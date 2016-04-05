budivelnik написав:1 Старайся не влазити в теми , які ворог може легко використати проти тебе і твоїх співвітчизників 2 По мірі своїх сил і можливостей гаси всі спроби корисних ідіотів стати корисними ідіотами.
Дотепно, користуючись вашою логікою ви тільки що зробили ті самі дії (вищезазначені) від яких мене так зверхньо-повчально відговорюєте
detroytred написав:Не треба ці *якби...*. Вони були ці обставини по факту. Були. Саме ці обставини. (очевидно, що за інших обставин було б по іншому). Але були саме ці обставини. Не вистачало чого?
Ми фактом самого свого існування постійно топчемось по мозолям вЯлІкорУскАгА міра.... Тому що в нас неможливе існування його економічної( а економіка це політика) моделі Раз так - ми зацікавленні в його розвалі. Порошенко це валив в більш мирний час Зеленський не заважаєє валити зараз... А основні вигодонабувачі - наші внуки і правнуки....
Щоб ви зрозуміли В природі є конкуренція між видами....і Ви не звинувачуєте вовка що він їсть зайця...але й не проти коли мурашки закусають вовка до смерті....
Ми боремось за своє і нам пофіг як це виглядає з сторони ватника
Відмінно. З усім згоден.
Тільки до чого тут причина війни. Саме війни. Сам факт нашого існування, тобто таке топчення по мозолі вялікого руцького миру, до 2014 року не приводив до війни. Саме до війни. Тобто не був причиною саме війни. З'явилися нова додаткова обставина (євровибір), почалася агресія. Бо рфія не погодилася з цим вибором. Саме так і вказав Порошенко.
А Сирия чем не угодила? Ее вроде не принимали ни в ЕС ни в НАТО. А На Финляндию почему не напал, её как раз принимают в НАТО.
Пытаться понять почему маньяк изнасиловал жертву - бесполезное занятие. Может ему лицо не понравилось или походка. Пипец как это важно! Единственная причина маньяку нужна жертва слабее него. Все остальное не доказано, и скорее всего неправда.
он может молоть что угодно, про нацистов, про НАТО, про защиту русских. К каждому его бреду точно надо прислушиваться?
vitaliian написав:А Сирия чем не угодила? Ее вроде не принимали ни в ЕС ни в НАТО. А На Финляндию почему не напал, её как раз принимают в НАТО.
Пытаться понять почему маньяк изнасиловал жертву - бесполезное занятие. Может ему лицо не понравилось или походка. Пипец как это важно! Единственная причина маньяку нужна жертва слабее него. Все остальное не доказано, и скорее всего неправда.
он может молоть что угодно, про нацистов, про НАТО, про защиту русских. К каждому его бреду точно надо прислушиваться?
Обєднаю ваш і detroytred варіанти в один: причина нападу бо а) Путін маніакально зациклений на Україні, ненавидить і прагне заволодіти нею (причин може бути десяток а може не бути жодної, як в маньяка) б) в 2014 він усвідомив що мирним шляхом її не підкорить. Тому війна
Ukrainian casualties reach 100,000 since start of Russian invasion John Paul Rathbone in London
Ukrainian troops have suffered at least 100,000 casualties over the past year, but good medical care means that a far smaller proportion of them have died compared to the 200,000 killed or wounded that Russia has suffered in the war, according to western estimates.
War casualties are notoriously difficult to estimate, and both Moscow and Kyiv has been reluctant to disclose their wartime losses. But in January, Norway’s chief of defence General Eirik Kristoffersen claimed that Russia had suffered 180,000 killed or wounded compared to Ukraine’s 100,000.
Last week, Britain’s defence ministry said that it similarly estimated Russia’s losses at between 175,000 and 200,000, of which approximately 40,000 to 60,000 troops had been killed.
“We can’t escape the fact that Ukrainians have been taking casualties at a level which would be unsustainable for many countries,” a western official said. “But [Ukraine’s] deaths to wounded ratio is significantly lower than for the Russians, which is about three wounded to one dead. The Ukrainian figure is about between 10 or 20 [wounded] to one [killed].”
The official added that effective medical support meant that many wounded Ukrainian soldiers had recovered and been able to return to the front line or to join reserve forces.
The last public US estimate of casualties was last November when General Mark Milley said more than 100,000 troops on each side had been killed or wounded since the war began. This month, US officials said they believe the Russian number is now closer to 200,000, including Wagner Group mercenaries, the New York Times reported.
detroytred написав:Сам факт нашого існування, тобто таке топчення по мозолі вялікого руцького миру, до 2014 року не приводив до війни. Саме до війни. Тобто не був причиною саме війни.
Серьозно? Тобто до краху Леман в 2008 році привело не 10 річне надування бульбашки - а всього один зайвий кредит з поганим забезпеченням?
У ерефії була два варіанта без України і з україною у вигляді області... У України всього один - Євровибір..., без Євровибору - Незалежної України не існує.
Тепле- м'яке.
Перехід кількості (паганих кредитів) у нову якість (неможливість продовження функціонування Лемана) - це одне. А бажання рфії поглотити Україну і вибір інструментом цього поглинання саме війну (саме через війну і саме після бескомпромісного розриву у 2014 році України з нею) -- це інша річ.
Тобто рфія була не проти й далі отак впливати-поглинати Україну, як вона це і робила, до 2014 року.
Український народ зробив бескомпромісний євровибір, який повністю руйнував вплив рфії на Україну. Рфія не погодилася з цим. Війна. Ніякого переходу кількості в нову якість не відбулося.
У 2014 році прорашенські МО, розвідки, купа агентів, рашокапіталу, прорашенському сил -- тобто потужний вплив рашки. Ні про яку кількістну зміну нема мови. Це мало б місце, якщо б рашку не задовільнив і такий контроль-вплив, і вона вирішила ще збільшити його -- нападом, підкорити.
Але! Спочатку-то було скинуто-зруйновано контроль, який був -- вигнано лебедєвих та ін., вказано рашці на вихід з України. Саме тому Порошенко вказав причину точно і однозначно. Причину саме війни.
vitaliian написав: Пытаться понять почему маньяк изнасиловал жертву - бесполезное занятие. Может ему лицо не понравилось или походка. Пипец как это важно! Единственная причина маньяку нужна жертва слабее него. Все остальное не доказано, и скорее всего неправда.
он может молоть что угодно, про нацистов, про НАТО, про защиту русских. К каждому его бреду точно надо прислушиваться?
Відповідаю на питання: По буквах -- я прислухався до Порошенка. По буквах ще раз -- до Порошенка.
Я це вказав сьогодні більше десяти разів мабуть. На всяк випадок ще раз -- до Порошенка. Про причину війни.
З тим, що ріфляндії взагалі війна, як сам процес, потрібна я з Вами згодний вже давно.
Об Арестовиче. Точнее о перепадах в его оценке. Сегодня тут его уже объявляли чуть ли не врагом Украины. Ну что ж, он не первый, и не последний. Такие перепады достаточно типичны для примитивного прямолинейного мышления - если человек говорит что-то, чего не понимают или не хотят слышать, проще всего записать его во враги. Такой же пример Рустамзаде. Не собираюсь начинать спор о его качестве как военного эксперта, но он с самого начала явно на нашей стороне и желает нашей победы. Вот с русско-армянского сайта от 01.05.22:
Русофобия в Азербайджане: Известный бакинский эксперт Агиль Рустамзаде советует ВСУ нанести удары по Приднестровью С такими темпами вооружения ВСУ в течение года якобы станут одной из самых современных армий мира.
Об этом в эфире телеканала «Апостроф tv» заявил азербайджанский военный эксперт, нацист и русофоб Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Икzперды, вабратушки и волонтерка .....Я неоднократно цитировал азербайджанского военного эксперта пана Агиля Рустамзаде. И надо сказать, что в начале войны, когда положение ВСУ на фронте было тяжелым и очень тяжелым, когда орки перли по всем направлениям, его комментарии были адекватные и взвешенные.
Но когда орда отхватила фигурных люлей и совершила «акт доброй воли», убравшись с севера Украины, пан Рустамзаде начал сначала неуловимое, а потом все явственное превращение из эксперта в икzперда. А уж когда лишнехромосомные начали получать звезды на востоке и на юге, превращение и окукливание завершилось.
Почему – то сейчас ранее уважаемый мною пан Рустамзаде все свои комментарии по войне в Украине начинает с того, что роzzия не может проиграть эту войну по определению. Обосновывается это наличием ядерного оружия у орков, а также неисчислимыми запасами живой силы, военной техники и финансов у орков. Такое впечатление, что конспекты выступлений пану Рустамзаде пишет пресс – алкаше манька – аблигация.
Ещё один пример на тему ущербности прямолинейного мышления. Есть такой себе иеромонаха Иоанн, а в миру Дмитрий Курмояров.
Будучи активным публицистом, он высказывался по поводу политических событий, роста националистических настроений на Украине и военного конфликта на Донбассе, критиковал церковный раскол. По рассказам самого священника и его родных, в 2017 году посвященный 9 мая пост с георгиевской лентой (изображение которой на Украине к этому моменту было запрещено) привлек внимание СБУ, привел к административному преследованию и проблемам в епархии. ........ Лишившись личного скита, иеромонах Иоанн принял решение уехать в Россию и даже устроился преподавателем в Новосибирскую духовную семинарию, но в РПЦ его привычка высказываться по общественно-политическим вопросам оказалось еще менее уместной. Раскритиковав в 2020 году храм Вооруженных Сил РФ, о.Иоанн потерял работу в семинарии и был запрещен в служении и в Новосибирской епархии (запрет, правда, был временным, но после его снятия найти место в Сибири уже не удалось). ...... В результате иеромонах оказался в Санкт-Петербурге, продолжал вести блог, работал уже на светской работе, а в свободное время пытался судиться с министром обороны Шойгу из-за оскорбления последним чувств верующих (коммунистической символикой все в том же глубоко возмутившем батюшку храме ВС РФ). ........ этого хватило, чтобы о.Иоанн оказался обвиняемым по делу о «фейках» в адрес российской армии. А также лишился сана указом Патриарха от 1 апреля (и это не было шуткой). Среди церковных обвинений помимо ожидаемой «активной медийной деятельности в поддержку националистического режима Украины» и «формирования недостоверной информации о вооруженных силах Российской Федерации» (это, видимо, могло помешать совершению литургии) есть еще и попытка раскола. .......... О том, что в роликах, за которые иеромонах Иоанн был арестован, можно найти поводы для уголовного преследования, догадаться несложно уже по названиям: «ОСТАНОВИМ АГРЕССИЮ ПРОТИВ УКРАИНЫ!», «Разоблачаем ложь кремлевской пропаганды: Путин, это не Россия!», «Путин и репрессии в России: кто на самом деле предатель Родины?» – за такое в 2022 году можно легко сесть за решетку.