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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3610361136123613
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:58

somilitark
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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 22:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хвилинка гумору

Если Молдова попросит Украину, ВСУ возьмут Приднестровье за трое суток

Такое мнение высказал экс-советник ОПУ Арестович в эфире "Фейгин.Live".

По его словам, повод для ввода войск уже есть, поскольку и Зеленский, и Санду заявляли о попытке россии дестабилизировать ситуацию в Молдове.

"Но пока, видимо, не просят", - отметил он.
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 23:08

  alibob написав:"Залужний призначив колишнього генпрокурора, капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів"

https://t.me/c/1686929119/31877

Вже капітан, а пішов простим солдатом!

Талантлив во всем)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 23:13

  somilitark написав:Тримаймо стрій, згадується давня китайська приказка: так хотілося здатися чи підписати не вигідний мир нічию за п'ять хвилин до перемоги...


А тут ще сьогодні (чергові. Другі за війну) випуски молодих офіцерів у Львові та Одесі:
https://portal.lviv.ua/news/2023/02/22/ ... -ofitseriv

https://pulsodes.od.ua/v-odesi-viyskova ... ytenantiv/
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 23:14

  Goodman написав:alibob віднайшов документи по кафедрі :mrgreen:


Прочитав тут

https://glavcom.ua/video/u-soledari-jdu ... 01377.html

"Солдат Луценко про ситуацію в Соледарі."
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 23:17

  detroytred написав:
  somilitark написав:Тримаймо стрій, згадується давня китайська приказка: так хотілося здатися чи підписати не вигідний мир нічию за п'ять хвилин до перемоги...


А тут ще сьогодні (чергові. Другі за війну) випуски молодих офіцерів у Львові та Одесі:
https://portal.lviv.ua/news/2023/02/22/ ... -ofitseriv

https://pulsodes.od.ua/v-odesi-viyskova ... ytenantiv/


Додайте 377 офіцерів-прикордонників, вчора, Хмельницький.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 23:33

  GALeon написав:США предупредили Украину, что Вашингтон не располагает "бесконечными ресурсами" для поддержки Киева

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц.

"Все понимают, что война должна прекратиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее", - говорит собеседник агентства.

При этом Reuters указывает, что поддержка оказания военной помощи Украине среди американцев упала до 58% (c 73% в апреле 2022 года). Опрос среди более 4 тысяч американцев с 6 по 13 февраля проводило само издание

Много раз прошу давать ссылку.
Я такого на Reuters не заметил, возможно, пропустил.

P.s. Увидел - https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-war-enters-second-year-can-us-support-last-2023-02-22/.
Но недавно попадались сильно отличающиеся (лучшие для нас) цифры. Приводил здесь, по-моему, пару дней назад.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 23:39

ЛАД даю тебе ссылку чемодан вокзал пидоросия. ватан.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 23:41

  otg написав:
  GALeon написав:
При этом Reuters указывает, что поддержка оказания военной помощи Украине среди американцев упала до 58% (c 73% в апреле 2022 года). Опрос среди более 4 тысяч американцев с 6 по 13 февраля проводило само издание
Усталость от темы... К сожалению обычная психология.
США предупредили Украину, что Вашингтон не располагает "бесконечными ресурсами" для поддержки Киева
А раша располагает? Если верить Пригожину, промышленность денно и ночно клепает снаряды. Буданов говорит о мин 40 ракетах в месяц. Не ужели экономики с ВВП на порядки.... не в состоянии противостоять отсталой полусовковой военной промышленности?

Тут несколько разные ситуации.
В США и Европе частным предприятиям нужны гарантированные объёмы заказов, чтобы обеспечить прибыльность производства.
Не знаю, насколько отсталый военпром в РФ, но он будет немедленно выполнять требования государства (читай - Путина), не задумываясь о прибыльности (зная, что государство всё компенсирует).
ЛАД
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