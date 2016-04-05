detroytred Предыдущие 2 поста также к нашему разговору о словах. Ещё пару высказываний Фаины Раневской: «Даже под самым пафосным хвостом павлина всегда скрывается обыкновенная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа», «Оптимизм — это недостаток информации».
detroytred написав:Відповідаю на питання: По буквах -- я прислухався до Порошенка. По буквах ще раз -- до Порошенка
значит комментарий не вам а ПАПу. У меня не меняется мнение в зависимости от оппонента.
detroytred написав:Саме тому Порошенко вказав причину точно і однозначно
ПАП не психиатр пуйла, чтобы знать точные причины. В указанных вами причинах есть нестыковки и противоречия. Украину не принимали в ЕС или НАТО . Германия вела успешный бизнес с рф . Никто бы не пытался отобрать Крым военным путем и оружие для этого Украине не давали.
Вся эта выгодная пуйлу стабильность рухнула 24.02.22. Начиная войну был риск достигнуть обратных заявленным целей, но это не остановило. Значит причина не в ЕС и не в НАТО - надуманные поводы для пропаганды.
Настоящая причина скрыта от глаз в области психических состояний одного пациента. В пользу этого факта говорит абсолютно искаженное мировосприятие и притянутая за уши ложь, которая опровергается за одну минуту школьником с интернетом.
Могу предположить что со времен чивокуни пуйло стал считать Украину даже не частью РФ а... своей личной территорией. Была задумка довести страну до банкротства, посадить на долговую иглу.
То что майдан скинул чивокуню, пуйло посчитал личным оскорблением и плевком в лицо. С этого момента украинцы стали его личными врагами.
Венгрия давно в ЕС, но это не мешает пуйлу дружить с Орбаном. И с Германией торговали, строили потоки, не смотря на ЕС и НАТО, Странам Прибалтики и Финляндии не предъявляли претензий. Так что ЕС не при чём.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 22 лют, 2023 08:40, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:А Сирия чем не угодила? Ее вроде не принимали ни в ЕС ни в НАТО.
Вам сначала нужно обратить внимание на то, как Антанта разорвала на куски Османскую империю, против чего и Ататюрк не возражал особо. Затем посмотрите на то, как Франция лепила из некоторых этих кусков культурно расколотую Сирию. И, наконец, учтите, что алавиты были категорически против присоединения к Сирии. А семейство Асадов как раз из алавитов. http://www.noravank.am/rus/articles/det ... NT_ID=3055
detroytred написав:Відповідаю на питання: По буквах -- я прислухався до Порошенка. По буквах ще раз -- до Порошенка
значит комментарий не вам а ПАПу. У меня не меняется мнение в зависимости от оппонента.
detroytred написав:Саме тому Порошенко вказав причину точно і однозначно
ПАП не психиатр пуйла, чтобы знать точные причины. В указанных вами причинах есть нестыковки и противоречия. Украину не принимали в ЕС или НАТО . Германия вела успешный бизнес с рф . Никто бы не пытался отобрать Крым военным путем и оружие для этого Украине не давали.
Вся эта выгодная пуйлу стабильность рухнула 24.02.22. Начиная войну был риск достигнуть обратных заявленным целей, но это не остановило. Значит причина не в ЕС и не в НАТО - надуманные поводы для пропаганды.
Настоящая причина скрыта от глаз в области психических состояний одного пациента. В пользу этого факта говорит абсолютно искаженное мировосприятие и притянутая за уши ложь, которая опровергается за одну минуту школьником с интернетом.
Могу предположить что со времен чивокуни пуйло стал считать Украину даже не частью РФ а... своей личной территорией. Была задумка довести страну до банкротства, посадить на долговую иглу.
То что майдан скинул чивокуню, пуйло посчитал личным оскорблением и плевком в лицо. С этого момента украинцы стали его личными врагами.
Венгрия давно в ЕС, но это не мешает пуйлу дружить с Орбаном. И с Германией торговали, строили потоки, не смотря на ЕС и НАТО, Странам Прибалтики и Финляндии не предъявляли претензий. Так что ЕС не при чём.
Що значить просто "скинул Чивокуню"? Як можна порівнювати-урівнювати "дружбу" з Орбаном-Угорщиною з фактично контролем України (тобто коли міністр оборони, голова служби безпеки і т.д. з роспаспартами; проросійські партії - риги, Комі та ін. фактично домінують; роскапіталу відкриті двері; фірташі і Ко; СМІ ІНТЕРИ та ін.). Де це хоч приблизно такого рівня в Угорщині? Де?
А от, наприклад, те, що рфія сама вирішила змінити курс (геть від Заходу, в бік Азії) і як підставу, а також засіб для реалізаціх цього рішення обрала війну з країною, що забажала євровектору, уходу від контролю рашкованії -- цілком припускаю.
Але це все рівно лежить в площині причини, яку вказав Порошенко.
Ні Фінляндію, а тим паче Німеччину рфія не контролювала... Між дружбою рфії з Угорщиною, торгівлею з Німеччиною і фактичним впливом-контролем рфії України --- пропасть)) З втратою контролю України рфія була не згодна. Тому почала війну. Порошенко.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 22 лют, 2023 10:00, всього редагувалось 1 раз.