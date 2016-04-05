|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 21 лют, 2023 20:38
budivelnik написав:
Ти можеш припустити , що твої викрики про Закарпаття в якій 15% угорців..серед 150 000 угорців можуть знайти сотню таких самих корисних ідіотів як ти і ці ідіоту почнуть якийсь кіпіш внаслідок якого на тиждень-місяць орбан заблокує поставки зброї ?
я просто в шоці від вашого тугодумства. ви влізли в середину дискусії не розібравшись хто і що пише і почали тут відчайдушну боротьбу з вітряками.
Останній раз пробую пояснити: мій пост про 15% угорців був ЯКРАЗ НАВПАКИ -ЗАПЕРЕЧЕННЯМ чиєгось припущення що закарпаття це угорці / або що область перебуває під якимось впливом Угорщини / або мріє про Угорщину і т.д.
Ви мене звинувачуєте саме в тому проти чого був мій пост. Можете це усвідомити нарешті? Чи у вас девіз "Я дерусь, потому что я дерусь" ?
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лют, 2023 20:48
pesikot написав:
Ти вже в ловушці
Ти казав про аполітичність а виявляеться, що тобі є до цього діло Ти в політиці
От бач, як тебе схопили
На рівному місці
Ти сам все сказав
Не бачу тут ніякої політики. Budivelnik перекручує слова на 180 градусів і таке відчуття спорить з неіснуючим ворогом який йому ввижається, паралельно опускаючись до персональних образ. Навіть з вами дискусії мали набагато більш конструктивний характер
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лют, 2023 20:52
Letusrock написав: budivelnik написав:
Ти можеш припустити , що твої викрики про Закарпаття в якій 15% угорців..серед 150 000 угорців можуть знайти сотню таких самих корисних ідіотів як ти і ці ідіоту почнуть якийсь кіпіш внаслідок якого на тиждень-місяць орбан заблокує поставки зброї ?
я просто в шоці від вашого тугодумства. ви влізли в середину дискусії не розібравшись хто і що пише і почали тут відчайдушну боротьбу з вітряками.
Останній раз пробую пояснити: мій пост про 15% угорців був ЯКРАЗ НАВПАКИ -ЗАПЕРЕЧЕННЯМ чиєгось припущення що закарпаття це угорці / або що область перебуває під якимось впливом Угорщини / або мріє про Угорщину і т.д.
Ви мене звинувачуєте саме в тому проти чого був мій пост. Можете це усвідомити нарешті? Чи у вас девіз "Я дерусь, потому что я дерусь" ?
Яка різниця ХТО і по якій ПРИЧИНІ почав сіяти думки які можуть викликати паніку?
Головне що його дії МОЖУТЬ привести до негативних результатів.
Тому
під час війни панікерів розстрілювали відразу за рогом.
Тому й пояснюю мягкоголовому ватнодуму
1 Старайся не влазити в теми , які ворог може легко використати проти тебе і твоїх співвітчизників
2 По мірі своїх сил і можливостей гаси всі спроби корисних ідіотів стати корисними ідіотами.
Не тому що ти розумний чи хочеш влізти в тупу суперечку..а тому що це загрожує тобі і твоїм співвітчизникам
Дійшло
ПС
Тебе підтримав тільки ватник зі стажем, постійний відвідувач бану лад...
Подумай чому латентний ворог тебе підтримує?
Може тому що ти йому допомагаєш?
Чи ти думаєш що лад в ногу, ти в ногу - а Україна вам заважає?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26117
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 2916 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 лют, 2023 20:59
detroytred написав:
Не треба ці *якби...*.
Вони були ці обставини по факту. Були. Саме ці обставини. (очевидно, що за інших обставин було б по іншому). Але були саме ці обставини.
Не вистачало чого?
Ми фактом самого свого існування постійно топчемось по мозолям вЯлІкорУскАгА міра....
Тому що в нас неможливе існування його економічної( а економіка це політика) моделі
Раз так - ми зацікавленні в його розвалі.
Порошенко це валив в більш мирний час
Зеленський не заважаєє валити зараз...
А основні вигодонабувачі - наші внуки і правнуки....
Щоб ви зрозуміли
В природі є конкуренція між видами....і Ви не звинувачуєте вовка що він їсть зайця...але й не проти коли мурашки закусають вовка до смерті....
Ми боремось за своє і нам пофіг як це виглядає з сторони ватника
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26117
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 2916 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 лют, 2023 21:06
budivelnik написав:
1 Старайся не влазити в теми , які ворог може легко використати проти тебе і твоїх співвітчизників
2 По мірі своїх сил і можливостей гаси всі спроби корисних ідіотів стати корисними ідіотами.
Дотепно, користуючись вашою логікою ви тільки що зробили ті самі дії (вищезазначені) від яких мене так зверхньо-повчально відговорюєте
ваші обємні коментарі стосуються суті дискусії рівно процентів на 2, не більше
"Паніка, сіють думки, панікери, ідіоти, знову ідіоти, латентні вороги" - ви точно з палати пишете, впевнений на 99%
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 348
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лют, 2023 21:28
budivelnik написав: detroytred написав:
Не треба ці *якби...*.
Вони були ці обставини по факту. Були. Саме ці обставини. (очевидно, що за інших обставин було б по іншому). Але були саме ці обставини.
Не вистачало чого?
Ми фактом самого свого існування постійно топчемось по мозолям вЯлІкорУскАгА міра....
Тому що в нас неможливе існування його економічної( а економіка це політика) моделі
Раз так - ми зацікавленні в його розвалі.
Порошенко це валив в більш мирний час
Зеленський не заважаєє валити зараз...
А основні вигодонабувачі - наші внуки і правнуки....
Щоб ви зрозуміли
В природі є конкуренція між видами....і Ви не звинувачуєте вовка що він їсть зайця...але й не проти коли мурашки закусають вовка до смерті....
Ми боремось за своє і нам пофіг як це виглядає з сторони ватника
Відмінно. З усім згоден.
Тільки до чого тут причина війни. Саме війни.
Сам факт нашого існування, тобто таке топчення по мозолі вялікого руцького миру, до 2014 року не приводив до війни. Саме до війни. Тобто не був причиною саме війни.
З'явилися нова додаткова обставина (євровибір), почалася агресія.
Бо рфія не погодилася з цим вибором.
Саме так і вказав Порошенко.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 26152
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лют, 2023 21:45
detroytred написав:
Сам факт нашого існування, тобто таке топчення по мозолі вялікого руцького миру, до 2014 року не приводив до війни. Саме до війни. Тобто не був причиною саме війни.
Серьозно?
Тобто до краху Леман в 2008 році привело не 10 річне надування бульбашки - а всього один зайвий кредит з поганим забезпеченням?
У ерефії була два варіанта без України і з україною у вигляді області...
У України всього один - Євровибір..., без Євровибору - Незалежної України не існує.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26117
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 2916 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 21 лют, 2023 21:47
Letusrock написав: budivelnik написав:
1 Старайся не влазити в теми , які ворог може легко використати проти тебе і твоїх співвітчизників2 По мірі своїх сил і можливостей гаси всі спроби корисних ідіотів стати корисними ідіотами.
Дотепно, користуючись вашою логікою ви тільки що зробили ті самі дії (вищезазначені) від яких мене так зверхньо-повчально відговорюєте
ваші обємні коментарі стосуються суті дискусії рівно процентів на 2, не більше
"Паніка, сіють думки, панікери, ідіоти, знову ідіоти, латентні вороги" - ви точно з палати пишете, впевнений на 99%
Я зробив тільки одну дію
Виконав свій пункт 2.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26117
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 259 раз.
- Подякували: 2916 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|112958
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|481932
|
|
|1
|4868
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|