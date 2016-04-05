Додано: Сер 22 лют, 2023 01:35

detroytred написав: Відповідаю на питання:

По буквах -- я прислухався до Порошенка.

По буквах ще раз -- до Порошенка Відповідаю на питання:По буквах -- я прислухався до Порошенка.По буквах ще раз -- до Порошенка

detroytred написав: Саме тому Порошенко вказав причину точно і однозначно Саме тому Порошенко вказав причину точно і однозначно

значит комментарий не вам а ПАПу. У меня не меняется мнение в зависимости от оппонента.ПАП не психиатр пуйла, чтобы знать точные причины. В указанных вами причинах есть нестыковки и противоречия. Украину не принимали в ЕС или НАТО . Германия вела успешный бизнес с рф . Никто бы не пытался отобрать Крым военным путем и оружие для этого Украине не давали.Вся эта выгодная пуйлу стабильность рухнула 24.02.22. Начиная войну был риск достигнуть обратных заявленным целей, но это не остановило. Значит причина не в ЕС и не в НАТО - надуманные поводы для пропаганды.Настоящая причина скрыта от глаз в области психических состояний одного пациента. В пользу этого факта говорит абсолютно искаженное мировосприятие и притянутая за уши ложь, которая опровергается за одну минуту школьником с интернетом.Могу предположить что со времен чивокуни пуйло стал считать Украину даже не частью РФ а... своей личной территорией. Была задумка довести страну до банкротства, посадить на долговую иглу.То что майдан скинул чивокуню, пуйло посчитал личным оскорблением и плевком в лицо. С этого момента украинцы стали его личными врагами.Венгрия давно в ЕС, но это не мешает пуйлу дружить с Орбаном. И с Германией торговали, строили потоки, не смотря на ЕС и НАТО, Странам Прибалтики и Финляндии не предъявляли претензий. Так что ЕС не при чём.