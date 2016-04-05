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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 лют, 2023 13:40
lapay написав: ЛАД написав:
Когда-то ДС объявлял Охрименко персоной нон грата на форуме.
По-моему, пора присвоить такой статус Данилову и Буданову.
Буданов давав самі точні прогнози по початку і перебігу цієї війни. Поки практика не спростує цей факт, він залишиться найкращим прогнозистом, для адекватних людей.
В таком случае можно идти пить кофей и кушать круасаны. Войну мы уже выиграли без потерь, можно расходиться по домам. Это если верить буданову, который вроде как наш главный разведчик, но упорно создающий себе образ блогера провидца) Еще в каких либо странах, тем более воюющих, есть не слезающий с экранов гланач внешней разведки? Нету таких.
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Defort
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Додано: Сер 22 лют, 2023 14:22
Defort написав:
В таком случае можно идти пить кофей и кушать круасаны. Войну мы уже выиграли без потерь, можно расходиться по домам.
На 70-й хвилині грі (за Будановим), вихід команди з поля означатиме її програш.
Якщо мені не подобається, наприклад, Арестович, то я його не дивлюсь зі, здається, сімнадцятого року, і не коментую його прогнози, як і багатьох інших.
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Додано: Сер 22 лют, 2023 14:32
Defort написав:
Опять буданов, давненько, недельки две, не слышно было. Походу он у арестовича мастер класс взял. Ракеты закончились, производство слабое, солдаты вообще никто. Но почему то везде пишут, что бомбят стреляют наступают они гораздо чаще чем мы. Это как парадокс на привозе, у всех торговок дети гении, но родились от мужей дебилов)
В военном деле оборона эффективней наступления для перемалывания при примерно равном соотношении сил. Гитлеровцев сначала перемололи, а только потом наступали. Так и тут будет. Путин гонит рашиков на убой, потому что ему нужны политические победы какие то дедлайны поджимают, а мы можем перемолоть всех и только потом наступать. Дедлайнов нет. Байден же сказал поддержка будет вечной. Еще ни одного Леопарда не заехало.
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