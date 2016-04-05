ЛАД написав:Тут несколько разные ситуации. В США и Европе частным предприятиям нужны гарантированные объёмы заказов, чтобы обеспечить прибыльность производства.
Так нам и нужны гарантированные объемы техники и и снарядов. Для частных компаний это лакомый кусок.
Не знаю, насколько отсталый военпром в РФ, но он будет немедленно выполнять требования государства (читай - Путина), не задумываясь о прибыльности (зная, что государство всё компенсирует).
А что тут знать? Поле боя все показало. Против западной техники и вооружения они отстали на много лет. И это еще мы не получали современного западного вооружения. Нас кормят запасами куча лет давности. Надеюсь пока. И даже это, считай, переломило ход войны. Они же да, будут клепать старые снаряды, но все таки возможности их до западных очень далеки.
ЛАД написав:Тут несколько разные ситуации. В США и Европе частным предприятиям нужны гарантированные объёмы заказов, чтобы обеспечить прибыльность производства.
Так нам и нужны гарантированные объемы техники и и снарядов. Для частных компаний это лакомый кусок.
Не знаю, насколько отсталый военпром в РФ, но он будет немедленно выполнять требования государства (читай - Путина), не задумываясь о прибыльности (зная, что государство всё компенсирует).
А что тут знать? Поле боя все показало. Против западной техники и вооружения они отстали на много лет. И это еще мы не получали современного западного вооружения. Нас кормят запасами куча лет давности. Надеюсь пока. И даже это, считай, переломило ход войны. Они же да, будут клепать старые снаряды, но все таки возможности их до западных очень далеки.
Нам-то нужны "гарантированные объемы техники и и снарядов". Но оплачивать их должны США и Европа. Они пока таких гарантий производителям не дают, и соответствующего объёма гарантированных заказов. Мы сделать такой заказ и оплатить его не можем. Их возможности, бесспорно, до западных далеки. Разница в том, что они свои возможности используют по максимуму, а Запад пока... только раскачивается, не слишком активно.
otg написав:При нинішньому голоді на совкові боєзапаси це було б не погане підспір'я.
Балаклею згадайте, неодноразово переходило з рук в руки. Помогло? 0,00 Там багато просрочки + все тре перевіряти лабораторією. Просто русні зроблять показову порку, опять "подмога не прийдет" в черговий раз.
В чём он прав, что на данное время, круглосуточно под Угледаром "дискотека" от тяжелого. Марьянка - волнами. Авдеевка - волнами. Вернее захлёбываются по взрослому и накапливают силы вновь. Бахмут(Артёмовск) давят словно зверь, почуявший кровь. Кременная - Белогоровка - давят, ищут слабое место, техники нагнали...
Звідки ця інформація? Інсайд, ЗМІ, на власні очі всюди побули?