GALeon написав:США предупредили Украину, что Вашингтон не располагает "бесконечными ресурсами" для поддержки Киева
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц.
"Все понимают, что война должна прекратиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее", - говорит собеседник агентства.
При этом Reuters указывает, что поддержка оказания военной помощи Украине среди американцев упала до 58% (c 73% в апреле 2022 года). Опрос среди более 4 тысяч американцев с 6 по 13 февраля проводило само издание
Много раз прошу давать ссылку. Я такого на Reuters не заметил, возможно, пропустил.
GALeon написав: При этом Reuters указывает, что поддержка оказания военной помощи Украине среди американцев упала до 58% (c 73% в апреле 2022 года). Опрос среди более 4 тысяч американцев с 6 по 13 февраля проводило само издание
Усталость от темы... К сожалению обычная психология.
США предупредили Украину, что Вашингтон не располагает "бесконечными ресурсами" для поддержки Киева
А раша располагает? Если верить Пригожину, промышленность денно и ночно клепает снаряды. Буданов говорит о мин 40 ракетах в месяц. Не ужели экономики с ВВП на порядки.... не в состоянии противостоять отсталой полусовковой военной промышленности?
Тут несколько разные ситуации. В США и Европе частным предприятиям нужны гарантированные объёмы заказов, чтобы обеспечить прибыльность производства. Не знаю, насколько отсталый военпром в РФ, но он будет немедленно выполнять требования государства (читай - Путина), не задумываясь о прибыльности (зная, что государство всё компенсирует).