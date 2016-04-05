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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3604360536063607>
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 18:48

  budivelnik написав:
  detroytred написав:До 2014-го яка в Україні була парасолька від агресії?)
Не було і що?
Просто до 2014 - ще працювали скрепи повязані з анексією частини Грузії...
Перестали працювати - почались пошуки наступного ворога..
Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії....

До 2014 року в Україні була парасолька від агресії.
Ще раз -- при прорашенському МО та купі інших посадовців, при отому рівні співпраці, товаробміні, рашокапіталі в Україні, та ін. -- проти агресії була парасолька рашинська))

Як і вказав Порошенко, народ України зробив євровибір, тобто відкинув оту парасольку -- рфія не погодилася, пішла війною.

З тим, що Україні євровибір є кращим, я з Вами ніколи, підкреслюю - ніколи, не спорив. Навпаки. Тільки суцільні твердження на користь євронапрямку. Жодної думки нема і не було про те, що рашовектор, тайожний союз більше підходять для України.

Мова була не про те.
На цьому треба завершувати. Бо занадто.

Я не розумію, що Ви заперечуєте.
Коли ж самі визнаєте: "Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії...."
Тобто у 2014 народ України наступив на мозоль пуйлу (зробив євровибір) - і відбулась агресія в сторону України.
Точно так сказав Порошенко. Про причину війни.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 лют, 2023 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 18:50

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Є такий метод в рекламі...
Незалежно в хорошому/поганому чи ще якомусь світлі але назва рекламованого товару повинна бути якнайчастіше...
Те що Ви примітив а-ля Успіх - я бачу навіть без нейронної мережі.
А от те що Ви здурі піднімаєте теми яку проплатив наш ворог і при цьому цього не бачите - про що говорить?


ваша твердолобість просто шокує.. ви що дійсно на повному серйозі вважаєте що в мадярів є який небуть шанс отримати від України щось більше ніж тони сміття по Тисі?
про яку рекламу ви говорите? так і бачу як Pesikot з чернігова побіжить робити собі паспорт завдяки моїй рекламі.
Подібна безапеляційність буває тільки у вчителів початкових класів

Ти вже в ловушці

Ти казав про аполітичність а виявляеться, що тобі є до цього діло :) Ти в політиці

От бач, як тебе схопили
На рівному місці
Ти сам все сказав

Тебе ніхто не тягнув за язика
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 18:56

  Hennady написав:https://m.censor.net/ua/resonance/3400482/oleksandr_gurash_u_nas_ye_pidrozdily_yaki_po_piv_roku_ne_vyyijdjayut_z_peredovyh_pozytsiyi_vony_ne_bachat

вільний художник якийсь, не в ЗСУ, але керує дронами (а що так можна?)
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 18:56

  Denik написав:
  budivelnik написав:Причини війни дві основних
1 Вавка в голові пуйла
2 Вавка спричинена хронічною хворобою під назвою ресурсне прокляття росії

Тезово
а - Щоб поділити те що створює 1% працівників між 99% населення потрібна сильна рука(раніше пушнина, потім зерно , тепер нафтогазові)
б - якщо діяльність 70% населення залежить від подачок держави..то ні про яку децентралізовану економіку не може йти мова
в - якщо зєднати потребу в диктаторі і централізовану економіку- завжди вийде форма якогось самодержавья..

Шансів що самодержець буде прогресивним в той час коли 70% населення хоче жити так як вчора - нуль.
При цьому кожних 30 років(тривалість активного життя одного покоління) треба утилізувати тих хто жив за правилами держави ..і просрав своє майбутнє.
З цим і повязані постійні пошуки зовнішнього ворога.

Навіть самі росіяни визнають той факт, що кількість буріння в них зросла на 7% для забезпечення падіння видобутку на 5%.
https://nangs.org/news/upstream/ekspert ... n-v-rossii
Минуло лише 2 тижня після введення європейських санкцій на нафтопродукти, які обвалили експортні ціни нафти.
За 4 місяці оркам доведеться вчитися жити без грошей, воювати без безлімітного б/к до арти та без техніки. І авіація теж дуже дорога штука.

Было бы конечно прекрасно, но:
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ince-april.
Шапкозакидательство типа сбиваем калибры банками огурцов, немотивированные чмобики просто толпами мечтают сдаться в плен, ракет нет и т д никого не приводили к успеху. Враг сильный, мотивированный и поэтому уважайте наших на передовой. Или сами поедьте проверьте. Хотя , писать победу на диване конечно всяко приятней.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 19:29

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Є такий метод в рекламі...
Незалежно в хорошому/поганому чи ще якомусь світлі але назва рекламованого товару повинна бути якнайчастіше...
Те що Ви примітив а-ля Успіх - я бачу навіть без нейронної мережі.
А от те що Ви здурі піднімаєте теми яку проплатив наш ворог і при цьому цього не бачите - про що говорить?
ваша твердолобість просто шокує.. ви що дійсно на повному серйозі вважаєте що в мадярів є який небуть шанс отримати від України щось більше ніж тони сміття по Тисі?
про яку рекламу ви говорите? так і бачу як Pesikot з чернігова побіжить робити собі паспорт завдяки моїй рекламі.
Подібна безапеляційність буває тільки у вчителів початкових класів
чим більше ти мовчиш - тим розумнішим виглядаєшПитання до мягколобого
1 Хтось серьозно сприймав реконструктора гіркіна?
А новінського ?
Ти взагалі чув такі прізвища до 2010 ?
А хто створив умови по яким ми втратили ОРДЛО?
Хто дав пуйлу карту в руки з казочкою про захист росіян в донбабве і лугандоні?
2 Я розумію що мягколобість якраз від вати в голові...
Ти можеш припустити , що твої викрики про Закарпаття в якій 15% угорців..серед 150 000 угорців можуть знайти сотню таких самих корисних ідіотів як ти і ці ідіоту почнуть якийсь кіпіш внаслідок якого на тиждень-місяць орбан заблокує поставки зброї ?

Уявляєш?
А саме цим ти і займаєшся.
Тому моя тобі порада
Хочеш спати спокійно і не відмивати свої руки від крові українців які своїми тілами зупинять російську заразу - краще більше думай і менше пиши.

ПС
Для корисних ідіотів - спеціальний алгоритм
1 Вирішили щось написати
2 Три рази з різних сторін розгляньте те що хотіли написати( найпристальніше з сторони лиття води на млин ворога)
3 Якщо нічого не знайшли -відкладіть допис до ранку ..і якщо ще й з ранку будуть чесатись руки - тоді вже й пишіть
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 19:43

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:До 2014-го яка в Україні була парасолька від агресії?)
Не було і що?
Просто до 2014 - ще працювали скрепи повязані з анексією частини Грузії...
Перестали працювати - почались пошуки наступного ворога..
Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії....
До 2014 року в Україні була парасолька від агресії.
Ще раз -- при прорашенському МО та купі інших посадовців, при отому рівні співпраці, товаробміні, рашокапіталі в Україні, та ін. -- проти агресії була парасолька рашинська))
Як і вказав Порошенко, народ України зробив євровибір, тобто відкинув оту парасольку -- рфія не погодилася, пішла війною.
З тим, що Україні євровибір є кращим, я з Вами ніколи, підкреслюю - ніколи, не спорив. Навпаки. Тільки суцільні твердження на користь євронапрямку. Жодної думки нема і не було про те, що рашовектор, тайожний союз більше підходять для України.
Мова була не про те.
На цьому треба завершувати. Бо занадто.
Я не розумію, що Ви заперечуєте.
Коли ж самі визнаєте: "Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії...."
Тобто у 2014 народ України наступив на мозоль пуйлу (зробив євровибір) - і відбулась агресія в сторону України.
Точно так сказав Порошенко. Про причину війни.
На жаль ви так і не відійшли від пошуку чарівної палички(головного винуватого можновладця який щось не так зробив)

На все треба дивитись ширше...
1 Якби резерви РФ в 2014 не піднялись до найбільших розмірів і економічний розрахунок педераційників не показав що вони завдяки резервам переживуть санкції - нападу б не було
2 Якби прогнозисти всередині РФ не показали що економіка педерації не може далі зростати і ніяких 5000 доларів за 1000 м3 газу не передбачається....і вже в 2015 буде видиме падіння добробуту населення - педерація б не напала
3 Якби кум пуйла не переконав (разом з фсб і гру) що пуйла в Україні любить населення - педерація б не напала..

І таких якщо - тисячі...
А ви про якусь дрібничку торгували/не торгували...
Просто гляньте на Європу
Пуйло задрав ціни на газ до 2000 ? і що ситі бюргери здались ..чи замість того щоб колотись але жерти кактус - збудували за 9 місяців завод по прийому СПГ і будують й далі і за наступних 9 місяців введуть ще три.

Тобто
Якби українці в 1991 вибрали Чорновола ( так як чехи Гавела) - це один варіант розвитку
Але вибрали дешевий газ/нафту...і брати навік..
Отримали дорогий газ/нафту і Бучу з Маріуполем....

ПС
І Порошенка прогнали за те що хотів воювати
А Зеленського вибрали за те що хотів миритись?

А тепер хвалимо Зеленського як Черчіля?
А Порошенко винуватий як і всі пАпЕрЕднІкІ ?
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 19:46

  flyman написав:Ефекту не буде. Треба міняти законодавство на користь чоловіків. А баби щоб сиділи дома як в мусульман. Еле ж ми йдем в демократичну Європу, так зване рівноправ"я (але М1860). Тупик. Хіба навезти філіпінок, але це теж фантастика

Так від війни по факту і так змінилися суспільні відносини. Суди завалені й будуть ще довго завалені справами по розлученням, розділу майна від тих, хто по розбігався. Так само повтікали й найбільш лякливі жінки - судді.
Ніхто не даватиме грошей жінці яка без згоди чоловіка виїхала за кордон, хіба що на утримання дітей.
Працюватиме залізне правило: гроші дають, тій кого ... (кохають).
Водночас силовики зможуть утримувати жінок, не змушуючи їх працювати. А ще третя дитина - легальний спосіб звільнитися з армії, і фактично незаперечний.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 19:52

Будівельник
Разів декілька підкреслював, що мова не про винуватців, не про провину.

Не треба ці *якби...*.
Вони були ці обставини по факту. Були. Саме ці обставини. (очевидно, що за інших обставин було б по іншому). Але були саме ці обставини.
Не вистачало чого? Наступити на мозоль.
Наступили (причина), наслідок (війна).

На всяк випадок ще раз підкреслю -- мова не про винуватих, не про провину.
Провини у євровиборі нема. Повне право.
Є ціна цієї дії, рішення, вибору.

Ще раз підкреслити, що мова не про винуватців і провину?))

До речі, ситих бюргерів, європейців старої Європи, форматують американці. Без американців було б все, як і раніше.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 лют, 2023 20:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 20:29

  Denik написав:
  flyman написав:Ефекту не буде. Треба міняти законодавство на користь чоловіків. А баби щоб сиділи дома як в мусульман. Еле ж ми йдем в демократичну Європу, так зване рівноправ"я (але М1860). Тупик. Хіба навезти філіпінок, але це теж фантастика

Так від війни по факту і так змінилися суспільні відносини. Суди завалені й будуть ще довго завалені справами по розлученням, розділу майна від тих, хто по розбігався. Так само повтікали й найбільш лякливі жінки - судді.
Ніхто не даватиме грошей жінці яка без згоди чоловіка виїхала за кордон, хіба що на утримання дітей.
Працюватиме залізне правило: гроші дають, тій кого ... (кохають).
Водночас силовики зможуть утримувати жінок, не змушуючи їх працювати. А ще третя дитина - легальний спосіб звільнитися з армії, і фактично незаперечний.


У вас протиріччя: "силовики зможуть утримувати жінок", то навіщо їм та третя дитина, як привід для звільнення, адже звільнившись, зовсім не факт, що вони і надалі зможуть утримувати жінок на рівні, до котрого ті за цей час звикнуть? А навіть якщо не звільняться, то троє дітей+не працююча дружина(за вашими словами) це такий порохотяг для грошей...
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 20:30

Тут був Байден! І?

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:Я понимаю, что здесь в большинстве писатели, а не читатели, но вообще-то сегодня должна приехать итальянская премьерша viewtopic.php?p=5543865#p5543865.

А Байден таки реально у Києві. Під час тривоги. Серйозна подія, насправді

Искренне рад его приезду.
Но согласен с flyman -
справжня причина вибори в США, і треба піднімати демократам рейтинг,

Понимаю, что это имеет большое моральное значение, но я бы предпочёл, чтобы он, пусть даже оставаясь в Вашингтоне, объявил о передаче нам F-16 или ещё чего хорошего.

Тут був Байден! І?
flyman
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