.... Путин, последние несколько месяцев, используя разные каналы, пытался уговорить лидера Китая Си Цзиньпина посетить Россию в даты близкие к годовщине начала СВО. Но предварительные условия китайской стороны были, по мнению Путина, невыполнимы. Так, китайские товарищи, ещё до Нового года, предлагали Путину согласиться на "китайский мирный план" основным пунктом которого был вывод российских войск с захваченных в процессе СВО территорий и возвращение на позиции 23 февраля 2022 года. НО, это предложение Путин отверг, как не выполнимое и дальше китайское руководство формировало предложения более лояльные к позиции российского руководства, отказав, однако, в скорой встрече с китайским лидером. Стоит отметить, что секретные переговоры российского руководства с китайской стороной активизировались с новой силой несколько дней назад и уже определились основные точки понимания позиций друг друга. Основное, что смущает китайских товарищей, отсутствие четких контуров преемственности власти в России...



