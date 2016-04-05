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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3611361236133614
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 00:35

  ЛАД написав:Тут несколько разные ситуации.
В США и Европе частным предприятиям нужны гарантированные объёмы заказов, чтобы обеспечить прибыльность производства.
Так нам и нужны гарантированные объемы техники и и снарядов. Для частных компаний это лакомый кусок. :)
Не знаю, насколько отсталый военпром в РФ, но он будет немедленно выполнять требования государства (читай - Путина), не задумываясь о прибыльности (зная, что государство всё компенсирует).
А что тут знать? Поле боя все показало. Против западной техники и вооружения они отстали на много лет. И это еще мы не получали современного западного вооружения. Нас кормят запасами куча лет давности. Надеюсь пока. И даже это, считай, переломило ход войны. Они же да, будут клепать старые снаряды, но все таки возможности их до западных очень далеки.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 01:03

  otg написав:
  ЛАД написав:Тут несколько разные ситуации.
В США и Европе частным предприятиям нужны гарантированные объёмы заказов, чтобы обеспечить прибыльность производства.
Так нам и нужны гарантированные объемы техники и и снарядов. Для частных компаний это лакомый кусок. :)
Не знаю, насколько отсталый военпром в РФ, но он будет немедленно выполнять требования государства (читай - Путина), не задумываясь о прибыльности (зная, что государство всё компенсирует).
А что тут знать? Поле боя все показало. Против западной техники и вооружения они отстали на много лет. И это еще мы не получали современного западного вооружения. Нас кормят запасами куча лет давности. Надеюсь пока. И даже это, считай, переломило ход войны. Они же да, будут клепать старые снаряды, но все таки возможности их до западных очень далеки.

Нам-то нужны "гарантированные объемы техники и и снарядов".
Но оплачивать их должны США и Европа. Они пока таких гарантий производителям не дают, и соответствующего объёма гарантированных заказов. Мы сделать такой заказ и оплатить его не можем.
Их возможности, бесспорно, до западных далеки. Разница в том, что они свои возможности используют по максимуму, а Запад пока... только раскачивается, не слишком активно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 01:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:При нинішньому голоді на совкові боєзапаси це було б не погане підспір'я.

Балаклею згадайте, неодноразово переходило з рук в руки.
Помогло? 0,00
Там багато просрочки + все тре перевіряти лабораторією.
Просто русні зроблять показову порку, опять "подмога не прийдет" в черговий раз.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 02:24

  Kudrjavuy написав:
  Schmit написав:


  alibob написав:"Залужний призначив колишнього генпрокурора, капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів"

https://t.me/c/1686929119/31877

Вже капітан, а пішов простим солдатом!


В чём он прав, что на данное время, круглосуточно под Угледаром "дискотека" от тяжелого.
Марьянка - волнами.
Авдеевка - волнами. Вернее захлёбываются по взрослому и накапливают силы вновь.
Бахмут(Артёмовск) давят словно зверь, почуявший кровь.
Кременная - Белогоровка - давят, ищут слабое место, техники нагнали...


Звідки ця інформація? Інсайд, ЗМІ, на власні очі всюди побули?
Hotab
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