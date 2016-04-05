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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 22 лют, 2023 16:25
Zebra оптимизм это хорошо но человеческий ресурс не бесконечен, и его нам Байден не поставляет.
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vitaliian
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Додано: Сер 22 лют, 2023 16:29
vitaliian написав:Zebra
оптимизм это хорошо но человеческий ресурс не бесконечен, и его нам Байден не поставляет.
орки на россии быстрее кончатся, чем украинские воины. Верю в ЗСУ.
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alex_dvornichenko
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Додано: Сер 22 лют, 2023 16:41
vitaliian написав:Zebra
оптимизм это хорошо но человеческий ресурс не бесконечен, и его нам Байден не поставляет.
з язика зняли
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Letusrock
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Додано: Сер 22 лют, 2023 17:16
ЛАД написав: Defort написав:
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Опять буданов, давненько, недельки две, не слышно было. Походу он у арестовича мастер класс взял. Ракеты закончились, производство слабое, солдаты вообще никто. Но почему то везде пишут, что бомбят стреляют наступают они гораздо чаще чем мы. Это как парадокс на привозе, у всех торговок дети гении, но родились от мужей дебилов)
Когда-то ДС объявлял Охрименко персоной нон грата на форуме.
По-моему, пора присвоить такой статус Данилову и Буданову.
И Соскину. На ветке ДС его вообще неприлично было упоминать.
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Starikan
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Додано: Сер 22 лют, 2023 17:37
Defort написав:
Опять буданов... Ракеты закончились, производство слабое, солдаты вообще никто.
Кому не нравится Буданов, тот может и дальше слушать моль, которая вчера озвучила по бумажке свои ночные кошмары (который раз одни и те же – нато, запад, нацисты и т.д.).
Defort написав:
Но почему то везде пишут, что бомбят стреляют наступают они гораздо чаще чем мы.
Да ну?! Далеко они продвинулись? Какой город взяли?
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fler
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