Я зробив тільки одну діюLetusrock написав:Дотепно, користуючись вашою логікою ви тільки що зробили ті самі дії (вищезазначені) від яких мене так зверхньо-повчально відговорюєте
Виконав свій пункт 2.
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Додано: Вів 21 лют, 2023 21:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я зробив тільки одну дію
Виконав свій пункт 2.
Додано: Вів 21 лют, 2023 22:04
А Сирия чем не угодила? Ее вроде не принимали ни в ЕС ни в НАТО. А На Финляндию почему не напал, её как раз принимают в НАТО.
Пытаться понять почему маньяк изнасиловал жертву - бесполезное занятие. Может ему лицо не понравилось или походка. Пипец как это важно! Единственная причина маньяку нужна жертва слабее него. Все остальное не доказано, и скорее всего неправда.
он может молоть что угодно, про нацистов, про НАТО, про защиту русских. К каждому его бреду точно надо прислушиваться?
Додано: Вів 21 лют, 2023 22:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Обєднаю ваш і detroytred варіанти в один:
причина нападу бо
а) Путін маніакально зациклений на Україні, ненавидить і прагне заволодіти нею (причин може бути десяток а може не бути жодної, як в маньяка)
б) в 2014 він усвідомив що мирним шляхом її не підкорить. Тому війна
Додано: Вів 21 лют, 2023 22:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ukrainian casualties reach 100,000 since start of Russian invasion
John Paul Rathbone in London
Ukrainian troops have suffered at least 100,000 casualties over the past year, but good medical care means that a far smaller proportion of them have died compared to the 200,000 killed or wounded that Russia has suffered in the war, according to western estimates.
War casualties are notoriously difficult to estimate, and both Moscow and Kyiv has been reluctant to disclose their wartime losses. But in January, Norway’s chief of defence General Eirik Kristoffersen claimed that Russia had suffered 180,000 killed or wounded compared to Ukraine’s 100,000.
Last week, Britain’s defence ministry said that it similarly estimated Russia’s losses at between 175,000 and 200,000, of which approximately 40,000 to 60,000 troops had been killed.
“We can’t escape the fact that Ukrainians have been taking casualties at a level which would be unsustainable for many countries,” a western official said. “But [Ukraine’s] deaths to wounded ratio is significantly lower than for the Russians, which is about three wounded to one dead. The Ukrainian figure is about between 10 or 20 [wounded] to one [killed].”
The official added that effective medical support meant that many wounded Ukrainian soldiers had recovered and been able to return to the front line or to join reserve forces.
The last public US estimate of casualties was last November when General Mark Milley said more than 100,000 troops on each side had been killed or wounded since the war began. This month, US officials said they believe the Russian number is now closer to 200,000, including Wagner Group mercenaries, the New York Times reported.
Додано: Вів 21 лют, 2023 23:01
Тепле- м'яке.
Перехід кількості (паганих кредитів) у нову якість (неможливість продовження функціонування Лемана) - це одне.
А бажання рфії поглотити Україну і вибір інструментом цього поглинання саме війну (саме через війну і саме після бескомпромісного розриву у 2014 році України з нею) -- це інша річ.
Тобто рфія була не проти й далі отак впливати-поглинати Україну, як вона це і робила, до 2014 року.
Український народ зробив бескомпромісний євровибір, який повністю руйнував вплив рфії на Україну. Рфія не погодилася з цим. Війна.
Ніякого переходу кількості в нову якість не відбулося.
У 2014 році прорашенські МО, розвідки, купа агентів, рашокапіталу, прорашенському сил -- тобто потужний вплив рашки.
Ні про яку кількістну зміну нема мови.
Це мало б місце, якщо б рашку не задовільнив і такий контроль-вплив, і вона вирішила ще збільшити його -- нападом, підкорити.
Але! Спочатку-то було скинуто-зруйновано контроль, який був -- вигнано лебедєвих та ін., вказано рашці на вихід з України.
Саме тому Порошенко вказав причину точно і однозначно. Причину саме війни.
На цьому все))
Я з Порошенком згоден.
Додано: Вів 21 лют, 2023 23:19
Відповідаю на питання:
По буквах -- я прислухався до Порошенка.
По буквах ще раз -- до Порошенка.
Я це вказав сьогодні більше десяти разів мабуть.
На всяк випадок ще раз -- до Порошенка. Про причину війни.
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