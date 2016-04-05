budivelnik написав:Причини війни дві основних 1 Вавка в голові пуйла 2 Вавка спричинена хронічною хворобою під назвою ресурсне прокляття росії
Тезово а - Щоб поділити те що створює 1% працівників між 99% населення потрібна сильна рука(раніше пушнина, потім зерно , тепер нафтогазові) б - якщо діяльність 70% населення залежить від подачок держави..то ні про яку децентралізовану економіку не може йти мова в - якщо зєднати потребу в диктаторі і централізовану економіку- завжди вийде форма якогось самодержавья..
Шансів що самодержець буде прогресивним в той час коли 70% населення хоче жити так як вчора - нуль. При цьому кожних 30 років(тривалість активного життя одного покоління) треба утилізувати тих хто жив за правилами держави ..і просрав своє майбутнє. З цим і повязані постійні пошуки зовнішнього ворога.
Навіть самі росіяни визнають той факт, що кількість буріння в них зросла на 7% для забезпечення падіння видобутку на 5%. https://nangs.org/news/upstream/ekspert ... n-v-rossii Минуло лише 2 тижня після введення європейських санкцій на нафтопродукти, які обвалили експортні ціни нафти. За 4 місяці оркам доведеться вчитися жити без грошей, воювати без безлімітного б/к до арти та без техніки. І авіація теж дуже дорога штука.
Было бы конечно прекрасно, но: https://www.bloomberg.com/news/articles ... ince-april. Шапкозакидательство типа сбиваем калибры банками огурцов, немотивированные чмобики просто толпами мечтают сдаться в плен, ракет нет и т д никого не приводили к успеху. Враг сильный, мотивированный и поэтому уважайте наших на передовой. Или сами поедьте проверьте. Хотя , писать победу на диване конечно всяко приятней.
detroytred написав:До 2014-го яка в Україні була парасолька від агресії?)
Не було і що? Просто до 2014 - ще працювали скрепи повязані з анексією частини Грузії... Перестали працювати - почались пошуки наступного ворога.. Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії....
До 2014 року в Україні була парасолька від агресії. Ще раз -- при прорашенському МО та купі інших посадовців, при отому рівні співпраці, товаробміні, рашокапіталі в Україні, та ін. -- проти агресії була парасолька рашинська)) Як і вказав Порошенко, народ України зробив євровибір, тобто відкинув оту парасольку -- рфія не погодилася, пішла війною. З тим, що Україні євровибір є кращим, я з Вами ніколи, підкреслюю - ніколи, не спорив. Навпаки. Тільки суцільні твердження на користь євронапрямку. Жодної думки нема і не було про те, що рашовектор, тайожний союз більше підходять для України. Мова була не про те. На цьому треба завершувати. Бо занадто. Я не розумію, що Ви заперечуєте. Коли ж самі визнаєте: "Якби Лукашенко в 2013наступив пуйлу на мозоль - то відбулась би агресія в сторону Білорусії...." Тобто у 2014 народ України наступив на мозоль пуйлу (зробив євровибір) - і відбулась агресія в сторону України. Точно так сказав Порошенко. Про причину війни.
На жаль ви так і не відійшли від пошуку чарівної палички(головного винуватого можновладця який щось не так зробив)
На все треба дивитись ширше... 1 Якби резерви РФ в 2014 не піднялись до найбільших розмірів і економічний розрахунок педераційників не показав що вони завдяки резервам переживуть санкції - нападу б не було 2 Якби прогнозисти всередині РФ не показали що економіка педерації не може далі зростати і ніяких 5000 доларів за 1000 м3 газу не передбачається....і вже в 2015 буде видиме падіння добробуту населення - педерація б не напала 3 Якби кум пуйла не переконав (разом з фсб і гру) що пуйла в Україні любить населення - педерація б не напала..
І таких якщо - тисячі... А ви про якусь дрібничку торгували/не торгували... Просто гляньте на Європу Пуйло задрав ціни на газ до 2000 ? і що ситі бюргери здались ..чи замість того щоб колотись але жерти кактус - збудували за 9 місяців завод по прийому СПГ і будують й далі і за наступних 9 місяців введуть ще три.
Тобто Якби українці в 1991 вибрали Чорновола ( так як чехи Гавела) - це один варіант розвитку Але вибрали дешевий газ/нафту...і брати навік.. Отримали дорогий газ/нафту і Бучу з Маріуполем....
ПС І Порошенка прогнали за те що хотів воювати А Зеленського вибрали за те що хотів миритись?
А тепер хвалимо Зеленського як Черчіля? А Порошенко винуватий як і всі пАпЕрЕднІкІ ?
flyman написав:Ефекту не буде. Треба міняти законодавство на користь чоловіків. А баби щоб сиділи дома як в мусульман. Еле ж ми йдем в демократичну Європу, так зване рівноправ"я (але М1860). Тупик. Хіба навезти філіпінок, але це теж фантастика
Так від війни по факту і так змінилися суспільні відносини. Суди завалені й будуть ще довго завалені справами по розлученням, розділу майна від тих, хто по розбігався. Так само повтікали й найбільш лякливі жінки - судді. Ніхто не даватиме грошей жінці яка без згоди чоловіка виїхала за кордон, хіба що на утримання дітей. Працюватиме залізне правило: гроші дають, тій кого ... (кохають). Водночас силовики зможуть утримувати жінок, не змушуючи їх працювати. А ще третя дитина - легальний спосіб звільнитися з армії, і фактично незаперечний.
Будівельник Разів декілька підкреслював, що мова не про винуватців, не про провину.
Не треба ці *якби...*. Вони були ці обставини по факту. Були. Саме ці обставини. (очевидно, що за інших обставин було б по іншому). Але були саме ці обставини. Не вистачало чого? Наступити на мозоль. Наступили (причина), наслідок (війна).
На всяк випадок ще раз підкреслю -- мова не про винуватих, не про провину. Провини у євровиборі нема. Повне право. Є ціна цієї дії, рішення, вибору.
Ще раз підкреслити, що мова не про винуватців і провину?))
До речі, ситих бюргерів, європейців старої Європи, форматують американці. Без американців було б все, як і раніше.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 21 лют, 2023 20:04, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Ефекту не буде. Треба міняти законодавство на користь чоловіків. А баби щоб сиділи дома як в мусульман. Еле ж ми йдем в демократичну Європу, так зване рівноправ"я (але М1860). Тупик. Хіба навезти філіпінок, але це теж фантастика
Так від війни по факту і так змінилися суспільні відносини. Суди завалені й будуть ще довго завалені справами по розлученням, розділу майна від тих, хто по розбігався. Так само повтікали й найбільш лякливі жінки - судді. Ніхто не даватиме грошей жінці яка без згоди чоловіка виїхала за кордон, хіба що на утримання дітей. Працюватиме залізне правило: гроші дають, тій кого ... (кохають). Водночас силовики зможуть утримувати жінок, не змушуючи їх працювати. А ще третя дитина - легальний спосіб звільнитися з армії, і фактично незаперечний.
У вас протиріччя: "силовики зможуть утримувати жінок", то навіщо їм та третя дитина, як привід для звільнення, адже звільнившись, зовсім не факт, що вони і надалі зможуть утримувати жінок на рівні, до котрого ті за цей час звикнуть? А навіть якщо не звільняться, то троє дітей+не працююча дружина(за вашими словами) це такий порохотяг для грошей...
detroytred написав:Не треба ці *якби...*. Вони були ці обставини по факту. Були. Саме ці обставини. (очевидно, що за інших обставин було б по іншому). Але були саме ці обставини. Не вистачало чого?
Ми фактом самого свого існування постійно топчемось по мозолям вЯлІкорУскАгА міра.... Тому що в нас неможливе існування його економічної( а економіка це політика) моделі Раз так - ми зацікавленні в його розвалі. Порошенко це валив в більш мирний час Зеленський не заважаєє валити зараз... А основні вигодонабувачі - наші внуки і правнуки....
Щоб ви зрозуміли В природі є конкуренція між видами....і Ви не звинувачуєте вовка що він їсть зайця...але й не проти коли мурашки закусають вовка до смерті....
Ми боремось за своє і нам пофіг як це виглядає з сторони ватника
detroytred написав:Не треба ці *якби...*. Вони були ці обставини по факту. Були. Саме ці обставини. (очевидно, що за інших обставин було б по іншому). Але були саме ці обставини. Не вистачало чого?
Ми фактом самого свого існування постійно топчемось по мозолям вЯлІкорУскАгА міра.... Тому що в нас неможливе існування його економічної( а економіка це політика) моделі Раз так - ми зацікавленні в його розвалі. Порошенко це валив в більш мирний час Зеленський не заважаєє валити зараз... А основні вигодонабувачі - наші внуки і правнуки....
Щоб ви зрозуміли В природі є конкуренція між видами....і Ви не звинувачуєте вовка що він їсть зайця...але й не проти коли мурашки закусають вовка до смерті....
Ми боремось за своє і нам пофіг як це виглядає з сторони ватника
Відмінно. З усім згоден.
Тільки до чого тут причина війни. Саме війни. Сам факт нашого існування, тобто таке топчення по мозолі вялікого руцького миру, до 2014 року не приводив до війни. Саме до війни. Тобто не був причиною саме війни.
З'явилися нова додаткова обставина (євровибір), почалася агресія. Бо рфія не погодилася з цим вибором. Саме так і вказав Порошенко.