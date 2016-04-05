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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3607360836093610
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:23

  detroytred написав:Поки верещать, що в два рази далі, ніж звичайні Хаймерси. Тобто десь 150 км.

Визнають, що це дійсно проблема.
Але тужаться, що компенсують збільшенням ППО.
Але це поки тільки на рівні балачок, а не хоча б їх експертів.


Зображення

77.7 км
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Когда-то ДС объявлял Охрименко персоной нон грата на форуме.
По-моему, пора присвоить такой статус Данилову и Буданову.

Буданов давав самі точні прогнози по початку і перебігу цієї війни. Поки практика не спростує цей факт, він залишиться найкращим прогнозистом, для адекватних людей.
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