GALeon написав:США предупредили Украину, что Вашингтон не располагает "бесконечными ресурсами" для поддержки Киева
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц.
"Все понимают, что война должна прекратиться в какой-то момент. И мы все хотели бы, чтобы это закончилось как можно скорее", - говорит собеседник агентства.
При этом Reuters указывает, что поддержка оказания военной помощи Украине среди американцев упала до 58% (c 73% в апреле 2022 года). Опрос среди более 4 тысяч американцев с 6 по 13 февраля проводило само издание
Много раз прошу давать ссылку. Я такого на Reuters не заметил, возможно, пропустил.
GALeon написав: При этом Reuters указывает, что поддержка оказания военной помощи Украине среди американцев упала до 58% (c 73% в апреле 2022 года). Опрос среди более 4 тысяч американцев с 6 по 13 февраля проводило само издание
Усталость от темы... К сожалению обычная психология.
США предупредили Украину, что Вашингтон не располагает "бесконечными ресурсами" для поддержки Киева
А раша располагает? Если верить Пригожину, промышленность денно и ночно клепает снаряды. Буданов говорит о мин 40 ракетах в месяц. Не ужели экономики с ВВП на порядки.... не в состоянии противостоять отсталой полусовковой военной промышленности?
Тут несколько разные ситуации. В США и Европе частным предприятиям нужны гарантированные объёмы заказов, чтобы обеспечить прибыльность производства. Не знаю, насколько отсталый военпром в РФ, но он будет немедленно выполнять требования государства (читай - Путина), не задумываясь о прибыльности (зная, что государство всё компенсирует).
somilitark написав:ось вони і знову носяться з нічиєю, мовляв відкатуємо ситуацію на 24.02.22,
Да ні. Вони не хочуть на 24.02. Поки що вони пропонують перемовини на "основе сложившейся ситуации на земле сегодня". То бішь що забрали вони не збираються повертати. Навіть як би у нас хтось погодився б віддати Донбас, та Крим.
Если Молдова попросит Украину, ВСУ возьмут Приднестровье за трое суток
Такое мнение высказал экс-советник ОПУ Арестович в эфире "Фейгин.Live".
По его словам, повод для ввода войск уже есть, поскольку и Зеленский, и Санду заявляли о попытке россии дестабилизировать ситуацию в Молдове.
"Но пока, видимо, не просят", - отметил он.
А чого гумор? Группіровка там не велика. Як що все правильно зроблять, то все можливо. Нам з Придністров'я може достатись Ковбасна. Там арсенал дай боже. При нинішньому голоді на совкові боєзапаси це було б не погане підспір'я.