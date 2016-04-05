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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3607360836093610>
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 10:00

Снайпери - сила.

На Еспресо була ранкова бесіда зі снайпером. Зокрема він розповів, як шестеро снайперів-азовців, з важкими рушницями, які пробивали броню БМП, зупинили наступ орків біля Балаклії, за що отримали, від командування, танк Т-72. Після важкого 20-ти годинного бою, орки повністю виснажились, що дозволило нам провести знаменитий харківській прорив. Потім ці снайпери фактично вибили орків зі Святогірська. Наразі бахмутські снайпери не дають кацапам зайти нам в тил.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 10:19

До Бельгії прибули українські військові для навчання управлінню підводними безпілотниками.
https://espreso.tv/u-belgii-ukrainski-v ... mi-dronami
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 10:27

Окупаційні війська поблизу Бахмута змінюють тактику. Вони кидають у бій піхоту, а не артилерію чи іншу техніку, – інтерв'ю очільника ГУР МОУ Буданова.

Серед його інших основних заяв, можна зазначити:

– Значне збільшення великих пожеж на території РФ це не випадковість – діють матеріальні стимули;
– Запаси артилерії у Росії зменшилися до 30%, залишки ракет майже вичерпані, а виробництво – складає ~40 крилатих ракет на місяц;
– З 316.000 мобілізованих – понад 90% відправили одразу, без навчання;
– Єдинa умова кінця війни – вихід на кордони 1991 року.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 10:35

ЛАД феерично и самокритично. в данном случае под хвостом павлина жопа обычного ватника с ностальгией по пидоросии и ссср
88998899aleks
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 10:48

Орки волають, що вже сьогодні отримали далекобійними боєприпасами.

Тут доречне крилате висловлювання колеги Флер стосовно обличчя))

Інфа від міноборони оркостану про постачання боєприпасів вагнерівцям (брешуть чи ні це інше питання, а так хоч якісь цифри для уявлення про кількість боєприпасів, які вони застосовують в добу. Поділити на два):
*за период двух дней с 18 по 20 февраля 2023 года (добровольцам) оркам штурмовых отрядов было поставлено:
1660 реактивных снарядов к системам залпового огня; 10171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов; 980 боеприпасов для танков. *
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 10:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:що вже сьогодні отримали далекобійними боєприпасами.

наскільки далекобійними?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 11:05

  Letusrock написав:
  detroytred написав:що вже сьогодні отримали далекобійними боєприпасами.

наскільки далекобійними?

Поки верещать, що в два рази далі, ніж звичайні Хаймерси. Тобто десь 150 км.

Визнають, що це дійсно проблема.
Але тужаться, що компенсують збільшенням ППО.
Але це поки тільки на рівні балачок, а не хоча б їх експертів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 12:54

  vitaliian написав:
Окупаційні війська поблизу Бахмута змінюють тактику. Вони кидають у бій піхоту, а не артилерію чи іншу техніку, – інтерв'ю очільника ГУР МОУ Буданова.

Серед його інших основних заяв, можна зазначити:

– Значне збільшення великих пожеж на території РФ це не випадковість – діють матеріальні стимули;
– Запаси артилерії у Росії зменшилися до 30%, залишки ракет майже вичерпані, а виробництво – складає ~40 крилатих ракет на місяц;
– З 316.000 мобілізованих – понад 90% відправили одразу, без навчання;
– Єдинa умова кінця війни – вихід на кордони 1991 року.

Опять буданов, давненько, недельки две, не слышно было. Походу он у арестовича мастер класс взял. Ракеты закончились, производство слабое, солдаты вообще никто. Но почему то везде пишут, что бомбят стреляют наступают они гораздо чаще чем мы. Это как парадокс на привозе, у всех торговок дети гении, но родились от мужей дебилов)
Defort
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 12:57

88998899aleks
Мальчик, в детский сад. Со взрослыми общаться ещё рано.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:07

  Defort написав:.........
Опять буданов, давненько, недельки две, не слышно было. Походу он у арестовича мастер класс взял. Ракеты закончились, производство слабое, солдаты вообще никто. Но почему то везде пишут, что бомбят стреляют наступают они гораздо чаще чем мы. Это как парадокс на привозе, у всех торговок дети гении, но родились от мужей дебилов)

Когда-то ДС объявлял Охрименко персоной нон грата на форуме.
По-моему, пора присвоить такой статус Данилову и Буданову.
ЛАД
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  #<1 ... 3607360836093610>
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