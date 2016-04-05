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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 лют, 2023 13:23
detroytred написав:
Поки верещать, що в два рази далі, ніж звичайні Хаймерси. Тобто десь 150 км.
Визнають, що це дійсно проблема.
Але тужаться, що компенсують збільшенням ППО.
Але це поки тільки на рівні балачок, а не хоча б їх експертів.
77.7 км
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Додано: Сер 22 лют, 2023 13:28
ЛАД написав:
Когда-то ДС объявлял Охрименко персоной нон грата на форуме.
По-моему, пора присвоить такой статус Данилову и Буданову.
Буданов давав самі точні прогнози по початку і перебігу цієї війни. Поки практика не спростує цей факт, він залишиться найкращим прогнозистом, для адекватних людей.
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