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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3610361136123613>
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:30

  fler написав:Що робить Китай? Готує свою «позицію» щодо закінчення війни, де один з пунктів – збереження територіальної цілісності України в її визнаних міжнародним правом межах, тобто 1991р. Заявлено, що Сі озвучить цю позицію 24.02.23.
Щось мені підказує, що свято наближається, адже подальше затягування війни тепер гратиме проти Китаю. Процес пішов.
Раша СМИ писали что план Китая уже передан Зе.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:36

  fler написав:Глава канцелярії комісії із закордонних справ ЦК Комуністичної партії Китаю Ван Ї зустрівся у москві з президентом росії путіним. Ван Ї висловив вдячність за підтвердження рф своєї готовності вирішити проблему шляхом діалогу та переговорів. Джерело: https://censor.net/ua/n3401518
Як відомо, США попередили Китай щодо постачань зброї рф. Країни ЄС переглядають свої відносини з Китаєм на тлі його підтримки рфії. Уявіть, що станеться з економікою Китаю, (яка досі живиться переважно американськими грошима), якщо вона й так перебуває у спаді + почне втрачати ринки США та ЄС.
Що робить Китай? Готує свою «позицію» щодо закінчення війни, де один з пунктів – збереження територіальної цілісності України в її визнаних міжнародним правом межах, тобто 1991р. Заявлено, що Сі озвучить цю позицію 24.02.23.
Щось мені підказує, що свято наближається, адже подальше затягування війни тепер гратиме проти Китаю. Процес пішов.

О встрече с Путиным пока не нашёл, но вот о вчерашней встрече с Патрушевым:
На встрече в Москве Ван И сказал Николаю Патрушеву, секретарю влиятельного Совета безопасности России, что он с нетерпением ждет обсуждения вопросов безопасности.

«Китайско-российские отношения носят зрелый характер: они прочны, как скала, и выдержат любые испытания в меняющейся международной обстановке», — сказал Ван «Товарищу» Патрушеву через русского переводчика в выступлении, переданном по государственному телевидению.

Ван сказал, что Россия и Китай должны выработать новые совместные шаги для обеспечения безопасности обеих стран, не вдаваясь в подробности.

https://www.reuters.com/world/europe/putin-ally-tells-top-chinese-diplomat-we-back-beijing-against-west-2023-02-21/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:37

  GALeon написав:
При этом Reuters указывает, что поддержка оказания военной помощи Украине среди американцев упала до 58% (c 73% в апреле 2022 года). Опрос среди более 4 тысяч американцев с 6 по 13 февраля проводило само издание
Усталость от темы... К сожалению обычная психология.
США предупредили Украину, что Вашингтон не располагает "бесконечными ресурсами" для поддержки Киева
А раша располагает? Если верить Пригожину, промышленность денно и ночно клепает снаряды. Буданов говорит о мин 40 ракетах в месяц. Не ужели экономики с ВВП на порядки.... не в состоянии противостоять отсталой полусовковой военной промышленности?
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Залужний призначив колишнього генпрокурора, капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів"

https://t.me/c/1686929119/31877

Вже капітан, а пішов простим солдатом!
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:44

  alibob написав:"Залужний призначив колишнього генпрокурора, капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів"

https://t.me/c/1686929119/31877

Вже капітан, а пішов простим солдатом!
Він офіцер запасу. Не міг він піти простим солдатом. Такого не буває.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:45

  GALeon написав:США предупредили Украину, что Вашингтон не располагает "бесконечными ресурсами" для поддержки Киева

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц.

"Все понимают, что война должна прекратиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее", - говорит собеседник агентства.

При этом Reuters указывает, что поддержка оказания военной помощи Украине среди американцев упала до 58% (c 73% в апреле 2022 года). Опрос среди более 4 тысяч американцев с 6 по 13 февраля проводило само издание

Якісь посадові особи США кажуть одне, а президент США (найвища посадова особа) протилежне:
"Водночас президент Штатів укотре пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки потрібно."
https://espreso.tv/poperedu-vazhki-dni- ... ti-ukraini
Якась Матриця...))

А що там з лендлізом?
Зараз озброєння надходить вже по лендлізу?
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:45

alibob віднайшов документи по кафедрі :mrgreen:
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:45

detroytred ніяке, наразі звичайна військова допомога
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:51

  Schmit написав:


  alibob написав:"Залужний призначив колишнього генпрокурора, капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів"

https://t.me/c/1686929119/31877

Вже капітан, а пішов простим солдатом!


В чём он прав, что на данное время, круглосуточно под Угледаром "дискотека" от тяжелого.
Марьянка - волнами.
Авдеевка - волнами. Вернее захлёбываются по взрослому и накапливают силы вновь.
Бахмут(Артёмовск) давят словно зверь, почуявший кровь.
Кременная - Белогоровка - давят, ищут слабое место, техники нагнали...
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:52

  detroytred написав:
  GALeon написав:США предупредили Украину, что Вашингтон не располагает "бесконечными ресурсами" для поддержки Киева

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц.

"Все понимают, что война должна прекратиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее", - говорит собеседник агентства.

При этом Reuters указывает, что поддержка оказания военной помощи Украине среди американцев упала до 58% (c 73% в апреле 2022 года). Опрос среди более 4 тысяч американцев с 6 по 13 февраля проводило само издание

Якісь посадові особи США кажуть одне, а президент США (найвища посадова особа) протилежне:
"Водночас президент Штатів укотре пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки потрібно."
https://espreso.tv/poperedu-vazhki-dni- ... ti-ukraini
Якась Матриця...))

А що там з лендлізом?
Зараз озброєння надходить вже по лендлізу?

Не ведіться на ці примітивні рашавкиди...
Для Америки та допомога яку вони виділяють, то це можна сказати пилюка, це якщо восени 2024-го Байден програє вибори і прийде якійсь трамп, то можуть бути варіанти, але ще майже 2 роки до такого ймовірного розвитку подій, не менше!
До бензоколонки просто доходить, що набої закінчуються, бронетехніка теж, економіка в ауті, а нам трохи підкинули зброї, ось вони і знову носяться з нічиєю, мовляв відкатуємо ситуацію на 24.02.22, але ви нам Крим і бабмас остаточно...
Тримаймо стрій, згадується давня китайська приказка: так хотілося здатися чи підписати не вигідний мир нічию за п'ять хвилин до перемоги...
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