detroytred написав:
Відповідаю на питання:
По буквах -- я прислухався до Порошенка.
По буквах ще раз -- до Порошенка
значит комментарий не вам а ПАПу. У меня не меняется мнение в зависимости от оппонента.
detroytred написав:
Саме тому Порошенко вказав причину точно і однозначно
ПАП не психиатр пуйла, чтобы знать точные причины. В указанных вами причинах есть нестыковки и противоречия. Украину не принимали в ЕС или НАТО . Германия вела успешный бизнес с рф . Никто бы не пытался отобрать Крым военным путем и оружие для этого Украине не давали.
Вся эта стабильность рухнула 24.02.22. Начиная войну был риск достигнуть обратных заявленным целей, но это не остановило пуйло. Значит причина не в ЕС и не в НАТО - надуманный повод для пропаганды.
Настоящая причина скрыта от глаз в области психических состояний одного пациента. В пользу этого факта говорит абсолютно искаженное мировосприятие и притянутая за уши ложь, которая опровергается за одну минуту школьником с интернетом.