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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 23 лют, 2023 00:35
ЛАД написав:
Тут несколько разные ситуации.
В США и Европе частным предприятиям нужны гарантированные объёмы заказов, чтобы обеспечить прибыльность производства.
Так нам и нужны гарантированные объемы техники и и снарядов. Для частных компаний это лакомый кусок.
Не знаю, насколько отсталый военпром в РФ, но он будет немедленно выполнять требования государства (читай - Путина), не задумываясь о прибыльности (зная, что государство всё компенсирует).
А что тут знать? Поле боя все показало. Против западной техники и вооружения они отстали на много лет. И это еще мы не получали современного западного вооружения. Нас кормят запасами куча лет давности. Надеюсь пока. И даже это, считай, переломило ход войны. Они же да, будут клепать старые снаряды, но все таки возможности их до западных очень далеки.
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otg
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Додано: Чет 23 лют, 2023 01:03
otg написав: ЛАД написав:
Тут несколько разные ситуации.
В США и Европе частным предприятиям нужны гарантированные объёмы заказов, чтобы обеспечить прибыльность производства.
Так нам и нужны гарантированные объемы техники и и снарядов. Для частных компаний это лакомый кусок.
Не знаю, насколько отсталый военпром в РФ, но он будет немедленно выполнять требования государства (читай - Путина), не задумываясь о прибыльности (зная, что государство всё компенсирует).
А что тут знать? Поле боя все показало. Против западной техники и вооружения они отстали на много лет. И это еще мы не получали современного западного вооружения. Нас кормят запасами куча лет давности. Надеюсь пока. И даже это, считай, переломило ход войны. Они же да, будут клепать старые снаряды, но все таки возможности их до западных очень далеки.
Нам-то нужны "гарантированные объемы техники и и снарядов".
Но оплачивать их должны США и Европа. Они пока таких гарантий производителям не дают, и соответствующего объёма гарантированных заказов. Мы сделать такой заказ и оплатить его не можем.
Их возможности, бесспорно, до западных далеки. Разница в том, что они свои возможности используют по максимуму, а Запад пока... только раскачивается, не слишком активно.
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ЛАД
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