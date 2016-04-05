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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3605360636073608
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 01:01

detroytred
Предыдущие 2 поста также к нашему разговору о словах.
Ещё пару высказываний Фаины Раневской: «Даже под самым пафосным хвостом павлина всегда скрывается обыкновенная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа», «Оптимизм — это недостаток информации».
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 01:35

  detroytred написав:Відповідаю на питання:
По буквах -- я прислухався до Порошенка.
По буквах ще раз -- до Порошенка
значит комментарий не вам а ПАПу. У меня не меняется мнение в зависимости от оппонента.
  detroytred написав:Саме тому Порошенко вказав причину точно і однозначно
ПАП не психиатр пуйла, чтобы знать точные причины. В указанных вами причинах есть нестыковки и противоречия. Украину не принимали в ЕС или НАТО . Германия вела успешный бизнес с рф . Никто бы не пытался отобрать Крым военным путем и оружие для этого Украине не давали.

Вся эта выгодная пуйлу стабильность рухнула 24.02.22. Начиная войну был риск достигнуть обратных заявленным целей, но это не остановило. Значит причина не в ЕС и не в НАТО - надуманные поводы для пропаганды.

Настоящая причина скрыта от глаз в области психических состояний одного пациента. В пользу этого факта говорит абсолютно искаженное мировосприятие и притянутая за уши ложь, которая опровергается за одну минуту школьником с интернетом.

Могу предположить что со времен чивокуни пуйло стал считать Украину даже не частью РФ а... своей личной территорией. Была задумка довести страну до банкротства, посадить на долговую иглу.

То что майдан скинул чивокуню, пуйло посчитал личным оскорблением и плевком в лицо. С этого момента украинцы стали его личными врагами.

Венгрия давно в ЕС, но это не мешает пуйлу дружить с Орбаном. И с Германией торговали, строили потоки, не смотря на ЕС и НАТО, Странам Прибалтики и Финляндии не предъявляли претензий. Так что ЕС не при чём.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 22 лют, 2023 08:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 06:59

  vitaliian написав:А Сирия чем не угодила? Ее вроде не принимали ни в ЕС ни в НАТО.

Вам сначала нужно обратить внимание на то, как Антанта разорвала на куски Османскую империю, против чего и Ататюрк не возражал особо.
Затем посмотрите на то, как Франция лепила из некоторых этих кусков культурно расколотую Сирию.
И, наконец, учтите, что алавиты были категорически против присоединения к Сирии.
А семейство Асадов как раз из алавитов.
http://www.noravank.am/rus/articles/det ... NT_ID=3055
Honestus
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 08:40

Думаю, ви вже чули про штучний інтелект, з яким можна поспілкуватись в чаті GPT (додаток на плеймаркеті чи апстор). Навіть він знає відповідь.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 09:16

США передают Украине дальнобойные снаряды с GPS-наведением, - Bloomberg.

США поставляют Украине бомбу дальнего радиуса действия с GPS-наведением производства Boeing, которая способна поражать цели на расстоянии более 70 км.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 09:24



З коментів:

Штучний інтелект міг би повністю замінити "Слугу народа", а скільки грошей заошадили би українці!

Таке може бути і не фантастикою, тільки малюють картини, що ШІ якби зло для суспільства/людства і Термінатор то за то проти ШІ.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 09:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Штучний інтелект міг би повністю замінити "Слугу народа", а скільки грошей заошадили би українці!


якщо ШІ може сам писати закони і виносити судові рішення то розігнати і мобілізувати всіх суддів та депутатів, хай хоть щось зроблять корисне в своєму житті))
Letusrock
 
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  #<1 ... 3605360636073608
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