Додано: Вів 21 лют, 2023 19:43

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: До 2014-го яка в Україні була парасолька від агресії?) До 2014-го яка в Україні була парасолька від агресії?) Не було і що?

Просто до 2014 - ще працювали скрепи повязані з анексією частини Грузії...

Перестали працювати - почались пошуки наступного ворога..

Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії.... Не було і що?Просто до 2014 - ще працювали скрепи повязані з анексією частини Грузії...Перестали працювати - почались пошуки наступного ворога..Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії.... До 2014 року в Україні була парасолька від агресії.

Ще раз -- при прорашенському МО та купі інших посадовців, при отому рівні співпраці, товаробміні, рашокапіталі в Україні, та ін. -- проти агресії була парасолька рашинська))

Як і вказав Порошенко, народ України зробив євровибір, тобто відкинув оту парасольку -- рфія не погодилася, пішла війною.

З тим, що Україні євровибір є кращим, я з Вами ніколи, підкреслюю - ніколи, не спорив. Навпаки. Тільки суцільні твердження на користь євронапрямку. Жодної думки нема і не було про те, що рашовектор, тайожний союз більше підходять для України.

Мова була не про те.

На цьому треба завершувати. Бо занадто.

Я не розумію, що Ви заперечуєте.

Коли ж самі визнаєте: "Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії...."

Тобто у 2014 народ України наступив на мозоль пуйлу (зробив євровибір) - і відбулась агресія в сторону України.

Точно так сказав Порошенко. Про причину війни. До 2014 року в Україні була парасолька від агресії.Ще раз -- при прорашенському МО та купі інших посадовців, при отому рівні співпраці, товаробміні, рашокапіталі в Україні, та ін. -- проти агресії була парасолька рашинська))Як і вказав Порошенко, народ України зробив євровибір, тобто відкинув оту парасольку -- рфія не погодилася, пішла війною.З тим, що Україні євровибір є кращим, я з Вами ніколи, підкреслюю - ніколи, не спорив. Навпаки. Тільки суцільні твердження на користь євронапрямку. Жодної думки нема і не було про те, що рашовектор, тайожний союз більше підходять для України.Мова була не про те.На цьому треба завершувати. Бо занадто.Я не розумію, що Ви заперечуєте.Коли ж самі визнаєте: "Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії...."Тобто у 2014 народ України наступив на мозоль пуйлу (зробив євровибір) - і відбулась агресія в сторону України.Точно так сказав Порошенко. Про причину війни.

На жаль ви так і не відійшли від пошуку чарівної палички(головного винуватого можновладця який щось не так зробив)На все треба дивитись ширше...1 Якби резерви РФ в 2014 не піднялись до найбільших розмірів і економічний розрахунок педераційників не показав що вони завдяки резервам переживуть санкції - нападу б не було2 Якби прогнозисти всередині РФ не показали що економіка педерації не може далі зростати і ніяких 5000 доларів за 1000 м3 газу не передбачається....і вже в 2015 буде видиме падіння добробуту населення - педерація б не напала3 Якби кум пуйла не переконав (разом з фсб і гру) що пуйла в Україні любить населення - педерація б не напала..І таких якщо - тисячі...А ви про якусь дрібничку торгували/не торгували...Просто гляньте на ЄвропуПуйло задрав ціни на газ до 2000 ? і що ситі бюргери здались ..чи замість того щоб колотись але жерти кактус - збудували за 9 місяців завод по прийому СПГ і будують й далі і за наступних 9 місяців введуть ще три.ТобтоЯкби українці в 1991 вибрали Чорновола ( так як чехи Гавела) - це один варіант розвиткуАле вибрали дешевий газ/нафту...і брати навік..Отримали дорогий газ/нафту і Бучу з Маріуполем....ПСІ Порошенка прогнали за те що хотів воюватиА Зеленського вибрали за те що хотів миритись?А тепер хвалимо Зеленського як Черчіля?А Порошенко винуватий як і всі пАпЕрЕднІкІ ?