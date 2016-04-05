Глава канцелярії комісії із закордонних справ ЦК Комуністичної партії Китаю Ван Ї зустрівся у москві з президентом росії путіним. Ван Ї висловив вдячність за підтвердження рф своєї готовності вирішити проблему шляхом діалогу та переговорів. Джерело: https://censor.net/ua/n3401518 Як відомо, США попередили Китай щодо постачань зброї рф. Країни ЄС переглядають свої відносини з Китаєм на тлі його підтримки рфії. Уявіть, що станеться з економікою Китаю, (яка досі живиться переважно американськими грошима), якщо вона й так перебуває у спаді + почне втрачати ринки США та ЄС. Що робить Китай? Готує свою «позицію» щодо закінчення війни, де один з пунктів – збереження територіальної цілісності України в її визнаних міжнародним правом межах, тобто 1991р. Заявлено, що Сі озвучить цю позицію 24.02.23. Щось мені підказує, що свято наближається, адже подальше затягування війни тепер гратиме проти Китаю. Процес пішов.
Defort написав:Опять буданов, давненько, недельки две, не слышно было. Походу он у арестовича мастер класс взял. Ракеты закончились, производство слабое, солдаты вообще никто. Но почему то везде пишут, что бомбят стреляют наступают они гораздо чаще чем мы. Это как парадокс на привозе, у всех торговок дети гении, но родились от мужей дебилов)
В военном деле оборона эффективней наступления для перемалывания при примерно равном соотношении сил. Гитлеровцев сначала перемололи, а только потом наступали. Так и тут будет. Путин гонит рашиков на убой, потому что ему нужны политические победы какие то дедлайны поджимают, а мы можем перемолоть всех и только потом наступать. Дедлайнов нет. Байден же сказал поддержка будет вечной. Еще ни одного Леопарда не заехало.
Как-то не припоминаю, когда это "гитлеровцев сначала перемололи". Не напомните? В результате "перемалывания" почему-то погибших со стороны Союза больше, чем в Германии. Если верить Вики, то в Союзе "от 8 668 400 до 10 922 000", в Германии - "от 4 440 000 до 5 318 000. По другим оценкам: только на советско-германском фронте 5 965 900". А любом случае меньше советских (цифры по потерям только вооруженных сил, по общим потерям с учётом мирных жителей соотношение гораздо хуже). При их преимуществе в численности просто для уравнивания шансов их потери должны превышать наши примерно в 4 раза или около того. Не уверен, что такое соотношение реально есть.
fler написав:. Що робить Китай? Готує свою «позицію» щодо закінчення війни, де один з пунктів – збереження територіальної цілісності України в її визнаних міжнародним правом межах, тобто 1991р. Заявлено, що Сі озвучить цю позицію 24.02.23. Щось мені підказує, що свято наближається, адже подальше затягування війни тепер гратиме проти Китаю. Процес пішов.
генерал свр по Китаю другое пишет.
.... Путин, последние несколько месяцев, используя разные каналы, пытался уговорить лидера Китая Си Цзиньпина посетить Россию в даты близкие к годовщине начала СВО. Но предварительные условия китайской стороны были, по мнению Путина, невыполнимы. Так, китайские товарищи, ещё до Нового года, предлагали Путину согласиться на "китайский мирный план" основным пунктом которого был вывод российских войск с захваченных в процессе СВО территорий и возвращение на позиции 23 февраля 2022 года. НО, это предложение Путин отверг, как не выполнимое и дальше китайское руководство формировало предложения более лояльные к позиции российского руководства, отказав, однако, в скорой встрече с китайским лидером. Стоит отметить, что секретные переговоры российского руководства с китайской стороной активизировались с новой силой несколько дней назад и уже определились основные точки понимания позиций друг друга. Основное, что смущает китайских товарищей, отсутствие четких контуров преемственности власти в России...
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 22 лют, 2023 21:50, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Zebra оптимизм это хорошо но человеческий ресурс не бесконечен, и его нам Байден не поставляет.
Той стороне для успеха нужно было мобилизовать 1 млн. Пропагандист предатель Подоляка пару дней назад подсчитал, что силы на фронте равны и без второй волны мобилизации ничего не получится. В прошлом году всех контрактников перемололи и без кровопролитных боев освободили Харьковскую область. То есть, задача именно перемолоть, что и происходит. Если же Путин перестанет наступать - задача обострится. А пока каждый день минус несколько сотен орков. 100 дней несколько десятков тысяч. Арифметика.
Дуже подобаються повідомлення про те, скільки у них і як швидко. А у нас не так, при їх 5-10 кратній перевазі в обсязі боєкомплекту, що падає на голови наших захисників? У нас не гинуть? Окопи глибші чи краще обладнані?
Defort написав:Опять буданов, давненько, недельки две, не слышно было. Походу он у арестовича мастер класс взял. Ракеты закончились, производство слабое, солдаты вообще никто. Но почему то везде пишут, что бомбят стреляют наступают они гораздо чаще чем мы. Это как парадокс на привозе, у всех торговок дети гении, но родились от мужей дебилов)
В военном деле оборона эффективней наступления для перемалывания при примерно равном соотношении сил. Гитлеровцев сначала перемололи, а только потом наступали. Так и тут будет. Путин гонит рашиков на убой, потому что ему нужны политические победы какие то дедлайны поджимают, а мы можем перемолоть всех и только потом наступать. Дедлайнов нет. Байден же сказал поддержка будет вечной. Еще ни одного Леопарда не заехало.
Как-то не припоминаю, когда это "гитлеровцев сначала перемололи". Не напомните? В результате "перемалывания" почему-то погибших со стороны Союза больше, чем в Германии. Если верить Вики, то в Союзе "от 8 668 400 до 10 922 000", в Германии - "от 4 440 000 до 5 318 000. По другим оценкам: только на советско-германском фронте 5 965 900". А любом случае меньше советских (цифры по потерям только вооруженных сил, по общим потерям с учётом мирных жителей соотношение гораздо хуже). При их преимуществе в численности просто для уравнивания шансов их потери должны превышать наши примерно в 4 раза или около того. Не уверен, что такое соотношение реально есть.
Гитлеровцев именно перемололи. Закончились резервы и посыпался фронт. А советы наоборот увеличивали количество мяса до самого конца войны. По факту на рашке мобилизации нет, иначе бы уже поступала информация про отлов резервистов. Даже зеков и тех уже не вербуют. А у нас мобилизация есть. Без постоянной мобилизации крупными волнами ничего у кремля не получится. Фронт посыпется и придется делать жесты доброй воли. Вот увидите. Но если Путин перестанет наступать и уйдет в глухую оборону, вот сейчас, тогда будет чем обороняться. Но по факту видим, что они пытаются наступать все время.
Zebra написав:. По факту на рашке мобилизации нет, иначе бы уже поступала информация про отлов резервистов. Даже зеков и тех уже не вербуют. А у нас мобилизация есть.
У нас как раз начался отлов, потому что нет никаких проблем приехать на предприятия и раздать повестки. Но хотят призвать бездельников-безработных, это говорит о том, что ресурс добровольцев закончился. Когда мобилизация идёт успешно о ней не говорят и не пишут, потому что нет инфоповода. Год отлова не было.
рф може мобілізувати ще близько мільйона людей, — голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль.
За словами очільника німецької розвідки, путін не відмовляється від плану захопити Україну військовим шляхом, щоб диктувати світові "мир" на власних умовах.
Каль додав, що спочатку Кремль хотів завоювати Україну з допомогою невеликої кількості "точних військових, скоріше символічних і демонстративних дій". Та цей план провалився, внаслідок чого Сили оборони отримали ініціативу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 22 лют, 2023 22:12, всього редагувалось 1 раз.
💁🏻♂️ У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №9050 «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо мінімального терміну військової підготовки мобілізованих», який передбачає ВСТАНОВЛЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО ТЕРМІНУ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ МОБІЛІЗОВАНИХ.
❓ Що пропонується?
📝 Внести зміни до статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», а саме частину першу після абзацу третього доповнити двома новими абзацами такого змісту:
1️⃣ Мобілізовані, які до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть бути направлені у зону бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після НЕ МЕНШЕ, НІЖ ТРЬОХ МІСЯЦІВ ПІДГОТОВКИ за відповідною військово-обліковою спеціальністю (або швидше – за добровільної письмової згоди мобілізованого).
2️⃣ Мобілізовані, які протягом останніх п’яти років до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть бути направлені у зону бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після НЕ МЕНШЕ, НІЖ ОДНОГО МІСЯЦЯ ПІДГОТОВКИ за відповідною військово-обліковою спеціальністю (або швидше – за добровільної письмової згоди мобілізованого).
❓ Які реалії сьогодні?
Якщо чоловік має бойовий досвід чи служив в армії, його одразу можуть направляти до військових частин. Однак непідготовлені військовозобов’язані спочатку проходять через навчальні центри. Чинним законодавством не визначено строк проходження такого «навчання». Це може бути як 14 днів, так й 72.
☝🏻 Крім того, величезна прірва у законодавстві щодо добровольчих формувань територіальних громад та їх підготовки, а також підготовки бійців рот охорони при ТЦК та СП, оскільки чимало випадків, коли «тиждень постріляли – й на 0».
▫️ БЕЗРОБІТНИХ ЗАБИРАТИМУТЬ ДО ВІЙСЬКА Кабмін зобов'язав центри зайнятості інформувати військкомати про зареєстрованих безробітних!
США предупредили Украину, что Вашингтон не располагает "бесконечными ресурсами" для поддержки Киева
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц.
"Все понимают, что война должна прекратиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее", - говорит собеседник агентства.
При этом Reuters указывает, что поддержка оказания военной помощи Украине среди американцев упала до 58% (c 73% в апреле 2022 года). Опрос среди более 4 тысяч американцев с 6 по 13 февраля проводило само издание