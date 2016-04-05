RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3605360636073608
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 01:01

detroytred
Предыдущие 2 поста также к нашему разговору о словах.
Ещё пару высказываний Фаины Раневской: «Даже под самым пафосным хвостом павлина всегда скрывается обыкновенная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа», «Оптимизм — это недостаток информации».
ЛАД
2
 
Повідомлень: 23971
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4693 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 01:35

  detroytred написав:Відповідаю на питання:
По буквах -- я прислухався до Порошенка.
По буквах ще раз -- до Порошенка
значит комментарий не вам а ПАПу. У меня не меняется мнение в зависимости от оппонента.
  detroytred написав:Саме тому Порошенко вказав причину точно і однозначно
ПАП не психиатр пуйла, чтобы знать точные причины. В указанных вами причинах есть нестыковки и противоречия. Украину не принимали в ЕС или НАТО . Германия вела успешный бизнес с рф . Никто бы не пытался отобрать Крым военным путем и оружие для этого Украине не давали.

Вся эта стабильность рухнула 24.02.22. Начиная войну был риск достигнуть обратных заявленным целей, но это не остановило пуйло. Значит причина не в ЕС и не в НАТО - надуманный повод для пропаганды.

Настоящая причина скрыта от глаз в области психических состояний одного пациента. В пользу этого факта говорит абсолютно искаженное мировосприятие и притянутая за уши ложь, которая опровергается за одну минуту школьником с интернетом.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16912
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2112 раз.
Подякували: 2995 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3605360636073608
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 112967
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 481960
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4868
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6430)
21.02.2023 22:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron