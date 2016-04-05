|
|
|
Додано: Сер 22 лют, 2023 10:00
Снайпери - сила.
На Еспресо була ранкова бесіда зі снайпером. Зокрема він розповів, як шестеро снайперів-азовців, з важкими рушницями, які пробивали броню БМП, зупинили наступ орків біля Балаклії, за що отримали, від командування, танк Т-72. Після важкого 20-ти годинного бою, орки повністю виснажились, що дозволило нам провести знаменитий харківській прорив. Потім ці снайпери фактично вибили орків зі Святогірська. Наразі бахмутські снайпери не дають кацапам зайти нам в тил.
Додано: Сер 22 лют, 2023 10:19
До Бельгії прибули українські військові для навчання управлінню підводними безпілотниками.
Додано: Сер 22 лют, 2023 10:27
Додано: Сер 22 лют, 2023 10:35
ЛАД феерично и самокритично. в данном случае под хвостом павлина жопа обычного ватника с ностальгией по пидоросии и ссср
Додано: Сер 22 лют, 2023 10:48
Орки волають, що вже сьогодні отримали далекобійними боєприпасами.
Тут доречне крилате висловлювання колеги Флер стосовно обличчя))
Інфа від міноборони оркостану про постачання боєприпасів вагнерівцям (брешуть чи ні це інше питання, а так хоч якісь цифри для уявлення про кількість боєприпасів, які вони застосовують в добу. Поділити на два):
*за период двух дней с 18 по 20 февраля 2023 года (добровольцам) оркам штурмовых отрядов было поставлено:
1660 реактивных снарядов к системам залпового огня; 10171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов; 980 боеприпасов для танков. *
Додано: Сер 22 лют, 2023 10:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 22 лют, 2023 11:05
Поки верещать, що в два рази далі, ніж звичайні Хаймерси. Тобто десь 150 км.
Визнають, що це дійсно проблема.
Але тужаться, що компенсують збільшенням ППО.
Але це поки тільки на рівні балачок, а не хоча б їх експертів.
|