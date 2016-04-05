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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3607360836093610
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 16:25

Zebra оптимизм это хорошо но человеческий ресурс не бесконечен, и его нам Байден не поставляет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 16:29

  vitaliian написав:Zebra оптимизм это хорошо но человеческий ресурс не бесконечен, и его нам Байден не поставляет.

орки на россии быстрее кончатся, чем украинские воины. Верю в ЗСУ.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 16:41

  vitaliian написав:Zebra оптимизм это хорошо но человеческий ресурс не бесконечен, и его нам Байден не поставляет.


з язика зняли
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:16

  ЛАД написав:
  Defort написав:.........
Опять буданов, давненько, недельки две, не слышно было. Походу он у арестовича мастер класс взял. Ракеты закончились, производство слабое, солдаты вообще никто. Но почему то везде пишут, что бомбят стреляют наступают они гораздо чаще чем мы. Это как парадокс на привозе, у всех торговок дети гении, но родились от мужей дебилов)

Когда-то ДС объявлял Охрименко персоной нон грата на форуме.
По-моему, пора присвоить такой статус Данилову и Буданову.

И Соскину. На ветке ДС его вообще неприлично было упоминать.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 17:37

Сейчас прольется чья-то кровь… Сейчааас..(с) :evil:

  Defort написав:Опять буданов... Ракеты закончились, производство слабое, солдаты вообще никто.

Кому не нравится Буданов, тот может и дальше слушать моль, которая вчера озвучила по бумажке свои ночные кошмары (который раз одни и те же – нато, запад, нацисты и т.д.).

  Defort написав:Но почему то везде пишут, что бомбят стреляют наступают они гораздо чаще чем мы.

Да ну?! Далеко они продвинулись? Какой город взяли?
fler
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересная мысль прозвучала у Матяша. Он не может найти объяснение, почему орки пачками идут на смерть. Причём попадают в плен по несколько раз, т.е. заранее зная ужас войны.
Он говорит, что орков остановит только уничтожение на их территории.
Только оборона не поможет, т.к. из 140 млн, примерно 15 млн могут быть мобилизованными и лезть они будут бесконечно
beee
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:38

  beee написав:Интересная мысль прозвучала у Матяша. Он не может найти объяснение, почему орки пачками идут на смерть. Причём попадают в плен по несколько раз, т.е. заранее зная ужас войны.

В Первую Мировую шли пачками, во Вторую Мировую шли пачками

Что здесь непонятного ?
Это такая тактика - авось
Авось пронесёт, авось бабы ещё нарожают
А помрёт, так белая Лада, ну или пельмени, или в шубе егойная баба 2 часа покрасуется

  beee написав:Он говорит, что орков остановит только уничтожение на их территории.
Только оборона не поможет, т.к. из 140 млн, примерно 15 млн могут быть мобилизованными и лезть они будут бесконечно

Современное оружие творит чудеса и цифры уже перестают иметь значение

Крымская война 1853—1856, Японская война 1904-1905, Первая Мировая тому пример
pesikot
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