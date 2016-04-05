RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3604360536063607>
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 18:56

  Hennady написав:https://m.censor.net/ua/resonance/3400482/oleksandr_gurash_u_nas_ye_pidrozdily_yaki_po_piv_roku_ne_vyyijdjayut_z_peredovyh_pozytsiyi_vony_ne_bachat

вільний художник якийсь, не в ЗСУ, але керує дронами (а що так можна?)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30732
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 2617 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 18:56

  Denik написав:
  budivelnik написав:Причини війни дві основних
1 Вавка в голові пуйла
2 Вавка спричинена хронічною хворобою під назвою ресурсне прокляття росії

Тезово
а - Щоб поділити те що створює 1% працівників між 99% населення потрібна сильна рука(раніше пушнина, потім зерно , тепер нафтогазові)
б - якщо діяльність 70% населення залежить від подачок держави..то ні про яку децентралізовану економіку не може йти мова
в - якщо зєднати потребу в диктаторі і централізовану економіку- завжди вийде форма якогось самодержавья..

Шансів що самодержець буде прогресивним в той час коли 70% населення хоче жити так як вчора - нуль.
При цьому кожних 30 років(тривалість активного життя одного покоління) треба утилізувати тих хто жив за правилами держави ..і просрав своє майбутнє.
З цим і повязані постійні пошуки зовнішнього ворога.

Навіть самі росіяни визнають той факт, що кількість буріння в них зросла на 7% для забезпечення падіння видобутку на 5%.
https://nangs.org/news/upstream/ekspert ... n-v-rossii
Минуло лише 2 тижня після введення європейських санкцій на нафтопродукти, які обвалили експортні ціни нафти.
За 4 місяці оркам доведеться вчитися жити без грошей, воювати без безлімітного б/к до арти та без техніки. І авіація теж дуже дорога штука.

Было бы конечно прекрасно, но:
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ince-april.
Шапкозакидательство типа сбиваем калибры банками огурцов, немотивированные чмобики просто толпами мечтают сдаться в плен, ракет нет и т д никого не приводили к успеху. Враг сильный, мотивированный и поэтому уважайте наших на передовой. Или сами поедьте проверьте. Хотя , писать победу на диване конечно всяко приятней.
Defort
 
Повідомлень: 5
З нами з: 09.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 19:43

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:До 2014-го яка в Україні була парасолька від агресії?)
Не було і що?
Просто до 2014 - ще працювали скрепи повязані з анексією частини Грузії...
Перестали працювати - почались пошуки наступного ворога..
Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії....
До 2014 року в Україні була парасолька від агресії.
Ще раз -- при прорашенському МО та купі інших посадовців, при отому рівні співпраці, товаробміні, рашокапіталі в Україні, та ін. -- проти агресії була парасолька рашинська))
Як і вказав Порошенко, народ України зробив євровибір, тобто відкинув оту парасольку -- рфія не погодилася, пішла війною.
З тим, що Україні євровибір є кращим, я з Вами ніколи, підкреслюю - ніколи, не спорив. Навпаки. Тільки суцільні твердження на користь євронапрямку. Жодної думки нема і не було про те, що рашовектор, тайожний союз більше підходять для України.
Мова була не про те.
На цьому треба завершувати. Бо занадто.
Я не розумію, що Ви заперечуєте.
Коли ж самі визнаєте: "Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії...."
Тобто у 2014 народ України наступив на мозоль пуйлу (зробив євровибір) - і відбулась агресія в сторону України.
Точно так сказав Порошенко. Про причину війни.
На жаль ви так і не відійшли від пошуку чарівної палички(головного винуватого можновладця який щось не так зробив)

На все треба дивитись ширше...
1 Якби резерви РФ в 2014 не піднялись до найбільших розмірів і економічний розрахунок педераційників не показав що вони завдяки резервам переживуть санкції - нападу б не було
2 Якби прогнозисти всередині РФ не показали що економіка педерації не може далі зростати і ніяких 5000 доларів за 1000 м3 газу не передбачається....і вже в 2015 буде видиме падіння добробуту населення - педерація б не напала
3 Якби кум пуйла не переконав (разом з фсб і гру) що пуйла в Україні любить населення - педерація б не напала..

І таких якщо - тисячі...
А ви про якусь дрібничку торгували/не торгували...
Просто гляньте на Європу
Пуйло задрав ціни на газ до 2000 ? і що ситі бюргери здались ..чи замість того щоб колотись але жерти кактус - збудували за 9 місяців завод по прийому СПГ і будують й далі і за наступних 9 місяців введуть ще три.

Тобто
Якби українці в 1991 вибрали Чорновола ( так як чехи Гавела) - це один варіант розвитку
Але вибрали дешевий газ/нафту...і брати навік..
Отримали дорогий газ/нафту і Бучу з Маріуполем....

ПС
І Порошенка прогнали за те що хотів воювати
А Зеленського вибрали за те що хотів миритись?

А тепер хвалимо Зеленського як Черчіля?
А Порошенко винуватий як і всі пАпЕрЕднІкІ ?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26115
З нами з: 15.01.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 2916 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 19:46

  flyman написав:Ефекту не буде. Треба міняти законодавство на користь чоловіків. А баби щоб сиділи дома як в мусульман. Еле ж ми йдем в демократичну Європу, так зване рівноправ"я (але М1860). Тупик. Хіба навезти філіпінок, але це теж фантастика

Так від війни по факту і так змінилися суспільні відносини. Суди завалені й будуть ще довго завалені справами по розлученням, розділу майна від тих, хто по розбігався. Так само повтікали й найбільш лякливі жінки - судді.
Ніхто не даватиме грошей жінці яка без згоди чоловіка виїхала за кордон, хіба що на утримання дітей.
Працюватиме залізне правило: гроші дають, тій кого ... (кохають).
Водночас силовики зможуть утримувати жінок, не змушуючи їх працювати. А ще третя дитина - легальний спосіб звільнитися з армії, і фактично незаперечний.
Denik
 
Повідомлень: 1873
З нами з: 23.02.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 19:52

Будівельник
Разів декілька підкреслював, що мова не про винуватців, не про провину.

Не треба ці *якби...*.
Вони були ці обставини по факту. Були. Саме ці обставини. (очевидно, що за інших обставин було б по іншому). Але були саме ці обставини.
Не вистачало чого? Наступити на мозоль.
Наступили (причина), наслідок (війна).

На всяк випадок ще раз підкреслю -- мова не про винуватих, не про провину.
Провини у євровиборі нема. Повне право.
Є ціна цієї дії, рішення, вибору.

Ще раз підкреслити, що мова не про винуватців і провину?))

До речі, ситих бюргерів, європейців старої Європи, форматують американці. Без американців було б все, як і раніше.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 лют, 2023 20:04, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26154
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 20:29

  Denik написав:
  flyman написав:Ефекту не буде. Треба міняти законодавство на користь чоловіків. А баби щоб сиділи дома як в мусульман. Еле ж ми йдем в демократичну Європу, так зване рівноправ"я (але М1860). Тупик. Хіба навезти філіпінок, але це теж фантастика

Так від війни по факту і так змінилися суспільні відносини. Суди завалені й будуть ще довго завалені справами по розлученням, розділу майна від тих, хто по розбігався. Так само повтікали й найбільш лякливі жінки - судді.
Ніхто не даватиме грошей жінці яка без згоди чоловіка виїхала за кордон, хіба що на утримання дітей.
Працюватиме залізне правило: гроші дають, тій кого ... (кохають).
Водночас силовики зможуть утримувати жінок, не змушуючи їх працювати. А ще третя дитина - легальний спосіб звільнитися з армії, і фактично незаперечний.


У вас протиріччя: "силовики зможуть утримувати жінок", то навіщо їм та третя дитина, як привід для звільнення, адже звільнившись, зовсім не факт, що вони і надалі зможуть утримувати жінок на рівні, до котрого ті за цей час звикнуть? А навіть якщо не звільняться, то троє дітей+не працююча дружина(за вашими словами) це такий порохотяг для грошей...
drevlyanin
 
Повідомлень: 1234
З нами з: 01.04.20
Подякував: 451 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 20:30

Тут був Байден! І?

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:Я понимаю, что здесь в большинстве писатели, а не читатели, но вообще-то сегодня должна приехать итальянская премьерша viewtopic.php?p=5543865#p5543865.

А Байден таки реально у Києві. Під час тривоги. Серйозна подія, насправді

Искренне рад его приезду.
Но согласен с flyman -
справжня причина вибори в США, і треба піднімати демократам рейтинг,

Понимаю, что это имеет большое моральное значение, но я бы предпочёл, чтобы он, пусть даже оставаясь в Вашингтоне, объявил о передаче нам F-16 или ещё чего хорошего.

Тут був Байден! І?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30732
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1447 раз.
Подякували: 2617 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 20:59

  detroytred написав:Не треба ці *якби...*.
Вони були ці обставини по факту. Були. Саме ці обставини. (очевидно, що за інших обставин було б по іншому). Але були саме ці обставини.
Не вистачало чого?
Ми фактом самого свого існування постійно топчемось по мозолям вЯлІкорУскАгА міра....
Тому що в нас неможливе існування його економічної( а економіка це політика) моделі
Раз так - ми зацікавленні в його розвалі.
Порошенко це валив в більш мирний час
Зеленський не заважаєє валити зараз...
А основні вигодонабувачі - наші внуки і правнуки....

Щоб ви зрозуміли
В природі є конкуренція між видами....і Ви не звинувачуєте вовка що він їсть зайця...але й не проти коли мурашки закусають вовка до смерті....

Ми боремось за своє і нам пофіг як це виглядає з сторони ватника
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26115
З нами з: 15.01.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 2916 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 21:28

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Не треба ці *якби...*.
Вони були ці обставини по факту. Були. Саме ці обставини. (очевидно, що за інших обставин було б по іншому). Але були саме ці обставини.
Не вистачало чого?
Ми фактом самого свого існування постійно топчемось по мозолям вЯлІкорУскАгА міра....
Тому що в нас неможливе існування його економічної( а економіка це політика) моделі
Раз так - ми зацікавленні в його розвалі.
Порошенко це валив в більш мирний час
Зеленський не заважаєє валити зараз...
А основні вигодонабувачі - наші внуки і правнуки....

Щоб ви зрозуміли
В природі є конкуренція між видами....і Ви не звинувачуєте вовка що він їсть зайця...але й не проти коли мурашки закусають вовка до смерті....

Ми боремось за своє і нам пофіг як це виглядає з сторони ватника

Відмінно. З усім згоден.

Тільки до чого тут причина війни. Саме війни.
Сам факт нашого існування, тобто таке топчення по мозолі вялікого руцького миру, до 2014 року не приводив до війни. Саме до війни. Тобто не був причиною саме війни.

З'явилися нова додаткова обставина (євровибір), почалася агресія.
Бо рфія не погодилася з цим вибором.
Саме так і вказав Порошенко.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26154
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 21:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Сам факт нашого існування, тобто таке топчення по мозолі вялікого руцького миру, до 2014 року не приводив до війни. Саме до війни. Тобто не був причиною саме війни.
Серьозно?
Тобто до краху Леман в 2008 році привело не 10 річне надування бульбашки - а всього один зайвий кредит з поганим забезпеченням?

У ерефії була два варіанта без України і з україною у вигляді області...
У України всього один - Євровибір..., без Євровибору - Незалежної України не існує.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26115
З нами з: 15.01.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 2916 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3604360536063607>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 112960
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 481941
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4868
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6430)
21.02.2023 22:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.