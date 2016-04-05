detroytred написав:До 2014-го яка в Україні була парасолька від агресії?)
Не було і що? Просто до 2014 - ще працювали скрепи повязані з анексією частини Грузії... Перестали працювати - почались пошуки наступного ворога.. Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії....
До 2014 року в Україні була парасолька від агресії. Ще раз -- при прорашенському МО та купі інших посадовців, при отому рівні співпраці, товаробміні, рашокапіталі в Україні, та ін. -- проти агресії була парасолька рашинська))
Як і вказав Порошенко, народ України зробив євровибір, тобто відкинув оту парасольку -- рфія не погодилася, пішла війною.
З тим, що Україні євровибір є кращим, я з Вами ніколи, підкреслюю - ніколи, не спорив. Навпаки. Тільки суцільні твердження на користь євронапрямку. Жодної думки нема і не було про те, що рашовектор, тайожний союз більше підходять для України.
Мова була не про те. На цьому треба завершувати. Бо занадто.
Я не розумію, що Ви заперечуєте. Коли ж самі визнаєте: "Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії...." Тобто у 2014 народ України наступив на мозоль пуйлу (зробив євровибір) - і відбулась агресія в сторону України. Точно так сказав Порошенко. Про причину війни.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 лют, 2023 19:08, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Є такий метод в рекламі... Незалежно в хорошому/поганому чи ще якомусь світлі але назва рекламованого товару повинна бути якнайчастіше... Те що Ви примітив а-ля Успіх - я бачу навіть без нейронної мережі. А от те що Ви здурі піднімаєте теми яку проплатив наш ворог і при цьому цього не бачите - про що говорить?
ваша твердолобість просто шокує.. ви що дійсно на повному серйозі вважаєте що в мадярів є який небуть шанс отримати від України щось більше ніж тони сміття по Тисі? про яку рекламу ви говорите? так і бачу як Pesikot з чернігова побіжить робити собі паспорт завдяки моїй рекламі. Подібна безапеляційність буває тільки у вчителів початкових класів
Ти вже в ловушці
Ти казав про аполітичність а виявляеться, що тобі є до цього діло Ти в політиці
От бач, як тебе схопили На рівному місці Ти сам все сказав
budivelnik написав:Причини війни дві основних 1 Вавка в голові пуйла 2 Вавка спричинена хронічною хворобою під назвою ресурсне прокляття росії
Тезово а - Щоб поділити те що створює 1% працівників між 99% населення потрібна сильна рука(раніше пушнина, потім зерно , тепер нафтогазові) б - якщо діяльність 70% населення залежить від подачок держави..то ні про яку децентралізовану економіку не може йти мова в - якщо зєднати потребу в диктаторі і централізовану економіку- завжди вийде форма якогось самодержавья..
Шансів що самодержець буде прогресивним в той час коли 70% населення хоче жити так як вчора - нуль. При цьому кожних 30 років(тривалість активного життя одного покоління) треба утилізувати тих хто жив за правилами держави ..і просрав своє майбутнє. З цим і повязані постійні пошуки зовнішнього ворога.
Навіть самі росіяни визнають той факт, що кількість буріння в них зросла на 7% для забезпечення падіння видобутку на 5%. https://nangs.org/news/upstream/ekspert ... n-v-rossii Минуло лише 2 тижня після введення європейських санкцій на нафтопродукти, які обвалили експортні ціни нафти. За 4 місяці оркам доведеться вчитися жити без грошей, воювати без безлімітного б/к до арти та без техніки. І авіація теж дуже дорога штука.
Было бы конечно прекрасно, но: https://www.bloomberg.com/news/articles ... ince-april. Шапкозакидательство типа сбиваем калибры банками огурцов, немотивированные чмобики просто толпами мечтают сдаться в плен, ракет нет и т д никого не приводили к успеху. Враг сильный, мотивированный и поэтому уважайте наших на передовой. Или сами поедьте проверьте. Хотя , писать победу на диване конечно всяко приятней.
budivelnik написав:Є такий метод в рекламі... Незалежно в хорошому/поганому чи ще якомусь світлі але назва рекламованого товару повинна бути якнайчастіше... Те що Ви примітив а-ля Успіх - я бачу навіть без нейронної мережі. А от те що Ви здурі піднімаєте теми яку проплатив наш ворог і при цьому цього не бачите - про що говорить?
ваша твердолобість просто шокує.. ви що дійсно на повному серйозі вважаєте що в мадярів є який небуть шанс отримати від України щось більше ніж тони сміття по Тисі? про яку рекламу ви говорите? так і бачу як Pesikot з чернігова побіжить робити собі паспорт завдяки моїй рекламі. Подібна безапеляційність буває тільки у вчителів початкових класів
чим більше ти мовчиш - тим розумнішим виглядаєшПитання до мягколобого 1 Хтось серьозно сприймав реконструктора гіркіна? А новінського ? Ти взагалі чув такі прізвища до 2010 ? А хто створив умови по яким ми втратили ОРДЛО? Хто дав пуйлу карту в руки з казочкою про захист росіян в донбабве і лугандоні? 2 Я розумію що мягколобість якраз від вати в голові... Ти можеш припустити , що твої викрики про Закарпаття в якій 15% угорців..серед 150 000 угорців можуть знайти сотню таких самих корисних ідіотів як ти і ці ідіоту почнуть якийсь кіпіш внаслідок якого на тиждень-місяць орбан заблокує поставки зброї ?
Уявляєш? А саме цим ти і займаєшся. Тому моя тобі порада Хочеш спати спокійно і не відмивати свої руки від крові українців які своїми тілами зупинять російську заразу - краще більше думай і менше пиши.
ПС Для корисних ідіотів - спеціальний алгоритм 1 Вирішили щось написати 2 Три рази з різних сторін розгляньте те що хотіли написати( найпристальніше з сторони лиття води на млин ворога) 3 Якщо нічого не знайшли -відкладіть допис до ранку ..і якщо ще й з ранку будуть чесатись руки - тоді вже й пишіть
detroytred написав:До 2014-го яка в Україні була парасолька від агресії?)
Не було і що? Просто до 2014 - ще працювали скрепи повязані з анексією частини Грузії... Перестали працювати - почались пошуки наступного ворога.. Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії....
До 2014 року в Україні була парасолька від агресії. Ще раз -- при прорашенському МО та купі інших посадовців, при отому рівні співпраці, товаробміні, рашокапіталі в Україні, та ін. -- проти агресії була парасолька рашинська)) Як і вказав Порошенко, народ України зробив євровибір, тобто відкинув оту парасольку -- рфія не погодилася, пішла війною. З тим, що Україні євровибір є кращим, я з Вами ніколи, підкреслюю - ніколи, не спорив. Навпаки. Тільки суцільні твердження на користь євронапрямку. Жодної думки нема і не було про те, що рашовектор, тайожний союз більше підходять для України. Мова була не про те. На цьому треба завершувати. Бо занадто. Я не розумію, що Ви заперечуєте. Коли ж самі визнаєте: "Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії...." Тобто у 2014 народ України наступив на мозоль пуйлу (зробив євровибір) - і відбулась агресія в сторону України. Точно так сказав Порошенко. Про причину війни.
На жаль ви так і не відійшли від пошуку чарівної палички(головного винуватого можновладця який щось не так зробив)
На все треба дивитись ширше... 1 Якби резерви РФ в 2014 не піднялись до найбільших розмірів і економічний розрахунок педераційників не показав що вони завдяки резервам переживуть санкції - нападу б не було 2 Якби прогнозисти всередині РФ не показали що економіка педерації не може далі зростати і ніяких 5000 доларів за 1000 м3 газу не передбачається....і вже в 2015 буде видиме падіння добробуту населення - педерація б не напала 3 Якби кум пуйла не переконав (разом з фсб і гру) що пуйла в Україні любить населення - педерація б не напала..
І таких якщо - тисячі... А ви про якусь дрібничку торгували/не торгували... Просто гляньте на Європу Пуйло задрав ціни на газ до 2000 ? і що ситі бюргери здались ..чи замість того щоб колотись але жерти кактус - збудували за 9 місяців завод по прийому СПГ і будують й далі і за наступних 9 місяців введуть ще три.
Тобто Якби українці в 1991 вибрали Чорновола ( так як чехи Гавела) - це один варіант розвитку Але вибрали дешевий газ/нафту...і брати навік.. Отримали дорогий газ/нафту і Бучу з Маріуполем....
ПС І Порошенка прогнали за те що хотів воювати А Зеленського вибрали за те що хотів миритись?
А тепер хвалимо Зеленського як Черчіля? А Порошенко винуватий як і всі пАпЕрЕднІкІ ?
flyman написав:Ефекту не буде. Треба міняти законодавство на користь чоловіків. А баби щоб сиділи дома як в мусульман. Еле ж ми йдем в демократичну Європу, так зване рівноправ"я (але М1860). Тупик. Хіба навезти філіпінок, але це теж фантастика
Так від війни по факту і так змінилися суспільні відносини. Суди завалені й будуть ще довго завалені справами по розлученням, розділу майна від тих, хто по розбігався. Так само повтікали й найбільш лякливі жінки - судді. Ніхто не даватиме грошей жінці яка без згоди чоловіка виїхала за кордон, хіба що на утримання дітей. Працюватиме залізне правило: гроші дають, тій кого ... (кохають). Водночас силовики зможуть утримувати жінок, не змушуючи їх працювати. А ще третя дитина - легальний спосіб звільнитися з армії, і фактично незаперечний.
Будівельник Разів декілька підкреслював, що мова не про винуватців, не про провину.
Не треба ці *якби...*. Вони були ці обставини по факту. Були. Саме ці обставини. (очевидно, що за інших обставин було б по іншому). Але були саме ці обставини. Не вистачало чого? Наступити на мозоль. Наступили (причина), наслідок (війна).
На всяк випадок ще раз підкреслю -- мова не про винуватих, не про провину. Провини у євровиборі нема. Повне право. Є ціна цієї дії, рішення, вибору.
Ще раз підкреслити, що мова не про винуватців і провину?))
До речі, ситих бюргерів, європейців старої Європи, форматують американці. Без американців було б все, як і раніше.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 лют, 2023 20:04, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Ефекту не буде. Треба міняти законодавство на користь чоловіків. А баби щоб сиділи дома як в мусульман. Еле ж ми йдем в демократичну Європу, так зване рівноправ"я (але М1860). Тупик. Хіба навезти філіпінок, але це теж фантастика
Так від війни по факту і так змінилися суспільні відносини. Суди завалені й будуть ще довго завалені справами по розлученням, розділу майна від тих, хто по розбігався. Так само повтікали й найбільш лякливі жінки - судді. Ніхто не даватиме грошей жінці яка без згоди чоловіка виїхала за кордон, хіба що на утримання дітей. Працюватиме залізне правило: гроші дають, тій кого ... (кохають). Водночас силовики зможуть утримувати жінок, не змушуючи їх працювати. А ще третя дитина - легальний спосіб звільнитися з армії, і фактично незаперечний.
У вас протиріччя: "силовики зможуть утримувати жінок", то навіщо їм та третя дитина, як привід для звільнення, адже звільнившись, зовсім не факт, що вони і надалі зможуть утримувати жінок на рівні, до котрого ті за цей час звикнуть? А навіть якщо не звільняться, то троє дітей+не працююча дружина(за вашими словами) це такий порохотяг для грошей...