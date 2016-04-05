На Еспресо була ранкова бесіда зі снайпером. Зокрема він розповів, як шестеро снайперів-азовців, з важкими рушницями, які пробивали броню БМП, зупинили наступ орків біля Балаклії, за що отримали, від командування, танк Т-72. Після важкого 20-ти годинного бою, орки повністю виснажились, що дозволило нам провести знаменитий харківській прорив. Потім ці снайпери фактично вибили орків зі Святогірська. Наразі бахмутські снайпери не дають кацапам зайти нам в тил.
Окупаційні війська поблизу Бахмута змінюють тактику. Вони кидають у бій піхоту, а не артилерію чи іншу техніку, – інтерв'ю очільника ГУР МОУ Буданова.
Серед його інших основних заяв, можна зазначити:
– Значне збільшення великих пожеж на території РФ це не випадковість – діють матеріальні стимули; – Запаси артилерії у Росії зменшилися до 30%, залишки ракет майже вичерпані, а виробництво – складає ~40 крилатих ракет на місяц; – З 316.000 мобілізованих – понад 90% відправили одразу, без навчання; – Єдинa умова кінця війни – вихід на кордони 1991 року.
Орки волають, що вже сьогодні отримали далекобійними боєприпасами.
Тут доречне крилате висловлювання колеги Флер стосовно обличчя))
Інфа від міноборони оркостану про постачання боєприпасів вагнерівцям (брешуть чи ні це інше питання, а так хоч якісь цифри для уявлення про кількість боєприпасів, які вони застосовують в добу. Поділити на два): *за период двух дней с 18 по 20 февраля 2023 года (добровольцам) оркам штурмовых отрядов было поставлено: 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня; 10171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов; 980 боеприпасов для танков. *
Окупаційні війська поблизу Бахмута змінюють тактику. Вони кидають у бій піхоту, а не артилерію чи іншу техніку, – інтерв'ю очільника ГУР МОУ Буданова.
Серед його інших основних заяв, можна зазначити:
– Значне збільшення великих пожеж на території РФ це не випадковість – діють матеріальні стимули; – Запаси артилерії у Росії зменшилися до 30%, залишки ракет майже вичерпані, а виробництво – складає ~40 крилатих ракет на місяц; – З 316.000 мобілізованих – понад 90% відправили одразу, без навчання; – Єдинa умова кінця війни – вихід на кордони 1991 року.
Опять буданов, давненько, недельки две, не слышно было. Походу он у арестовича мастер класс взял. Ракеты закончились, производство слабое, солдаты вообще никто. Но почему то везде пишут, что бомбят стреляют наступают они гораздо чаще чем мы. Это как парадокс на привозе, у всех торговок дети гении, но родились от мужей дебилов)
Defort написав:......... Опять буданов, давненько, недельки две, не слышно было. Походу он у арестовича мастер класс взял. Ракеты закончились, производство слабое, солдаты вообще никто. Но почему то везде пишут, что бомбят стреляют наступают они гораздо чаще чем мы. Это как парадокс на привозе, у всех торговок дети гении, но родились от мужей дебилов)
Когда-то ДС объявлял Охрименко персоной нон грата на форуме. По-моему, пора присвоить такой статус Данилову и Буданову.