Казахстан, если бы те пытались отдалиться от России. Но другой вопрос, что для обоснования агрессии хотя бы в глазах собственного населения да и не только, нужна пропаганда. Она может быть и лживая, но не на 100%, хоть какие-то основания должны быть. Вот для этого Фарион, крики о "заборе вокруг Донбасса", "москаляку на гилляку" и пр. вполне подходят. Всё это хорошо подходит и для пропаганды, направленной на раскол страны, и для разогрева симпатий к агрессору. Посудите сами, как бы мы реагировали на крики на каком-то московском митинге: " Смерть украинцам!". Сегодняшние протесты Турции против вступления Швеции в НАТО. Понятно, что причина не в сожжении корана. Это, конечно, плохо, но это только повод, вполне удобный и внутри страны и на международной арене. А причина в данном случае в том, что Эрдогану хочется добиться признания врагов своего режима всеобщими врагами, ослабить противников своего режима. Мы практически никак не могли повлиять на имперские устремления Кремля, но мы могли не совершать ошибок, которые на практике помогали ему. Так же, как сегодняшние высказывания Данилова никакой пользы кроме вреда Украине не приносят. Надоело объяснять элементарные вещи, тем более что, похоже, некоторым это бесполезно.